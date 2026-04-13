Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
De ce amenință Trump cu blocarea unei strâmtori pe care Iranul o blochează deja

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a lansat o nouă amenințare care poate zgudui piețele globale: blocarea completă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului din lume, notează CNN

Președintele american Donald Trump a lansat o nouă amenințare. FOTO: Profimedia
Președintele american Donald Trump a lansat o nouă amenințare. FOTO: Profimedia

Decizia vine într-un context paradoxal: liderul de la Casa Albă a cerut în repetate rânduri Iranului să redeschidă complet strâmtoarea, dar acum amenință că el însuși o va bloca.

„Începând imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCARE a oricăror nave care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social. „La un moment dat vom ajunge la situația în care toți vor putea intra și ieși liber, dar Iranul nu a permis acest lucru.”

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic esențial prin care trece o mare parte din petrolul exportat din Orientul Mijlociu. Orice blocaj afectează direct prețurile globale la energie.

În ultimele luni, Iranul nu a închis complet ruta, dar a controlat strict traficul. Petrolierele pot trece doar contra unor taxe uriașe, de până la 2 milioane de dolari per navă.

În același timp, Teheranul și-a continuat propriile exporturi de petrol, ajungând la aproximativ 1,85 milioane de barili pe zi, potrivit datelor din industrie.

Strategia Washingtonului: presiune maximă asupra Iranului

Prin blocarea completă a strâmtorii, administrația americană ar putea tăia una dintre principalele surse de finanțare ale Iranului, inclusiv pentru operațiunile militare.

Până acum, însă, Washingtonul a evitat acest pas dintr-un motiv simplu: riscurile economice globale.

Un blocaj total ar duce aproape sigur la o explozie a prețului petrolului și gazelor, afectând economiile din întreaga lume, inclusiv pe cea americană.

Din acest motiv, Marina SUA a permis până recent tranzitul petrolierelor, inclusiv al celor iraniene, pentru a menține o anumită stabilitate pe piață.

Jocul complicat al sancțiunilor

Situația este complicată și de politica sancțiunilor. Statele Unite au restricționat exporturile de petrol iranian ani la rând, însă recent au relaxat temporar aceste măsuri.

Decizia a permis Iranului să vândă cantități importante de petrol – inclusiv stocuri estimate la aproximativ 140 de milioane de barili – suficiente pentru a acoperi consumul global pentru circa o zi și jumătate.

În mod paradoxal, această relaxare a sancțiunilor a permis Iranului să profite financiar, vânzând petrol inclusiv către state occidentale, nu doar către China, principalul său client.

Presiunea prețurilor și riscul unei crize globale

Creșterea prețurilor la combustibil a pus presiune pe administrația Trump, care a încercat să țină sub control piața prin eliberarea rezervelor strategice și prin alte măsuri excepționale.

Acum, însă, amenințarea de a bloca Strâmtoarea Ormuz ar putea avea efectul opus: o nouă creștere bruscă a prețurilor la energie la nivel global.

Decizia pare să facă parte dintr-o strategie de „presiune maximă” asupra Iranului pentru a forța încheierea conflictului, chiar cu riscul unor consecințe economice majore.

În acest moment, rămâne neclar dacă Washingtonul va trece efectiv la blocarea strâmtorii sau dacă amenințarea este doar o mișcare de negociere. Cert este că orice decizie în această zonă sensibilă poate avea efecte imediate asupra economiei globale și asupra echilibrului geopolitic.

