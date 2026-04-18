Președintele SUA, Donald Trump, a transmis că schimbarea în Cuba va veni „foarte curând”, într-un discurs susținut în Phoenix, Arizona, la un eveniment organizat de Turning Point USA.

După ce a vorbit despre operațiunile din Iran din ultimele zile, președintele american a amintit de Cuba. „Și foarte curând, această mare forță va aduce și o zi așteptată de 70 de ani. Se numește «Un Nou Răsărit pentru Cuba». Schimbarea va veni foarte curând”, a spus el.

„Vom ajuta Cuba”, a adăugat Trump.

În ultimele zile, președintele Trump s-a referit la Cuba ca la o națiune „în cădere liberă” și a spus că, după operațiunile din Iran, își va îndrepta atenția către Cuba.

„Avem mulți cubanezi americani extraordinari. Nu prea mulți oameni în această audiență, cred. Dar dacă mergeți la Miami, avem oameni, cubanezi americani, oameni care au fost tratați brutal, ale căror familii au fost ucise, brutalizate, iar acum priviți”, a spus Trump.

Statele Unite au încercat să intensifice presiunea asupra Cubei, după ce l-au înlăturat de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, cel mai important susținător extern al Havanei.

Washingtonul a oprit livrările de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife vamale oricărei țări care ar vinde petrol insulei, strangulând astfel rețeaua electrică învechită a țării.

În acest context, Cuba s-a confruntat cu o reducere drastică a importurilor de combustibil, ceea ce a accentuat criza energetică și penele de curent la nivel național.