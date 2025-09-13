George Simion a participat la protestul extremei drepte din Londra: „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”

Liderul AUR, George Simion, a participat la protestul extremei drepte desfășurat în centrul Londrei, unde a ținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali.

Liderul AUR a urcat pe scenă pentru a-i acuza pe liderii europeni de „dictatură”

George Simion prezent la Londra la cel mai mare festival dedicat libertăţii de exprimare, transmite AUR într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

„Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni - azi la Londra!” a scris George Simion într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții AUR transmit că George Simion, a fost prezent alături de sute de români din Marea Britanie, la Londra, la Festivalul Libertăţii de Exprimare.

Acesta ar fi vorbit înainte de Elon Musk în faţa a sute de mii de britanici prezenţi la cel mai mare eveniment organizat vreodată în capitala Marii Britanii pentru libertate, drepturi şi suveranitate.

Din mijlocul Londrei, Geoge Simion a făcut acuzații grave la adresa liderilor Uniunii Europene

"Suntem cu toţii aici pentru a apăra libertatea şi democraţia. (...) În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron şi Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credinţa şi familiile noastre, copiii noştri şi viitorul civilizaţiei noastre. Anul acesta am avut alegeri anulate în România. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen şi toţi birocraţii Uniunii Europene s-au amestecat în alegerile noastre şi au anulat procesul electoral. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioţi britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreaţă, pentru a face Europa din nou măreaţă. (...) Sunteţi o naţiune mare care trebuie să supravieţuiască şi trebuie să vă apăraţi drepturile, viitorul copiilor voştri şi viitorul democraţiei voastre, viitorul naţiunii voastre", a declarat George Simion în discursul susţinut în faţa a sute de mii de participanţi la Festivalul Libertăţii de Exprimare.

George Simion a fost unul dintre principalii invitaţi care au luat cuvântul pe scena din centrul Londrei, alături de alţi lideri politici, influenceri şi artişti din întreaga lume, mai arată sursa citată.

Proteste masive și contra-proteste anti-fascism în centrul Londrei. 100 000 de oameni au ieșit în stradă, iar ofițerii au fost atacați cu proiectile

Peste 100.000 de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul Londrei pentru marșul organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce mii de protestatari anti-fascism au desfășurat un contra-protest simultan. Poliția Metropolitană a intervenit pentru a menține ordinea.

Protestatarii, care formează marșul „Unite the Kingdom” („Unim Regatul”), s-au adunat în Whitehall, unde aud o serie de discursuri, inclusiv de la fostul strateg al lui Donald Trump, Steve Bannon.

Poliția Metropolitană a precizat că ofițerii au fost „atacați cu proiectile” și au fost nevoiți să folosească forța pentru a evita ruperea unui cordon de securitate.

Între timp, mii de persoane s-au adunat într-o altă zonă a Londrei pentru contra-protestul denumit „March Against Fascism” („Marș împotriva fascismului”), organizat de Stand Up To Racism (SUTR).