Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
Talibanii au tăiat internetul și comunicațiile, izolând Afganistanul de restul lumii. Măsuri extreme, în numele moralităţii

Publicat:

Regimul taliban a întrerupt complet accesul la internet în Afganistan, blocând atât rețelele mobile, cât și conexiunile prin fibră optică, izolând ţara, în numele moralităţii.

Talibanii au tăiat internetul în toată ţara. FOTO: EPA-EFE
Talibanii au tăiat internetul în toată ţara. FOTO: EPA-EFE

Afganistanul se confruntă cu o întrerupere completă a comunicațiilor, în urma unei decizii radicale luate de guvernul taliban. Potrivit BBC, autoritățile au început în urmă cu câteva săptămâni să limiteze conexiunile la internet prin fibră optică în mai multe provincii, iar acum au trecut la o închidere totală a rețelelor de telecomunicații, justificând măsura ca parte a eforturilor de a combate „imoralitatea”.

Conform organizației independente NetBlocks, specializată în monitorizarea rețelelor globale, Afganistanul se află în prezent în: „...mijlocul unei întreruperi totale a internetului, pe măsură ce autoritățile talibane iau măsuri pentru a implementa măsuri de moralitate, mai multe rețele fiind deconectate treptat pe parcursul dimineții; în prezent, serviciile telefonice sunt, de asemenea, afectate”.

Contactele cu Kabul, întrerupte

Agențiile de presă internaționale au anunțat că nu mai pot comunica cu birourile lor din capitala Kabul şi cărețelele de telefonie mobilă și televiziune prin satelit sunt grav afectate în întreaga țară.

Postul de televiziune afgan Tolo News i-a avertizat pe cetățeni să urmărească canalele sale de social media pentru noutăți, anticipând întreruperi majore ale emisiunilor TV și radio.

Zboruri anulate

Traficul aerian a fost, de asemenea, perturbat. Potrivit datelor oferite de Flightradar24, opt zboruri programate pentru marți, 30 septembrie, atât la sosire, cât și la plecare, au fost anulate pe Aeroportul Internațional din Kabul.

Mass-media locală a confirmat, la rândul său, că activitatea aeroportuară este parțial suspendată.

Locuitori din Kabul au declarat pentru BBC că internetul prin fibră optică s-a oprit în jurul orei 17:00, ora locală, adică 12:30 GMT. Deoarece întreruperea a avut loc după încheierea zilei de lucru, efectele majore urmează să fie resimțite începând de marţi, 30 septembrie, când activitățile bancare și afacerile se reiau.

Afacerile și educația, paralizate

Afectați sunt atât antreprenorii, cât și cetățenii de rând, în special femeile și copiii care depindeau de învățământul online.

Un bărbat care lucrează la o casă de schimb valutar din provincia Takhar a relatat că fiicele lui urmau cursuri online de limba engleză, singura lor formă de educație.

„Ultima lor șansă de a studia și de a rămâne implicate a dispărut”, a explicat acesta.

„Speram să-mi termin studiile și să găsesc un loc de muncă online, dar și acest vis a fost distrus. Fără acces la internet, nu știu ce se va întâmpla în continuare”, şi-a spus disperarea o tânără din Kabul.

Blocarea internetului vine în contextul unor măsuri extreme adoptate de talibani împotriva femeilor, printre care eliminarea cărților scrise de femei din programa universitară, interzicerea cursurilor despre drepturile omului și hărțuirea sexuală etc.

 „Când am auzit că internetul a fost întrerupt, lumea mi s-a părut întunecată”, a mărturisit o studentă.

Talibanii promit o „alternativă”, fără detalii clare

În timp ce autoritățile talibane au declarat că vor crea o rută alternativă de acces la internet, însă nu au oferit detalii despre cum sau când va deveni funcțională, jurnaliști și foști lideri ai societății civile afgane aflați în exil trag un semnal de alarmă.

„Afganistanul a ocupat oficial primul loc în competiția cu Coreea de Nord pentru deconectarea [de la internet]”, a scris pe X Hamid Haidari, fost redactor-șef al canalului 1TV.

„Tăcerea online, fără vocile afgane din interiorul Afganistanului, este asurzitoare”, spune şi Mariam Solaimankhil, fost parlamentar, care acum trăieşte în SUA.

Vă reamintim că regimul taliban a preluat controlul asupra Afganistanului în vara anului 2021, după retragerea forțelor americane și NATO. Deşi de atunci au fost impuse o serie de restricții severe asupra presei, educației, drepturilor femeilor și vieții sociale, blocarea accesului la internet reprezintă una dintre cele mai drastice măsuri luate până acum, izolând Afganistanul nu doar fizic, ci și informațional.

