The Atlantic: Trump se consideră „cel mai puternic om din toate timpurile” și se compară cu Iulius Caesar

Președintele american Donald Trump se vede drept „cel mai puternic om din toate timpurile” și se compară cu figuri emblematice ale istoriei precum Alexandru cel Mare, Iulius Caesar și Napoleon Bonaparte, potrivit unor surse de la Casa Albă citate de o publicație americană.

Liderul de la Casa Albă ar fi trecut într-o nouă etapă de autopercepție politică, una în care nu se mai compară doar cu foști președinți americani precum George Washington sau Abraham Lincoln, ci se consideră o personalitate fără precedent în istoria mondială, conform The Atlantic.

„El vrea să ne amintim de el ca de cel care a realizat lucruri imposibile pentru alţii, mulţumită tăriei sale de caracter şi voinţei sale ieşite din comun”, a declarat un apropiat al lui Trump pentru sursa citată.

Retorică tot mai grandioasă

The Atlantic analizează și schimbarea de ton din discursurile recente ale președintelui american, remarcând o retorică din ce în ce mai dramatică, în special pe tema conflictului din Orientul Mijlociu.

La începutul lunii aprilie, Trump afirma că „o civilizație întreagă va muri în această seară pentru a nu mai renaște niciodată”, într-un mesaj referitor la războiul din Iran.

Deși a acceptat ulterior un armistițiu de două săptămâni, pe care l-a prelungit, liderul american și-a descris intervenția în regiune drept „unul dintre cele mai importante momente ale lungii și complexei istorii a lumii”.

Un alt apropiat al administrației a declarat că Trump se află „în mod clar într-o fază de dezinvoltură totală”.

Publicația ironizează această tendință, susținând că autoglorificarea este o trăsătură definitorie a președintelui, „la fel de fundamentală ca freza sa impecabilă și cravatele roșii supradimensionate”.

„Ea a devenit şi mai importantă (în ultima vreme) în definirea priorităţilor sale şi orientării acţiunilor sale, pe măsură ce se apropie de sfârşitul mandatului”, îl ironizează The Atlantic.

O „moștenire” vizibilă la Casa Albă

Potrivit sursei citate, Trump încearcă să lase și o amprentă fizică asupra Casei Albe. Printre proiectele menționate se numără construirea unei săli de bal inspirate de arhitectura Romei antice, având coloane masive și decorațiuni aurite, dar și emiterea unei monede de aur cu chipul său, cu prilejul aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite.

Cu toate acestea, consilierii săi susțin că președintelui nu îi place termenul de „moștenire”.

„Singura moştenire care-l preocupă pe preşedintele Trump este să facă America mai măreaţă ca niciodată”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Un episod relatat de The Atlantic sugerează însă o altă perspectivă. În timpul discuțiilor privind alegerea unui partener de cursă pentru alegerile din 2024, un colaborator apropiat i-ar fi sugerat să aleagă o persoană care să continue mișcarea sa politică, iar atunci replica lui Trump ar fi fost: „Ce-mi pasă mie? Voi fi mort”.