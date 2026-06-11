Președintele american Donald Trump s-a declarat, joi, dezamăgit de grupările kurde, pe care îi acuză că au păstrat armele trimise de Washington protestatarilor din Iran.

„De fapt, ca să fiu sincer, le-am trimis arme kurzilor și am fost foarte dezamăgit de kurzi. Kurzii ne-au trădat. Cred că și-au păstrat armele pentru ei. Este o rușine, dar voi ţine cont de asta. Voi ţine minte”, a afirmat Donald Trump într-un interviu pentru postul Fox News.

Trump a afirmat prima dată în aprilie că Statele Unite le-au trimis arme protestatarilor în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, arme furnizate prin intermediul grupărilor kurde.

„Am trimis niște arme, dar grupul care trebuia să le distribuie — așa cum am spus că se va întâmpla, oamenilor mei le-am spus, am anticipat exact — le-am trimis arme, multe arme. Trebuiau să ajungă la oameni, ca aceștia să poată riposta împotriva acestor brute”, a afirmat Trump atunci.

„Știți ce s-a întâmplat?”, a continuat el. „Oamenii cărora le-au fost trimise le-au păstrat, pentru că au spus: «Ce armă frumoasă, cred că o păstrez». Așa că sunt foarte supărat pe un anumit grup de oameni și vor plăti un preț mare pentru asta.”

Kurzii reprezintă unul dintre cele mai numeroase grupuri etnice din lume care nu au propriul stat. Numărul lor este estimat între 30 și 40 de milioane de oameni, majoritatea trăind în zonele muntoase de la granițele dintre Armenia, Irak, Iran, Siria și Turcia. De-a lungul timpului, kurzii au fost implicați în conflictele politice și militare din regiune.

În Iran, zonele kurde au o istorie lungă de rezistență față de autoritatea centrală, încă din timpul revoluției din 1979. Regiunile kurde au fost implicate și în protestele din 2022 declanșate după moartea în custodia poliției a tinerei Mahsa Amini, de origine kurdă. Noi proteste anti-guvernamentale izbucnite la finalul anului 2025 s-au soldat cu mii de morți în ianuarie 2026.

Potrivit informațiilor apărute în martie anul acesta, militanții kurzi, care își au bazele peste graniță, în Irak, începuseră o ofensivă în nord-vestul Iranului. CIA analiza la momentul respectiv planuri pentru înarmarea forțelor kurde, cu scopul de a provoca o revoltă populară.

Tot atunci, Donald Trump a discutat cu liderii unor grupări militante kurde din Irak despre situația din Iran, informație confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele a discutat cu lideri kurzi în legătură cu baza noastră din nordul Irakului”, a afirmat ea, negând însă că ar fi fost convenit un plan concret.