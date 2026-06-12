Funeraliile liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, amânate pentru sfârşitul lui iunie-începutul lui iulie

Funeraliile liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis de lovituri israeliano-americane în prima zi a războiului, pe 28 februarie, au fost "amânate" pentru sfârşitul lunii iunie sau începutul lunii iulie, a indicat joi primarul Teheranului, Alireza Zakani.

Funeraliile naţionale vor avea loc într-o perioadă situată între 26 iunie şi 5 iulie, în luna Muharram a calendarului musulman, estimează primarul, citat de agenţia iraniană Fars.

Ali Khamenei, care a condus Republica Islamică timp de aproape 37 de ani, a murit la 86 de ani în timpul bombardării reşedinţei sale din centrul Teheranului, potrivit Agerpres.

Funeraliile naţionale prevăzute iniţial pentru 4 martie fuseseră amânate din cauza războiului.

Iranul menţionase recent jumătatea lunii iunie pentru funeraliile naţionale care ar trebui să dureze trei zile la Teheran, precum şi în oraşele sfinte Qom şi Mashhad (nord-est), unde Khamenei va fi înmormântat.

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie, dar nu a mai apărut în public de atunci: rănit într-o lovitură aeriană, el se exprimă exclusiv prin mesaje scrise.