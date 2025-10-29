search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Anchetă în cazul fetiței de 5 ani care a căzut peste bordul navei de croazieră Disney

Publicat:

Cazul fetiței de 5 ani care a căzut în apă de pe vasul de croazieră Disney, de la o înălțime de 14 etaje, a fost anchetat de procurorii statului Florida. Nava Disney Cruise Line, Disney Dream, naviga în apele internaționale din Bahamas spre Fort Lauderdale, Florida, pe 29 iunie.

Nava de croazieră
Disney Line naviga în apele internaționale din Bahamas spre Fort Lauderdale. Foto X

Potrivit unui memorandum emis de biroul din comitatul Broward, Florida, mama fetei - care îi făcea acesteia poze cu telefonul mobil în momentul accidentului - nu va fi acuzată de neglijență.

„Deși se poate argumenta că conduita inculpatului este neglijentă și iresponsabilă, aceasta nu se ridică la nivelul flagrant de conduită necesar pentru a stabili neglijența penală din culpă”, a scris Melissa Kelly, procurorul adjunct responsabil cu unitatea pentru decese și abuzuri asupra copiilor din cadrul biroului.

Aceasta a remarcat că mama a fost iresponsabilă, dar incidentul a fost rezultatul unei „lipse momentane de judecată” și părea a fi un incident izolat, scrie NYT.

Nava Disney Cruise Line, Disney Dream, naviga în apele internaționale din Bahamas spre Fort Lauderdale, Florida, pe 29 iunie, când copilul a căzut.

Tatăl fetei a sărit după ea, iar amândoi au fost salvați și readuși la bord. Înregistrările video ale incidentului, se menționează în memoriu, au fost postate pe rețelele de socializare, unde au fost distribuite pe scară largă. Mulți comentatori online au dat vina pe părinții fetei pentru căderea ei, spunând că au pus-o în pericol făcând fotografii.

Procurorii au decis să nu o acuze pe mamă în iulie. Memorandumul care prezintă această decizie conține noi detalii despre cum căzuse fata de pe puntea a patra a navei de croazieră și ce s-a întâmplat după ce a ajuns în apă.

Conform notei întocmite de Melissa Kelly, mama, tatăl și fiica se aflau în prima lor croazieră împreună.

În jurul orei 11:30, mama îi făcea poze fiicei cu telefonul mobil când aceasta s-a urcat pe balustrada care înconjura pista de alergare. Balustrada era poziționată în fața unui hublou, despre care mama le-a spus anchetatorilor că a presupus că avea o barieră. Fiica ei și-a pierdut echilibrul și a căzut pe spate prin hublou în apă - o distanță de 14 metri.

Mama a spus, conform documentului, că fiica ei luase lecții de înot, dar nu știa să înoate. Tatăl era cu aproximativ 3 metri înaintea lor pe pista de alergare, dar s-a întors când a auzit-o pe mamă țipând. Când și-a văzut fiica în apă, a sărit după ea, declanșând senzorii alarmei de om la apă a navei, care nu se declanșase când fata căzuse în apă pentru că era prea mică.

Odată ce tatăl a fost în apă, a strigat numele fiicei sale, iar ea i-a răspuns, ceea ce i-a permis să o localizeze și să o țină la suprafață până la sosirea ajutoarelor. Conform notei, el a suferit „leziuni la spate” din cauza încercărilor repetate de a-și scoate fiica la suprafață în timp ce se afla în apă. O barcă de salvare a fost lansată la apă la ora 11:40 și i-a recuperat pe tată și fiică la ora 11:49, se arată în documentul procurorului de caz.

Cei doi au fost aduși la centrul medical al navei, unde fiica a fost ținută sub observație timp de nouă ore. Tatăl a rămas în centrul medical până la acostarea navei a doua zi, moment în care a fost dus la Centrul Medical Broward Health, unde a fost diagnosticat cu hipotermie, acidoză lactică - un efect secundar al exercițiilor fizice excesive - și două fracturi ale coloanei vertebrale. Într-o evaluare ulterioară, s-a constatat că fiica avea, de asemenea, hipotermie ușoară și acidoză lactică.

Deși căderile de pe un vas de croazieră sunt rare, majoritatea persoanelor care cad nu supraviețuiesc. În 2019, cel mai recent an pentru care sunt disponibile date, 25 de persoane au căzut peste bord, iar 17 au murit, potrivit unui raport al Asociației Internaționale a Liniilor de Croazieră.

