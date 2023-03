Şoferul care a accidentat o mamă şi pe fiica ei pe trecerea pentru pietoni era drogat. El a fost reţinut

Şoferul care a accidentat, sâmbătă seară, o femeie şi pe fiica ei în vârstă de 6 ani, în timp ce se aflau pe trecerea pentru pietoni pe o stradă din municipiul Ploieşti, era drogat, acesta fiind reţinut de anchetatori, relatează Agerpres.

Conform datelor comunicate, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, şoferul în vârstă de 24 de ani a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa unor substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism.

Având în vedere întreg materialul probatoriu administrat, faţă de acesta a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, arată sursa citată. Tânărul va fi prezentat unităţii de parchet competente cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţişti în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Lovite în timp ce traversau regulamentar

O femeie în vârstă de 40 de ani şi fiica ei în vârstă de 6 ani au fost accidentate, sâmbătă seară, în timp ce se aflau în traversarea părţii carosabile pe Şoseaua Nordului din Ploieşti.

Surse de la faţa locului au precizat că cele două se aflau pe trecerea de pietoni.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, femeia fiind grav rănită. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Mesaj tulburător lăsat de profesorul care a intrat intenționat cu mașina într-un TIR

Tânărul profersor care și-a pierdut viața într-un teribil accident pe E85, vineri seară, a premeditat totul. Bărbatul a lăsat un bilet de adio tulburător în care explică motivul sinuciderii. Mașina în care se afla a fost strivită între două TIR-uri.

În spațiul public a apărut un bilet de adio tulburător care face lumină în tragedia care a avut loc vineri seară pe E85, în apropiere de Pufești.

Mesajul este adresat fostei sale soții. Conform Jurnal de Vrancea, tânărul a povestit și motivele care l-au determinat să-și curme zilele.

„Când vei citi acest mesaj… nu voi mai fi… vei afla că am făcut accident cu un TIR… Asta trebuie să știe Ștefi de acum încolo… tati e un înger care îl va veghea de sus. Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani și ceva… nu m-am împăcat niciodată cu asta. Ultimii 2 ani au fost groaznici… fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă, fără o familie… da…Acea femeie m-a omorât cu adevărat… ți-am lăsat toți banii mei, transferați în cont. 300 de milioane am transferat pentru Ștefi… să nu știe nimeni… atât mai am… să te descurci o perioadă cu Ștefi. Nu am fost un tată bun pentru Ștefi în ultimii 2 ani, merita un om care să îi fie alături zi de zi… Am pierdut multe momente când puteam fi lângă el… am fost de atâtea ori apăsat și nervos când era cu mine. El voia doar să se joace și eu nu eram în stare să îi ofer asta… ai grijă de puiul nostru… am încredere în Cosmin că va fi lângă voi… te iubesc Ștefi… Să faci rost de certificatul de deces și să îi faci lui Ștefi pensie de urmaș.”