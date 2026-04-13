Tensiuni noi între Washington și Londra pe tema războiului din Iran

Un nou episod de divergențe între președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer a apărut în contextul escaladării conflictului cu Iranul, după ce Londra a refuzat să participe la planul SUA de blocare a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Marea Britanie nu intenționează să se alăture acestei operațiuni, preferând să susțină în continuare libertatea de navigație și redeschiderea rutei maritime esențiale pentru comerțul global cu energie.

Ultimatumul lui Trump și reacția Londrei

Decizia vine după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor institui o blocadă navală completă în zonă. Într-un mesaj public, liderul american a transmis că marina SUA va opri orice navă care încearcă să tranziteze strâmtoarea.

Surse apropiate guvernului britanic au precizat că Londra nu va participa la această acțiune.

În același timp, Trump a sugerat, într-un interviu acordat Fox News, că Marea Britanie și alte state ar putea contribui cu nave specializate în deminare.

În realitate, autoritățile britanice au analizat posibilitatea de a trimite drone autonome pentru detectarea minelor, însă doar în cadrul unui plan comun al aliaților, care să vizeze redeschiderea în siguranță a rutei maritime. Premierul Starmer a confirmat anterior că astfel de echipamente sunt deja în regiune, dar acestea nu au legătură cu ideea unei blocade.

Tensiuni politice și militare

Situația a accentuat tensiunile dintre cei doi lideri, mai ales după ce Starmer a refuzat inițial să permită utilizarea bazelor militare britanice pentru atacuri americane asupra Iranului — decizie care a provocat reacții dure din partea lui Trump.

Ulterior, Londra a acceptat utilizarea acestor baze pentru operațiuni defensive, însă premierul britanic a reiterat că acest conflict „nu este războiul nostru”.

În zilele următoare, reprezentanți ai Marii Britanii și ai altor state aliate urmează să participe la noi discuții privind soluții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, mai multe țări implicate în negocieri rămân reticente față de o intervenție militară directă, considerând că o astfel de abordare nu este realistă în absența unui acord de pace durabil.

Între timp, Statele Unite au anunțat că blocada ar urma să intre în vigoare, vizând navele care intră sau ies din porturile iraniene.

Divergențele dintre Washington și Londra evidențiază dificultatea de a menține o poziție unitară în rândul aliaților occidentali, într-un conflict cu implicații majore pentru securitatea și economia globală.