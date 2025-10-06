search
Luni, 6 Octombrie 2025
Cum îl folosește duhovnicul lui Putin pe Charlie Kirk pentru a cuceri conservatorii americani

Publicat:

La doar câteva ore înainte de ceremonia comemorativă pentru activistul american Charlie Kirk, unul dintre cei mai influenți clerici ai Rusiei a publicat un text elogios cu evidente conotații politice.

Mitropolitul Tihon Șevkunov, considerat adesea cel mai apropiat sfetnic spiritual al lui Putin/FOTO:
Pe site-urile Pravoslavie.ru și OrthoChristian.com a apărut un articol semnat de Mitropolitul Tihon Șevkunov, considerat adesea cel mai apropiat sfetnic spiritual al președintelui Vladimir Putin. Publicarea textului exact în ziua ceremoniei din Glendale, Arizona, nu a fost întâmplătoare. Mesajul, promovat imediat de Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe, a trădat o intenție clară: glorificarea lui Kirk și folosirea simbolului său în scopuri geopolitice, scrie The Moscow Times.

Un cleric cu influență politică

Mitropolitul Tihon nu este un prelat obișnuit. Fost stareț al Mănăstirii Sretenski din Moscova și autor al bestsellerului „Sfinți din viața de zi cu zi”, el este de ani buni considerat unul dintre consilierii spirituali ai lui Putin. Numirea sa, în 2018, ca mitropolit al Crimeei — teritoriu anexat de Rusia — a subliniat dimensiunea politică a rolului său.

Tihon a susținut constant ideea că Ortodoxia rusă reprezintă fundamentul spiritual al statalității ruse, fapt care face cu atât mai surprinzătoare admirația sa pentru un activist protestant american.

Legături cu lumea politică de la Washington

Promovarea textului de către Kirill Dmitriev sugerează că nu este vorba doar despre o reflecție teologică. În calitate de director al RDIF, Dmitriev a avut un rol discret, dar esențial, în cultivarea relațiilor cu mediul de afaceri și cu cercurile politice americane. În perioada administrației Trump, ar fi acționat ca un canal informal între Moscova și apropiați ai Casei Albe.

Prin implicarea sa, eseul mitropolitului Tihon capătă dimensiunea unei strategii de apropiere față de conservatorii americani, mai degrabă decât a unei simple meditații religioase.

O alianță conservatoare transnațională

Schimbarea de ton este semnificativă. Clerici ruși care timp de decenii denunțau „decadența Occidentului” descoperă acum „spirite înrudite” în rândul activiștilor creștini americani.

Tihon scrie cu entuziasm: „Mulți, uimiți și îndurerați de moartea sa, au descoperit în el un suflet înrudit.”

Susținătorii mitropolitului văd în acest gest o deschidere ecumenică. Criticii, însă, remarcă ironia: aceeași ierarhie care altădată condamna creștinismul mediatic și individualist al Americii îl ridică acum pe un activist protestant drept model pentru tinerii ortodocși.

Această redefinire a discursului religios marchează o schimbare profundă: Biserica Ortodoxă Rusă pare dispusă să construiască punți cu mișcările conservatoare occidentale, unind forțele împotriva liberalismului global.

Religia, transformată în instrument politic

Textul lui Tihon este presărat cu termeni religioși — „adevăr evanghelic”, „iubire creștină”, „moarte martirică” — dar numele lui Hristos nu apare nici măcar o dată în reflecțiile proprii ale autorului. Paradoxal, citatele din Charlie Kirk menționează mai des figura lui Iisus decât o face mitropolitul rus.

Astfel, creștinismul devine un set de valori culturale și politice, mai degrabă decât o credință vie. Hristos este înlocuit cu „valorile tradiționale”, iar credința devine platformă ideologică.

Susținătorii consideră că acest limbaj comun este util pentru „construirea de coaliții”. Criticii avertizează că astfel religia riscă să fie golită de sens, redusă la un instrument geopolitic.

Un nou tip de influență culturală

Mitropolitul Tihon recunoaște în deschiderea textului: „Cu doar o săptămână în urmă, numele lui Charlie Kirk era aproape necunoscut în Rusia.”

De ce, atunci, nevoia urgentă de a-l canoniza simbolic pe un activist american?

Răspunsul stă în imaginea pe care Kirk o proiectează: tânăr, conservator, prezent în media și apropiat de Donald Trump — un model convenabil pentru noua generație de activiști ortodocși.

Textul lui Tihon descrie activismul universitar al lui Kirk aproape ca pe un manual de mobilizare pentru tinerii ortodocși, sugerând o direcție: imitarea stilului său public de luptă culturală.

O „internațională conservatoare”

Eseul reflectă formarea unei „Internaționale conservatoare” — o rețea informală care unește mișcări naționale sub umbrela „valorilor tradiționale”. Diferențele teologice sunt estompate, iar unitatea se construiește în opoziție cu liberalismul global.

În acest context, Rusia se prezintă nu ca adversar al Occidentului, ci ca partener spiritual al Americii conservatoare.

Contradicții și consecințe

Mesajul nu este lipsit de contradicții. Biserica ce binecuvântează războiul din Ucraina în numele luptei contra „decadenței occidentale” elogiază acum un activist american ca exemplu moral.

Influențele americane sunt condamnate când sunt liberale, dar lăudate când sunt conservatoare. Creștinismul occidental e „eretic” când critică Rusia, dar „exemplar” când îi servește agenda.

Această dublă măsură trădează nu coerență teologică, ci pragmatism politic.

Credință subordonată puterii

Eseul lui Tihon despre Charlie Kirk oferă o imagine grăitoare asupra rolului actual al Bisericii Ortodoxe Ruse: religia devine vehicul pentru mesaje politice.

Ceea ce pare o reflecție spirituală este, de fapt, o declarație de loialitate și o strategie de influență globală. Valorile eterne sunt puse în slujba intereselor temporale.

Când „valorile creștine” sunt invocate fără Hristos, iar figuri obscure devin sfinți de ocazie, credința riscă să se transforme în ideologie.

Tihon, considerat de mulți un posibil succesor al Patriarhului Kirill, ar putea folosi acest demers ca parte a unei campanii pentru viitoarea conducere a Bisericii.

Astfel, eseul despre Charlie Kirk nu este doar un exercițiu de admirație, ci un semnal politic — atât către Kremlin, cât și către lumea conservatoare occidentală.

