Ce alimentează tensiunile dintre SUA și China înaintea întâlnirii Trump - Xi Jinping

Președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping se pregătesc pentru un summit programat luna viitoare, într-o încercare de a stabiliza relațiile dintre Washington și Beijing. Cu toate acestea, o serie de divergențe strategice sugerează că dialogul va avea loc într-un climat fragil.

Potrivit unei analize Bloomberg, cele două părți încearcă simultan să își consolideze pozițiile în domenii sensibile, precum energia și tehnologia, ceea ce amplifică tensiunile înaintea întâlnirii.

Presiuni legate de Iran

Administrația americană a intensificat recent presiunea asupra relațiilor economice dintre China și Iran, impunând sancțiuni unei rafinării chineze. Oficialii de la Washington au avertizat că instituții financiare chineze ar putea fi vizate de sancțiuni secundare dacă Beijingul continuă să sprijine indirect economia iraniană.

Pentru Statele Unite, limitarea exporturilor de petrol ale Iranului - în mare parte direcționate către China - este văzută ca un instrument de presiune diplomatică.

Competiția tehnologică

În paralel, tensiunile se extind și în domeniul tehnologic. Beijingul a blocat recent o tranzacție de aproximativ două miliarde de dolari prin care Meta Platforms încerca să achiziționeze un startup chinez din domeniul inteligenței artificiale, semnalând dorința de a păstra controlul asupra tehnologiilor avansate.

Autoritățile chineze au introdus și noi reguli menite să descurajeze relocarea lanțurilor de aprovizionare în afara țării și să limiteze impactul restricțiilor americane privind exporturile de tehnologie.

Analiștii descriu relația dintre cele două puteri ca fiind structural tensionată, comparabilă cu „două plăci tectonice” aflate în mișcare lentă, dar constantă.

Interese energetice și vulnerabilități

Dependența Chinei de resursele energetice din Orientul Mijlociu reprezintă un alt punct sensibil. O mare parte din importurile sale de petrol și gaze tranzitează zone strategice precum Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face Beijingul vulnerabil la eventuale perturbări.

În același timp, Washingtonul încearcă să își folosească influența asupra fluxurilor energetice și accesului la tehnologii critice drept pârghii în negocieri.

Dosarul Taiwan

Un alt subiect major rămâne statutul Taiwan, pe care Beijingul îl consideră parte a teritoriului său. Vânzările de armament american către Taipei continuă să fie o sursă de tensiune, iar oficialii chinezi avertizează că acest dosar ar putea afecta direct desfășurarea summitului.

Rolul Congresului american

În SUA, presiunea politică internă crește. Membrii Congresului analizează inițiative legislative menite să limiteze accesul Chinei la tehnologii avansate, inclusiv echipamente pentru producția de semiconductori. Dacă vor fi adoptate, aceste măsuri ar putea restrânge marja de negociere a administrației Trump.

Perspective incerte

Deși nu există indicii că summitul va fi amânat, oficiali și analiști de ambele părți recunosc că relația rămâne tensionată. Beijingul și Washingtonul par hotărâte să își protejeze interesele strategice, chiar și în timp ce încearcă să mențină canalele de dialog deschise.

În acest context, întâlnirea dintre cei doi lideri ar putea reprezenta atât o oportunitate de detensionare, cât și un test al capacității celor două puteri de a gestiona competiția fără a o transforma într-un conflict deschis.