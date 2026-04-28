search
Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Victor Ponta vine la Interviurile Adevărul

Regele Charles stârnește zâmbete la Casa Albă, în timpul unei vizite la stupina prezidențială. Ce le va spune suveranul britanic congresmenilor americani?

0
0
Publicat:

Regele Charles al III-lea a fost surprins într-un moment relaxat la Casa Albă, unde a făcut-o pe Melania Trump să râdă în timpul unei vizite la stupul amplasat pe peluza reședinței prezidențiale.

Regele și Camilla au fost însoțiți de Donald Trump și soția sa pentru a vedea stupul, realizat sub forma clădirii Casei Albe și instalat recent la inițiativa Primei Doamne.

Stupina pare să fi atras interesul monarhului britanic, cunoscut pentru pasiunea sa pentru apicultură. De-a lungul anilor, Charles și Camilla au susținut inițiative caritabile prin vânzarea mierii produse în gospodăria lor.

Programul de apicultură al Casei Albe, lansat în 2009, are rolul de a sprijini polenizarea grădinilor din zonă și este considerat o componentă permanentă a domeniului prezidențial. Mierea obținută este utilizată în bucătăria oficială, oferită drept cadou și donată unor organizații locale.

Stupina ar putea crește producția anuală, care în anii favorabili ajunge la sute de kilograme, fiind apreciată pentru aroma sa ușoară, cu note florale și citrice.

„De fiecare dată, țările noastre au găsit modalități de a se apropia”

Vizita are loc în contextul unei deplasări de stat de patru zile în Statele Unite, în cadrul căreia regele urmează să susțină un discurs în Congres. Mesajul său este așteptat să sublinieze importanța relației dintre Regatul Unit și SUA, descrisă drept „una dintre cele mai importante alianțe din istorie”.

Discursul vine pe fondul unor tensiuni recente între administrația americană și guvernul britanic condus de Keir Starmer, în special în legătură cu pozițiile privind conflictul cu Iranul.

Regele ar urma să reafirme importanța valorilor comune — inclusiv statul de drept și principiile democratice — și să evidențieze rolul acestora în menținerea stabilității și prosperității.

Discursul, programat pentru marți, are loc în contextul unor fricțiuni politice generate de declarațiile și pozițiile președintelui Donald Trump, care a amenințat cu anularea unui acord comercial bilateral, a criticat Marina Regală britanică și a lansat atacuri la adresa premierului Keir Starmer.

Tensiunile sunt amplificate de refuzul Londrei de a participa la ofensiva militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, conflict care continuă să afecteze economia globală.

Regele Charles și regina Camilla se află la Washington într-o vizită de stat de patru zile, care marchează 250 de ani de la independența Statelor Unite față de Marea Britanie.

În discursul său, monarhul este așteptat să sublinieze că, deși cele două țări nu au fost întotdeauna de acord în ultimele două secole și jumătate, ele împărtășesc fundamente comune — „tradiții democratice, juridice și sociale” — care își au originile încă din Magna Carta.

Atacul armat la Washington zguduie planurile vizitei regelui Charles în SUA

Pe fondul amenințărilor privind introducerea unor tarife comerciale suplimentare de către SUA, dacă Regatul Unit nu renunță la taxa pe serviciile digitale aplicată companiilor americane de tehnologie, discursul va evidenția și importanța cooperării economice și tehnologice pentru viitorul relației bilaterale.

Vizita este umbrită de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, care a avut loc sâmbătă seara la un eveniment media din Washington. Regele este așteptat să facă o referire scurtă la incident și să transmită „respectul și prietenia poporului britanic” față de cetățenii americani.

Este doar a doua oară când un monarh britanic se adresează Congresului SUA, după discursul susținut de Elizabeth II în 1991.

În intervenția sa, regele va aminti momentele-cheie în care cele două state au colaborat de-a lungul istoriei și va sublinia că relațiile în domeniul apărării, informațiilor și securității sunt construite „nu în ani, ci în decenii”.

În contextul creșterii costului vieții la nivel global, asociată de unii critici cu politicile recente ale SUA, Charles va susține că reafirmarea valorilor comune poate contribui la stabilitate și prosperitate, atât pentru cele două țări, cât și la nivel global.

De asemenea, discursul va include referiri la protejarea mediului și la importanța conservării resurselor naturale, precum și la valori precum compasiunea, pacea și înțelegerea reciprocă între oameni, indiferent de credință.

Regele Charles III și Regina Camilla, primiți la Casa Albă de Donald Trump, pe fondul tensiunilor internaționale

Monarhul este așteptat să încheie subliniind că relația dintre cele două țări reprezintă o poveste de „reconciliere și reînnoire”, care a dus la formarea uneia dintre cele mai importante alianțe din istorie.

Discursul, redactat cu sprijinul guvernului britanic, ar urma să dureze aproximativ 20 de minute.

Pe parcursul vizitei, Charles și Camilla participă la mai multe evenimente oficiale, inclusiv un dineu de stat la Casa Albă și o recepție în grădină la reședința ambasadorului britanic.

Într-un moment informal, regele a discutat cu fostul campion olimpic Tom Daley despre pasiunea comună pentru tricotat, subliniind beneficiile acestei activități pentru sănătatea mentală.

Regina Camilla a avut întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor care combat abuzul și exploatarea copiilor, evidențiind importanța creșterii gradului de conștientizare asupra acestor probleme.

Vizita are loc într-un context diplomatic și social complex, dar include și momente simbolice și personale, menite să sublinieze relația apropiată dintre cele două țări.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
S-a declanșat MISIUNEA: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Conturi de boți, dedicate lui Bolojan
gandul.ro
image
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
mediafax.ro
image
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
fanatik.ro
image
O senatoare a demisionat din PSD din cauza moțiunii de cenzură semnată la comun cu AUR: „Nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice”
libertatea.ro
image
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”
digi24.ro
image
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
gsp.ro
image
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
observatornews.ro
image
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
cancan.ro
image
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
De ce se închid minele de huilă de pe Valea Jiului. Efecte financiare asupra muncitorilor şi a cetăţenilor din zonă
playtech.ro
image
Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc. Exclusiv
fanatik.ro
image
Joc de rol: Ce ar face Băsescu sau Iohannis, în locul lui Nicușor Dan, la negocierea cu partidele, pentru a rezolva criza guvernamentală: ”Cred că ne dă istoria oarecare răspunsuri”
ziare.com
image
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj izbucnit
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Incident violent într-un avion Wizz Air în timpul zborului! O femeie, agresată de o mamă cu doi copii după o ceartă. Poliția a intervenit la aterizare
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Povestea fascinantă a bărbatului „perfect normal” care a torturat și ucis 30 de femei în patru ani. Ce a spus înainte să fie executat: „Transmiteți dragostea mea”
click.ro
image
Cele 5 zodii afectate de luna plină în Scorpion de vineri. Nimic nu va mai fi la fel în viețile lor după vacanța de 1 Mai
click.ro
image
Prima demisie din PSD după alianța cu AUR: „Viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”
click.ro
Charles, Camilla, Trump SUA 2026, Profimedia (4) jpg
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rugăciunea pe care Ozana Barabancea a învățat-o de la o măicuță de la Mănăstirea Ghighiu: „S-au întâmplat niște minuni”
image
Povestea fascinantă a bărbatului „perfect normal” care a torturat și ucis 30 de femei în patru ani. Ce a spus înainte să fie executat: „Transmiteți dragostea mea”

OK! Magazine

image
”Donald Trump se descompune!” Îngrijorări pentru președintele american după ce a apărut cu mâinile umflate

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii