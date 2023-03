Tragedia unei femei, proaspăt devenită mamă. De ce i-au fost amputate membrele la scurt timp după naștere

O enormă bucurie s-a transformat într-o tragedie, pentru o mamă din Texas. După ce a devenit mămică, pentru a doua oară, femeia era să moară. Medicii au fost nevoiți să ia o decizie radicală, pentru a-i salva viața.

Krystina Pacheco, în vârstă de 29 de ani, din Pleasanton, Texas, a născut-o pe fiica ei, Amelia, pe 24 octombrie 2022. Ea a povestit că nașterea prin cezariană a decurs normal, fără incidente. Două zile mai târziu, chiar după ce a fost externată de la spital, mănica a făcut febră.

Nu s-a îngrijorat întrucât a presupus că astfel de simptome sunt normale, ca parte din recuperarea ei după operație. Pentru a-și reveni mai rapid, o asistentă i-a dat ibuprofen.

Tânăra sa simțit rău în continuare, iar în momentul în care a mers la medic, acesta a trimis-o, de urgență, la camera de gardă, scrie Yahoo News.

Femeia a intrat în șoc septic

Tânăra a fost transportată, cu avionul, la un spital din San Antonio, unde medicii au descoperit că trupul său era în șoc septic.

„Îmi amintesc că nu mai puteam respira și nu mai vedeam și am început să dispar, încet. L-am auzit pe soțul meu spunând: „Te rog, întoarce-te la noi, te rog, copiii tăi au nevoie de tine. Am nevoie de tine. Am nevoie să fii aici și să mă ajuți cu bebelușii noștri”, și acesta este ultimul lucru pe care mi-l amintesc.”, a declarat Krystina Pacheco, pentru ABC News.

Șocul septic este cel mai periculos stadiu al sepsisului și apare ca răspuns al organismului la o infecție puternică. Potrivit National Institutes of Health, „fără tratament rapid, poate duce la leziuni tisulare, insuficiență respiratorie și chiar deces”.

În șoc septic, corpul are tensiune arterială periculos de scăzută. Factorii de risc includ o infecție recentă sau o intervenție chirurgicală. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, sepsisul este a doua cauză principală de deces în urma unei sarcini în Statele Unite, după afecțiunile cardiovasculare.

În cazul femeii, începuseră să fie afectate mai multe organe vitale: inima, plămânii și rinichii.

Jacob Pacheco a spus că soția sa a fost pusă simultan pe dializă pentru a-i ajuta rinichii și pe un aparat ECMO, un dispozitiv care elimină dioxidul de carbon din sânge și trimite înapoi sânge cu oxigen în corp. Acesta inimii și plămânilor să se odihnească și să se vindece.

„Nu au vrut să ne spună cât de aproape era [de moarte], dar puteai să o vezi pe fețele lor de fiecare dată când i-am întrebat”, a spus Jacob Pacheco, adăugând că medicii de la acea vreme i-au dat soției sale o rată de supraviețuire de numai 20%.

La mijlocul lunii noiembrie, starea femeii a început să se îmbunătățească, suficient încât medicii au putut să-i scoată tubul de oxigen, pentru a putea vorbi.

„Primul lucru pe care mi l-a spus a fost: „Ce s-a întâmplat cu mine? Aproape că am murit?”Mi-au dat lacrimie: lacrimi de tristețe, lacrimi de bucurie,o grămadă de emoții care ne-au cuprins.”, și-a amintit Jacob Pacheco.

Odată cu trezirea, Krystina a fost nevoită să înfrunte o realitate dură. Medicii dat cumplita veste cum că este nevoie ca atât picioarele, cât și mâinile să îi fie amputate, din cauza complicațiilor suferite la terapie intensivă. Unul dintre factorii de risc ai unui aparat ECMO este fluxul sanguin slab la nivelul membrelor, care poate duce la necesitatea amputării, potrivit Clinicii Cleveland.

„Mâinile și picioarele mele erau negre. Arătam ca o persoană care a suferit degerături”, a spus femeia, adăugând că echipa ei medicală „a încercat să facă tot ce a putut” pentru a evita amputarea.

Recunoscătoare, pentu o nouă șansă la viață

Pe 11 februarie, la mai bine de 100 de zile după ce a fost spitalizată, Krystina Pacheco a putut să se întoarcă acasă. În tot acest timp, cel mai greu i-a fost să stea departe de micuții săi: fiica ei, acum în vârstă de acum 4 luni și fiul, de 2 ani.

„Am plâns”, a spus ea despre momentul în care a ajuns acasă.

Krystina Pacheco a declarat, într-un interviu, că nu a suferit alte complicații din cauza șocului septic, dincolo de amputații. În prezent, face antrenamente acasă pentru a-și reface forțele și va începe, în curând, reabilitarea în ambulatoriu.