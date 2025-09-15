Tensiuni între Londra și Elon Musk. Guvernul britanic îi condamnă „limbajul periculos” despre imigrație

Guvernul britanic a condamnat dur declarațiile făcute de Elon Musk în timpul unei manifestații organizate la Londra de extrema dreaptă, acuzându-l pe miliardarul american că folosește un „limbaj periculos și incendiar”.

Sâmbătă, între 110.000 și 150.000 de persoane s-au adunat în capitala Marii Britanii la apelul activistului de extremă dreapta Tommy Robinson. În cadrul protestului, Elon Musk, patronul rețelei sociale X, a intervenit prin videoconferință și a transmis un mesaj care a stârnit critici imediate, relatează Agerpres.

„Fie că alegeţi sau nu violenţa, violenţa va veni la voi (...). Fie ripostaţi, fie muriţi”, a spus Musk, într-o intervenție catalogată de Downing Street drept o amenințare la adresa ordinii publice.

Totodată, miliardarul a criticat imigrația și guvernul britanic, afirmând că țara se confruntă cu o „eroziune rapidă a Marii Britanii din cauza unei imigraţii masive şi necontrolate”. „Nu avem patru ani suplimentari în faţa noastră (...), este prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie dizolvat Parlamentul şi organizate noi alegeri”, a adăugat el.

Reacția dură a guvernului britanic

Purtătorul de cuvânt al premierului Keir Starmer a condamnat în termeni fermi afirmațiile lui Musk: „Acest limbaj este în mod clar periculos şi incendiar (...). El ameninţă cu violenţă. El ameninţă cu intimidare pe străzile noastre”.

Oficialul a adăugat că „Regatul Unit este o ţară justă, tolerantă şi respectabilă”, subliniind că „ultimul lucru pe care îl doreşte publicul britanic este acest gen de afirmaţii incendiare şi periculoase”.

O manifestație fără precedent

Deși prezentată de organizatori drept o acțiune pentru „libertatea de exprimare”, manifestația de la Londra este considerată de unii observatori drept cea mai importantă adunare de extremă dreapta din ultimele decenii în Marea Britanie, ceea ce a intensificat îngrijorările autorităților privind posibile tensiuni sociale.