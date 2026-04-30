Trump va fi informat cu privire la opțiuni militare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. SUA ar putea folosi o armă hipersonică experimentală

Președintele american Donald Trump ar putea autoriza trimiterea de trupe terestre în Iran, în cadrul unor planuri militar menite să soluționeze criza legată de Strâmtoarea Hormuz, în contextul impasului din negocieri, a relatat Axios, citând surse. Decizia ar urma să fie analizată într-o întâlnire de nivel înalt cu liderii militari americani, un semnal că SUA se pregătește să reia operațiunile militare pentru a pune presiune suplimentară pe Iran.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, este așteptat să prezinte o serie de opțiuni militare, inclusiv un scenariu considerat cu risc ridicat, care prevede trimiterea de trupe pe teritoriul iranian. Obiectivul ar fi forțarea regimului de la Teheran să renunțe la blocada asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, în timp ce pe masă rămâne și capturarea materialului nuclear iranian.

Trump ar putea aproba o nouă rundă de atacuri aeriene descrise drept „scurte și puternice”, care ar fi menite să pună presiune asupra Iranului să pună capăt conflictului și să-l oblige să fie mai flexibil în privința programului nuclear. Campania militară comună SUA-Israel a început pe 28 februarie și a fost întreruptă după armistițiul din 8 aprilie, însă rundele de negocieri de până acum nu au dus la un acord și au ajuns într-un punct mort după ce delegația americană nu s-a mai deplasat la Islamabad.

În acest context, Pentagonul ar analiza utilizarea pentru prima dată a unei arme hipersonice de ultimă generație: racheta cu rază lungă de acțiune cunoscută drept „Dark Eagle”, relatează The Sun, citând o relatare Bloomberg.

Aceasta are o rază de acțiune de aproximativ 2.700 de kilometri și poate atinge viteze de până la Mach 5, fiind capabilă să lovească ținte puternic apărate sau lansatoare de rachete ascunse în subteran. Costul unei astfel de rachete este estimat la aproximativ 11 milioane de lire sterline, iar SUA ar dispune în prezent de mai puțin de opt unități. Sistemul complet ar costa în jur de 2 miliarde de lire. Dacă ar fi utilizată, ar fi prima desfășurare operațională a unei arme hipersonice care nu a fost declarată ca fiind pe deplin operațională.

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat că „singurul loc pentru americani în Golful Persic este la fundul apelor”, reafirmând angajamentul Iranului de a-și proteja capacitățile nucleare și balistice.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a generat turbulențe pe piețele globale și creșteri semnificative ale prețului petrolului. În acest context, Trump a criticat dur conducerea iraniană, afirmând că aceasta ar trebui să se adune, întrucât pare să „nu știe cum să semneze un acord non-nuclear” și avertizând că situația trebuie soluționată rapid.

Liderul american a scris anterior că Iranul ar fi transmis pe canale diplomatice că s-ar afla într-o „stare de colaps” și că ar fi dispus să redeschidă strâmtoarea, însă doar în schimbul ridicării sancțiunilor, iar SUA să-și limiteze pretențiile privind abandonarea programului nuclear.

Trump a declarat miercuri pentru Axios că consideră blocada navală asupra Iranului „oarecum mai eficientă decât bombardamentele”.

Două surse au declarat pentru Axios că Trump percepe în prezent blocada ca fiind principala sa sursă de presiune, dar că ar lua în considerare o acțiune militară dacă până la urmă Iranul nu cedează.