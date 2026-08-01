 SUA fac un încă un pas înapoi din Europa: NATO preia conducerea ajutorului militar pentru Ucraina | adevarul.ro
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SUA fac un încă un pas înapoi din Europa: NATO preia conducerea ajutorului militar pentru Ucraina

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Pentagonul va renunța la conducerea Grupului de Asistență pentru Securitate pentru Ucraina (SAG-U), cu sediul în Germania, iar coordonarea va fi preluată de un stat european sau de Canada. Decizia este văzută ca un nou semnal al reducerii implicării Statelor Unite în gestionarea sprijinului militar pentru Kiev și al transferării responsabilităților către aliații europeni.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Conducerea structurii, cu sediul la Wiesbaden, în Germania, va fi preluată de un stat european sau de Canada, iar procesul de tranziție ar putea dura până la un an. Potrivit surselor, activitatea grupului nu va fi întreruptă, iar Comandamentul European al SUA va rămâne implicat printr-un adjunct american.

„Preluarea conducerii de către un ofițer european sau canadian ar fi încă un exemplu al faptului că aliații își asumă mai multe responsabilități”, a declarat un oficial NATO, sub protecția anonimatului.

La rândul său, Pentagonul a transmis că „SAG-U a fost gândit încă de la început ca o structură temporară”, iar transferul responsabilităților urmărește ca aliații să își asume o parte mai mare din sprijinul acordat Ucrainei, în timp ce resursele americane vor fi utilizate în conformitate cu Strategia Națională de Apărare.

Decizia face parte dintr-o reorganizare mai amplă a rolului Statelor Unite în NATO. Administrația Trump a redus numărul ofițerilor americani din Europa, a retras unele rotații de trupe și a cerut în mod repetat aliaților europeni să își majoreze cheltuielile pentru apărare.

În același timp, mai multe comandamente NATO urmează să fie conduse de state europene. Marea Britanie va prelua Centrul de Comandă Comun din Norfolk, Italia pe cel din Napoli, iar Germania și Polonia vor coordona Comandamentul Comun de la Brunssum, din Țările de Jos.

General-locotenentul american Curtis Buzzard, aflat la conducerea SAG-U din 2024, își va încheia mandatul luni, atribuțiile urmând să fie preluate temporar de general-locotenentul Guillaume Beaurpere, care va coordona finalizarea transferului.

La Kiev, reacțiile sunt împărțite. Un oficial ucrainean a declarat că mutarea poate reduce riscurile generate de schimbările politice de la Washington și poate simplifica logistica militară. Totuși, există temeri că integrarea completă a programului în structurile NATO ar putea încetini livrările de armament și că aliații europeni nu pot înlocui capacitățile americane de transport strategic, recunoaștere prin satelit și identificare a țintelor.

Luna trecută, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a transmis aliaților reuniți la Bruxelles că Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate, afirmând că NATO nu mai poate funcționa ca „o stradă cu sens unic”.

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