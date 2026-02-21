Trei oameni au murit în urma unui nou atac american asupra unor presupuși traficanți de droguri, în Pacific

Forţele americane au desfășurat vineri un nou atac în Pacific asupra unui vas cu presupuşi traficanţi de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata SUA, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, potrivit AFP.

După această nouă lovitură, anunţată pe platforma X de către comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe, bilanțul persoanele ucise de la începutul (în septembrie trecut) campaniei de lovituri împotriva ambarcaţiunilor unor presupuşi traficanţi de droguri a crescut la 150, relatează agenția de presă, citată de Agerpres.

Ca și în alte cazuri de la lansarea acestei campanii, armata a postat pe reţelele de socializare o înregistrare video a atacului, în care se vede un vas spulberat de o explozie, filmată din aer.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să susţină afirmaţia că navele vizate ar fi fost implicate în traficul de droguri.

Legalitatea acestei campanii, care vizează oficial cartelurile care alimentează traficul de droguri în SUA, suscită o dezbatere aprinsă în întreaga lume şi în cadrul clasei politice americane. Experţi şi responsabili ONU au denunţat execuţii extrajudiciare, potrivit AFP.