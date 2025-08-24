search
Duminică, 24 August 2025
Publicat:

Polițiștii și protestatarii s-au confruntat în timpul demonstrațiilor împotriva găzduirii solicitanților de azil în hoteluri, desfășurate în întreaga Mare Britanie.

Grupul anti-imigrație, separat de grupul anti-rasism/FOTO: Captură video Sky News
Grupul anti-imigrație, separat de grupul anti-rasism/FOTO: Captură video Sky News

Demonstrațiile, desfășurate sub sloganul „Aboliți sistemul de azil”, au avut loc în orașe mari din Anglia, inclusiv Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle, Horley (în Surrey) și Canary Wharf din centrul Londrei, scrie Yahoo News.

Au avut loc proteste și în orașe din Scoția, precum Aberdeen și Perth, dar și Mold, în Flintshire, Țara Galilor.

Cu toate acestea, au avut loc și proteste sub sloganul „Opune-te rasismului”, în Bristol, Cannock, Leicester, Liverpool, Newcastle, Wakefield, Horley și Long Eaton, în Derbyshire.

La Bristol, poliția călare a fost adusă pentru a separa grupurile rivale din Castle Park, unde au avut loc încăierări între protestatari și polițiști. O femeie de 37 de ani a fost arestată sub suspiciunea de agresare a unui lucrător din serviciile de urgență.

Poliția Avon și Somerset a declarat că niciun ofițer nu a suferit răni grave și nu a avut nevoie de tratament spitalicesc, însă se vor desfășura anchete după raportările privind agresiuni asupra polițiștilor.

Șeful inspector Keith Smith a spus: „Prioritatea noastră astăzi a fost să permitem proteste pașnice și legale pentru ambele grupuri. Ofițerii noștri s-au descurcat admirabil într-o situație foarte dificilă și aș dori să le mulțumesc pentru profesionalismul lor. Deși au existat momente de tulburare, suntem mulțumiți că cele două proteste s-au încheiat fără incidente semnificative.”

La Liverpool, 11 persoane au fost arestate pentru infracțiuni precum comportament agresiv sub influența alcoolului, agresiune și încăierare, după ce un protest organizat de UK Independence Party a fost întâmpinat de o contrademonstrație.

La Horley, aproximativ 200 de protestatari anti-imigrație, înfășurați în steaguri ale Angliei și Regatului Unit, s-au ciocnit cu circa 50 de protestatari „Stand Up to Racism” pe Bonehurst Road.

Protestatarii anti-rasism au scandat „Spune tare, spune clar, refugiații sunt bineveniți aici” și au afișat pancarte care chemau la solidaritate și la „oprirea deportărilor”.

Aceștia au fost întâmpinați cu un val de insulte din partea grupului anti-imigrație, unul dintre protestatari strigând printr-un megafon: „Sunteți toți niște gunoaie și ar trebui să vă fie rușine” și „Nu este vorba de rasism”.

Cele două grupuri aproape că au ajuns față în față după-amiaza, fiind separate de cordoane de polițiști.

Protestatarii „Stand Up to Racism” au fost împinși într-o zonă mai mică, unde au continuat să scandeze „fără ură, fără frică, refugiații sunt bineveniți aici”, la care au primit replica „nu, nu sunt, la naiba” din partea celuilalt grup.

Trei persoane au fost arestate – două pentru tulburarea liniștii publice și una pentru încălcarea condițiilor unui ordin de protecție comunitară, a precizat Poliția din Surrey.

Evenimentele de sâmbătă vin pe fondul tensiunilor continue legate de utilizarea hotelurilor pentru solicitanții de azil.

Marți, Înalta Curte a acordat Consiliului Districtual Epping Forest o ordonanță temporară pentru a evacua solicitanții de azil din Bell Hotel, Epping, Essex, începând cu 12 septembrie.

Proteste regulate au avut loc în fața hotelului în ultimele săptămâni, după ce un solicitant de azil a fost acuzat că a încercat să sărute o fată de 14 ani, fapt pe care îl neagă. Guvernul a anunțat vineri, 22 august, că intenționează să facă apel împotriva refuzului Înaltei Curți de a-i permite să intervină în caz și, de asemenea, să atace ordonanța temporară.

Alte consilii locale și-au anunțat public intenția de a cere consultanță juridică pentru a vedea dacă pot obține o ordonanță similară pentru hotelurile din zonele lor.

Nigel Farage, liderul extremei drepte britanice, promite deportări în masă

Nigel Farage, liderul Reform UK, a prezentat planuri pentru deportări în masă dacă va deveni prim-ministru.

Printre propuneri se numără arestarea solicitanților de azil la sosire, detenție automată și deportare forțată către țări precum Afganistan și Eritreea, măsuri care ar urma să fie anunțate marți.

Acestea includ și înțelegeri cu țări terțe, posibil readucerea acordului conservatorilor cu Rwanda, precum și trimiterea solicitanților de azil în teritorii britanice de peste mări, cum ar fi Insula Ascension, ca opțiune de „rezervă”.

„Avem o criză uriașă în Marea Britanie. Nu este doar o amenințare la adresa securității naționale, ci și un factor care alimentează furia publică, ce nu este departe de dezordine. Există o singură modalitate de a opri oamenii să vină în Marea Britanie, și anume să-i reținem și să-i deportăm”, a declarat deputatul de Clacton, Nigel Farage, pentru The Times.

Europa

