Avion militar, deghizat de armata SUA în aparat civil pentru a-i lovi pe presupuşii traficanţi de droguri. Practica ar putea constitui o „crimă de război”

Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, preluat de AFP.

Practica la care a apelat armata SUA ar putea constitui o „crimă de război”, potrivit cotidianul new-yorkez, dreptul internaţional umanitar interzicând o astfel de înşelătorie, care constă în a induce în eroare adversarul utilizând un fals statut civil, scrie Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

Din septembrie, Statele Unite desfăşoară o campanie de lovituri asupra unor ambarcaţiuni prezentate de Washington ca fiind implicate în traficul de droguri, lovituri care s-au soldat cu peste 100 de morţi în Caraibe şi Pacific.

Potrivit France Presse, administraţia Trump nu a furnizat niciodată nici cea mai mică dovadă că navele vizate erau efectiv implicate în operaţiuni de trafic de un fel sau altul.

Prima dintre aceste lovituri a fost anunţată pe 2 septembrie de preşedintele american şi s-a soldat cu unsprezece morţi, potrivit lui.

Avionul deghizat în aparat civil transporta muniţii în interiorul fuselajului

New York Times raportează - citând responsabili din acest dosar - că această lovitură a fost efectuată de un avion deghizat în aparat civil, care transporta muniţii în interiorul fuselajului şi sub aripi, într-un mod care nu era vizibil.

Forţele SUA au lansat apoi o a doua salvă asupra unei nave deja lovite, ucigându-i pe supravieţuitori.

Dubla lovitură a fost calificată de aleşi americani drept crimă de război.

De atunci, armata a recurs la aparate militare recognoscibile, între care drone, pentru aceste operaţiuni, precizează cotidianul new-yorkez.