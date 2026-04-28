Regele Charles stârnește zâmbete la Casa Albă, în timpul unei vizite la stupina prezidențială. Ce le va spune suveranul britanic congresmenilor americani?

Regele Charles al III-lea a fost surprins într-un moment relaxat la Casa Albă, unde a făcut-o pe Melania Trump să râdă în timpul unei vizite la stupul amplasat pe peluza reședinței prezidențiale.

Regele și Camilla au fost însoțiți de Donald Trump și soția sa pentru a vedea stupul, realizat sub forma clădirii Casei Albe și instalat recent la inițiativa Primei Doamne.

Stupina pare să fi atras interesul monarhului britanic, cunoscut pentru pasiunea sa pentru apicultură. De-a lungul anilor, Charles și Camilla au susținut inițiative caritabile prin vânzarea mierii produse în gospodăria lor.

Programul de apicultură al Casei Albe, lansat în 2009, are rolul de a sprijini polenizarea grădinilor din zonă și este considerat o componentă permanentă a domeniului prezidențial. Mierea obținută este utilizată în bucătăria oficială, oferită drept cadou și donată unor organizații locale.

Stupina ar putea crește producția anuală, care în anii favorabili ajunge la sute de kilograme, fiind apreciată pentru aroma sa ușoară, cu note florale și citrice.

„De fiecare dată, țările noastre au găsit modalități de a se apropia”

Vizita are loc în contextul unei deplasări de stat de patru zile în Statele Unite, în cadrul căreia regele urmează să susțină un discurs în Congres. Mesajul său este așteptat să sublinieze importanța relației dintre Regatul Unit și SUA, descrisă drept „una dintre cele mai importante alianțe din istorie”.

Discursul vine pe fondul unor tensiuni recente între administrația americană și guvernul britanic condus de Keir Starmer, în special în legătură cu pozițiile privind conflictul cu Iranul.

Regele ar urma să reafirme importanța valorilor comune — inclusiv statul de drept și principiile democratice — și să evidențieze rolul acestora în menținerea stabilității și prosperității.

Discursul, programat pentru marți, are loc în contextul unor fricțiuni politice generate de declarațiile și pozițiile președintelui Donald Trump, care a amenințat cu anularea unui acord comercial bilateral, a criticat Marina Regală britanică și a lansat atacuri la adresa premierului Keir Starmer.

Tensiunile sunt amplificate de refuzul Londrei de a participa la ofensiva militară a SUA și Israelului împotriva Iranului, conflict care continuă să afecteze economia globală.

Regele Charles și regina Camilla se află la Washington într-o vizită de stat de patru zile, care marchează 250 de ani de la independența Statelor Unite față de Marea Britanie.

În discursul său, monarhul este așteptat să sublinieze că, deși cele două țări nu au fost întotdeauna de acord în ultimele două secole și jumătate, ele împărtășesc fundamente comune — „tradiții democratice, juridice și sociale” — care își au originile încă din Magna Carta.

Pe fondul amenințărilor privind introducerea unor tarife comerciale suplimentare de către SUA, dacă Regatul Unit nu renunță la taxa pe serviciile digitale aplicată companiilor americane de tehnologie, discursul va evidenția și importanța cooperării economice și tehnologice pentru viitorul relației bilaterale.

Vizita este umbrită de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, care a avut loc sâmbătă seara la un eveniment media din Washington. Regele este așteptat să facă o referire scurtă la incident și să transmită „respectul și prietenia poporului britanic” față de cetățenii americani.

Este doar a doua oară când un monarh britanic se adresează Congresului SUA, după discursul susținut de Elizabeth II în 1991.

În intervenția sa, regele va aminti momentele-cheie în care cele două state au colaborat de-a lungul istoriei și va sublinia că relațiile în domeniul apărării, informațiilor și securității sunt construite „nu în ani, ci în decenii”.

În contextul creșterii costului vieții la nivel global, asociată de unii critici cu politicile recente ale SUA, Charles va susține că reafirmarea valorilor comune poate contribui la stabilitate și prosperitate, atât pentru cele două țări, cât și la nivel global.

De asemenea, discursul va include referiri la protejarea mediului și la importanța conservării resurselor naturale, precum și la valori precum compasiunea, pacea și înțelegerea reciprocă între oameni, indiferent de credință.

Monarhul este așteptat să încheie subliniind că relația dintre cele două țări reprezintă o poveste de „reconciliere și reînnoire”, care a dus la formarea uneia dintre cele mai importante alianțe din istorie.

Discursul, redactat cu sprijinul guvernului britanic, ar urma să dureze aproximativ 20 de minute.

Pe parcursul vizitei, Charles și Camilla participă la mai multe evenimente oficiale, inclusiv un dineu de stat la Casa Albă și o recepție în grădină la reședința ambasadorului britanic.

Într-un moment informal, regele a discutat cu fostul campion olimpic Tom Daley despre pasiunea comună pentru tricotat, subliniind beneficiile acestei activități pentru sănătatea mentală.

Regina Camilla a avut întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor care combat abuzul și exploatarea copiilor, evidențiind importanța creșterii gradului de conștientizare asupra acestor probleme.

Vizita are loc într-un context diplomatic și social complex, dar include și momente simbolice și personale, menite să sublinieze relația apropiată dintre cele două țări.