Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Spania: „Ne-a fost alături când a contat”

Criza migranților din enclava spaniolă Ceuta a generat poziții diferite la București. Nicușor Dan s-a alăturat liderilor europeni care cer o analiză a politicilor de migrație ale Spaniei, iar liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de solidaritate către Madrid.

Criza migranților din Ceuta a provocat reacții diferite în România, după ce liderii europeni au lansat o dezbatere privind politica de migrație a Spaniei. Președintele Nicușor Dan s-a alăturat demersului celor 22 de state membre ale Uniunii Europene care cer Comisiei Europene să analizeze măsurile adoptate de Madrid, în timp ce liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de sprijin pentru Spania.

Sorin Grindeanu a reacționat sâmbătă, 1 august, printr-o postare pe platforma X, în care a amintit relația apropiată dintre România și Spania și sprijinul oferit de Madrid în momente importante, inclusiv în procesul de aderare a României la spațiul Schengen.

„Spania a fost întotdeauna un prieten apropiat al României și ne-a fost alături atunci când a contat, inclusiv pe parcursul nostru către Schengen. România cunoaște valoarea solidarității.

Acum, când Spania se confruntă cu o presiune semnificativă la frontiera externă a UE, în Ceuta, solidaritatea noastră se îndreaptă către poporul spaniol, către premierul Pedro Sánchez și către toți cei care lucrează pentru protejarea cetățenilor și a frontierei comune a Europei.

Protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și consolidarea solidarității europene trebuie să meargă întotdeauna mână în mână”, a scris Sorin Grindeanu.

Mesajul său vine în contextul în care liderii din 22 de state UE, printre care și România, au transmis o scrisoare conducerii instituțiilor europene în care critică politica de migrație a guvernului spaniol. Semnatarii susțin că anumite măsuri adoptate de Madrid, inclusiv planul de regularizare a migranților aflați ilegal în țară, pot încuraja noi tentative de intrare ilegală în Uniune.

De remarcat faptul că scrisoarea nu a fost semnată de Franța, Portugalia și Luxemburg.

Criza din Ceuta a izbucnit după ce aproximativ 50.000 de migranți au ajuns din Maroc în enclava spaniolă din nordul Africii. Deși majoritatea s-au întors ulterior în Maroc, episodul a relansat disputa europeană privind controlul frontierelor externe și modul în care statele membre trebuie să gestioneze migrația.