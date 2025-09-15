Video Susținător al activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, căutat de poliție după ce a cerut ca premierul Keir Starmer să fie „asasinat”

Poliția caută un susținător al lui Tommy Robinson care a fost surprins pe cameră cerând ca premierul Sir Keir Starmer să fie împușcat, în timpul uriașului miting Unite The Kingdom desfășurat sâmbătă, în centrul Londrei.

Vorbind cu fostul consilier conservator și teoretician al conspirației William Coleshill, protestatarul a declarat: „Keir Starmer trebuie asasinat, cineva trebuie să-l împuște pe Keir Starmer.” Coleshill a intervenit, spunând că liderul laburist ar trebui, în schimb, să fie judecat și „executat legal”, transmite The Standard.

Clipul, filmat în mulțimea estimată la 110.000 de persoane, a fost distribuit masiv online și a stârnit reacții furioase. „O pedeapsă cu închisoarea e pe drum pentru individul ăsta!”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Sper ca Poliția Metropolitană să-l prindă.”

Într-o declarație de duminică, Scotland Yard a confirmat că încearcă să-l identifice pe bărbat. Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a spus: „Suntem conștienți de un videoclip care circulă pe rețelele sociale de la protestul Unite the Kingdom de sâmbătă, 13 septembrie, în centrul Londrei. Ofițerii investighează și fac cercetări pentru a identifica un bărbat. Până acum nu au fost făcute arestări.”

Manifestația, prezentată drept unul dintre cele mai mari mitinguri de dreapta din ultimele decenii, a început lângă podul Waterloo, înainte ca mii de persoane să mărșăluiască spre Whitehall. Susținătorii, mulți înfășurați în steaguri Union Jack și drapele ale Angliei, purtau bannere și scandau în timp ce înaintau prin capitală. Unii afișau fotografii cu activistul conservator american Charlie Kirk, ucis prin împușcare în Utah, la începutul acestei săptămâni.

Laurence Fox a urcat pe scenă și le-a spus celor prezenți că se roagă pentru Kirk, adăugând că „trebuie ridicată o sabie împotriva celor care înăbușă libertatea de exprimare.” Șeful Tesla, Elon Musk, s-a adresat și el mulțimii prin livestream, acuzând Guvernul că supraveghează o „eroziune rapidă a Marii Britanii.”

Poliția a mobilizat peste 1.000 de ofițeri, inclusiv unități călare, pentru a ține grupurile rivale la distanță. Tensiunile au escaladat atunci când activiștii au încercat să forțeze liniile de securitate. Ofițerii au scos bastoanele și s-au străduit să mențină cordoanele, în timp ce înspre ei erau aruncate sticle, torțe și alte obiecte.

Poliția Metropolitană a transmis: „Mai mulți ofițeri au fost agresați. Au fost loviți cu picioarele și pumnii. Au fost aruncate sticle, torțe și alte proiectile.”

Până la ora 17.00, nouă persoane au fost arestate pentru infracțiuni care includeau tulburarea violentă a ordinii publice. Poliția Metropolitană a avertizat: „Au fost identificate multe alte persoane care au comis infracțiuni. Le vom găsi și vor fi trase la răspundere, chiar dacă nu este posibil să facem acest lucru astăzi.”

În jurul orei 18.00, bărbați purtând steaguri cu crucea Sfântului Gheorghe au fost văzuți strigând injurii și scuipând către ofițeri de pe pasarelele Golden Jubilee, lângă Embankment. În ciuda termenului-limită impus de poliție pentru ora 18.00, discursurile și muzica au continuat în Whitehall până seara târziu.