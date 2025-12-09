search
Marți, 9 Decembrie 2025
Video Tragedie pe o croazieră în Mexic: Un bărbat a murit după ce a fost îmbătat cu 33 de shoturi și sedat de echipaj

0
0
Publicat:

Un bărbat de 35 de ani din California, a murit în timpul unei croaziere cu „Navigator of the Seas” după ce i-au fost servite 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi și ulterior i s-a administrat un sedativ. Familia victimei acuză echipajul navei de „forță excesivă” și de gestionarea necorespunzătoare a situației.

Un bărbat a murit după ce a fost îmbătat cu 33 de shoturi și sedat FOTO: Captură video
Un bărbat a murit după ce a fost îmbătat cu 33 de shoturi și sedat FOTO: Captură video

Bărbatul, Michael Virgil, s-a îmbarcat pe „Navigator of the Seas” pe 13 decembrie 2024, în Los Angeles, împreună cu logodnica sa, Connie Aguilar, și fiul lor. Deoarece cabina nu era pregătită, echipajul i-a îndrumat spre bar, iar după ce familia s-a retras în cameră, Virgil a rămas singur la bar.

Conform plângerii depuse de familie la Miami, „bărbatului i s-au servit 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi, la barul navei”, relatează Fox News. În timp ce se îndreptau spre Ensenada, Mexic, Virgil ar fi fost servit „în mod neglijent” de echipaj „în câteva ore”, deși prezenta „semne evidente de intoxicație”.

Înregistrările video arată că bărbatul a devenit agitat, încercând să spargă o ușă și agresând alți pasageri și membri ai echipajului. Personalul de securitate l-a reținut, iar o oră mai târziu Virgil a decedat. Trupul său a rămas refrigerat la bord până la întoarcerea navei în Los Angeles, pe 16 decembrie 2024.

Sursa video: X/ @CollinRugg

Acuzații de forță excesivă

Plângerea familiei susține că echipajul a folosit „forță excesivă” pentru a-l imobiliza. „I-au dat cu spray cu piper, l-a pus la pământ și l-au înțepat”, se arată în documente. De asemenea, Virgil a fost injectat cu haloperidol, un sedativ eliberat pe bază de rețetă pentru tulburări psihotice.

Ceea ce trebuia să fie o frumoasă vacanță în familie a ajuns la un sfârșit tragic de neimaginat din cauza modului reprobabil în care a fost gestionată situația, care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a declarat avocatul Kevin Haynes. „În ultima vreme, vedem un număr incredibil de alarmant de răni grave și decese pe navele de croazieră. Scopul nostru este să impunem o schimbare sistemică în modul în care funcționează această industrie, pentru a ne asigura că nicio persoană sau familie nu va mai trăi o tragedie de acest gen”, a adăugat el.

Circumstanțele și moartea

Virgil achiziționase „Pachetul Deluxe pentru băuturi”, care oferă pasagerilor acces aproape nelimitat la băuturile oferite la bord. Potrivit plângerii, „vânzările de alcool se numără printre principalele surse de venit ale Royal Caribbean, iar navele sunt proiectate cu numeroase puncte de vânzare care servesc alcool”.

Cauza oficială a morții a fost o combinație de asfixiere mecanică, obezitate, mărire a inimii și intoxicație cu alcool. Medicul legist a clasificat acum decesul drept omucidere.

Familia cere daune pentru pierderea veniturilor viitoare, cheltuieli medicale și funerare și suferință emoțională. Royal Caribbean a declarat că este „întristată de moartea unui oaspete” și că a cooperat cu autoritățile în cadrul investigației.

SUA

