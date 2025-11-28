„Tocmai a murit”. Donald Trump a confirmat decesul unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați, o tânără de 20 de ani

Președintele Donald Trump a anunțat moartea tinerei membre a Gărzii Naționale împușcate în centrul Washingtonului, în atacul care a avut loc la doar câteva străzi de Casa Albă.

Lăsând deoparte tonul festiv, în discursul său de Ziua Recunoştinţei, susţinut în faţa trupelor americane, Donald Trump a anunţat decesul unuia dintre cei doi membri ai Gărzi Naţionale împuşcaţi în atacul armat care a avut loc cu o seară înainte în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, precizând că este vorba despre Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani.

„Tocmai a murit. Nu mai este printre noi. Ne privește de sus chiar acum. Părinții ei sunt alături de ea”, a spus preşedintele american, precizând că Sarah Beckstrom a fost „o persoană incredibilă, remarcabilă din toate punctele de vedere”.

Cel de-al doilea militar rănit în atac, sergentul Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, se află încă în stare critică, „luptând pentru viața sa”, potrivit declarațiilor lui Donald Trump.

Vă reamintim că incidentul a avut loc marți seara, într-o zonă extrem de circulată din Washington, unde cei doi membri ai Gărzii Naționale se aflau în timpul serviciului.

Potrivit anchetatorilor, atacatorul s-a apropiat de ei și a deschis focul de la mică distanță. Unul dintre soldați a fost împușcat direct, iar celălalt a fost lovit în timp ce încerca să se adăpostească. Zona a fost rapid securizată, iar prezența poliției federale a fost masivă, având în vedere proximitatea față de Casa Albă.

În mesajul său de Ziua Recunoştinţei, Donald Trump a calificat incidentul drept „un atac terorist” și a lansat critici dure la adresa administrației Biden, pe care o acuză că a permis intrarea în SUA a unor persoane „periculoase”, prin programele speciale destinate cetățenilor afgani care au colaborat cu forțele americane.

„A fost lăsat să intre în țară. Și uitați ce s-a întâmplat”, a afirmat președintele, referindu-se la autorul atacului, Rahmanullah Lakanwal, un afgan care a ajuns în SUA în 2021.

La o zi după incident, autoritățile americane au suspendat procesarea tuturor cererilor de imigrare depuse de cetățeni afgani, motivând această decizie prin necesitatea reevaluării „protocoalelor de securitate și verificare”. Mai mult decât atât, Donald Trump a cerut o reexaminare amplă a cărților verzi emise imigranților din 19 țări, considerate cu risc crescut.