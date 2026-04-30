Patru români sunt sechestrați în Iran, la bordul navei MSC Francesca. MAE anunță care este starea lor

Patru români se află pe bordul MSC Francesca, o navă sechestrată în urmă cu peste o săptămână de autoritățile iraniene, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe.

Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația acestora și spune că a întreprins demersuri pe lângă autoritățile competente locale care au transmis că cei patru cetățeni se află în siguranță și în stare bună de sănătate.

”Reprezentanții Ambasadei României la Teheran continuă să monitorizeze situaţia şi sunt în contact cu autoritățile iraniene, cu omologii europeni, precum și cu partenerii din Muntenegru, fiind pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor. Totodată, precizăm că la Ambasadă nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară cu privire la acest caz”, potrivit MAE.

MSC Francesca aparține companiei MSC Mediterranean Shipping, fondată de miliardarul italian Gianluigi Aponte și administrată în prezent de copiii săi.

Ruda unui membru al echipajului a declarat pentru Reuters că aproximativ 20 de iranieni înarmați au urcat la bordul navei. Marinarii se află sub control iranian, iar deplasările lor sunt restricționate, însă sunt tratați corespunzător, a declarat acesta.

MAE reamintește și cu această ocazie că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență pe teritoriul Republicii Islamice Iran au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Teheran: +98 21 77647570.