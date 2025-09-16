Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”

Cu câteva ore înainte de a fi arestat pentru uciderea lui Charlie Kirk, tânărul de 22 de ani Tyler Robinson a părut să își asume responsabilitatea pentru faptă într-un mesaj trimis prietenilor săi pe platforma Discord, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei.

„Hei, băieți, am vești proaste pentru voi toți”, se menționa într-un mesaj trimis de pe un cont care ar aparține lui Tyler Robinson, conform purtătorului de cuvânt și unei surse din forțele de ordine, relatează CBS News.

„Eu am fost la Utah Valley University (UVU) ieri. Îmi pare rău pentru toate astea.”

Mesajele au fost relatate inițial de The Washington Post.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că Robinson și-ar fi mărturisit fapta tatălui său. Robinson a fost reținut joi noaptea târziu, a spus vineri directorul FBI, Kash Patel.

În ziua precedentă, Patel a ordonat publicarea a mai multor fotografii cu presupusul trăgător și a cerut ajutorul populației pentru identificare.

Pe parcursul căutărilor, potrivit a două surse din forțele de ordine, Robinson și prietenii săi au discutat despre împușcătură într-un grup de Discord de peste 20 de persoane — platformă apreciată în special în rândul gamerilor. Inițial, purtătorul de cuvânt al Discord a spus că o anchetă internă a companiei nu a găsit „nicio dovadă că suspectul a planificat acest incident sau a promovat violența pe Discord.”

Cel puțin trei prieteni i-au cerut lui Robinson să confirme dacă el era trăgătorul, spunând că fotografiile publicate de FBI semănau cu el, au declarat sursele din forțele de ordine. Acesta nu a negat în mod evident. Un prieten a glumit, sugerându-i să nu meargă la McDonald's — referire la cazul altui trăgător acuzat — iar contul asociat lui Robinson a răspuns: „Mai bine să scăpăm și de acest manifest și de copia exactă a puștii pe care o am prin casă.”

Înainte de arestare, mesaje de pe contul care pare să aparțină lui Robinson păreau să indice că plănuia să se predea. „Mă predau printr-un prieten șerif în câteva momente, mulțumesc pentru toate momentele bune și râsetele, ați fost minunați, vă mulțumesc pentru tot”, ar fi scris el, conform purtătorului de cuvânt Discord.

Robinson a fost ulterior reținut sub acuzații de crimă agravată, obstrucționare și utilizare de armă de foc. Statul intenționează să ceară pedeapsa cu moartea, a declarat guvernatorul Cox. Conform biroului procurorului din comitatul Utah, Robinson ar putea apărea în instanță pentru prima dată marți după-amiază, după formularea oficială a acuzațiilor.