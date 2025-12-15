search
Luni, 15 Decembrie 2025
Suspectul reținut după atacul armat de la Universitatea Brown va fi eliberat. Anchetatorii vorbesc despre „o altă pistă”

Persoana reținută duminică în urma atacului armat de la Universitatea Brown, soldat cu doi studenți uciși și nouă răniți, va fi eliberată, după ce anchetatorii au stabilit că nu există suficiente probe pentru a o pune sub acuzare. Autoritățile afirmă acum că investigația indică „o altă pistă”.

Atac armat la Universitatea Brown FOTO: Profimedia
Atac armat la Universitatea Brown FOTO: Profimedia

Oficialii din Providence au anunțat că persoana reținută nu va fi inculpată, întrucât probele strânse până în acest moment nu susțin acuzațiile. Șeful Poliției din Providence, Oscar Perez, a declarat că „nu există suficiente dovezi” pentru formularea unor capete de acuzare, iar procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha, a precizat că informațiile adunate „indică acum o altă pistă”.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile caută imagini video suplimentare care ar putea ajuta la identificarea și prinderea suspectului, a transmis primarul orașului. Atacul a avut loc sâmbătă, când un individ a deschis focul în campusul universității din Ivy League din Providence, Rhode Island. Două persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite.

Într-o conferință de presă comună, susținută duminică, Oscar Perez a explicat că anchetatorii nu cred că persoana reținută este aceeași cu individul surprins în imaginile de pe camerele de supraveghere (CCTV), făcute publice în ziua atacului. BBC a decis să nu publice numele persoanei eliberate. În imaginile video, suspectul poate fi văzut îndepărtându-se de locul incidentului, îmbrăcat complet în negru.

Reținere inițială după o „pistă” a poliției

După publicarea imaginilor, directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că o „persoană de interes” a fost reținută într-un hotel din Coventry, Rhode Island, în primele ore ale dimineții de duminică, pe baza unei piste furnizate de Poliția din Providence. La acel moment, Oscar Perez confirmase că ofițerii nu caută o altă persoană și că lucrează împreună cu procurorii pentru a strânge probe.

Anterior, duminică, primarul din Providence, Brett Smiley, declarase că șapte dintre răniți se aflau în stare stabilă, unul era în stare critică, iar o altă persoană fusese externată.

Atacul a avut loc într-o sală de curs

Potrivit autorităților, atacatorul a deschis focul într-o sală de curs în jurul orei 16:00, ora locală (21:00 GMT), în clădirea de inginerie Holley, situată în partea estică a campusului Universității Brown. Identitățile celor doi studenți uciși și ale majorității răniților nu au fost făcute publice. Președinta Universității Brown, Christina Paxson, a declarat sâmbătă că toate victimele, atât cele decedate, cât și cele rănite, erau studenți.

Citește și: Doi morți și nouă studenți în stare gravă după un atac armat la Universitatea Brown. Autoritățile au arestat un suspect

Într-un e-mail trimis personalului duminică, directorul Durham Academy, o școală privată din Carolina de Nord, a transmis că una dintre absolventele instituției, Kendall Turner, a fost rănită în atac, potrivit presei americane. „Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Kendall, familia ei și toți membrii comunității Universității Brown în această perioadă incredibil de dificilă”, a declarat Michael Ulku-Steiner.

Campus parțial închis, mii de studenți relocați

Într-un comunicat publicat duminică, prof. Christina Paxson a anunțat că accesul este restricționat în unele zone ale campusului, în timp ce poliția își continuă investigațiile. Aproximativ 2.000 de studenți au fost mutați pe timpul nopții în locuri sigure. Ea a spus că a fost „profund impresionată” de studenții și localnicii care i-au primit în casele lor pe cei afectați.

Paxson a mai precizat că familiile celor doi studenți uciși beneficiază de sprijin. „Nu există suficiente cuvinte de alinare pentru familiile care își pierd un copil, dar vom face tot ce putem”, a adăugat ea.

Primarul Brett Smiley a anunțat că ordinul prin care rezidenții erau îndemnați să rămână adăpostiți a fost ridicat duminică. Edilul a spus că s-a întâlnit în spital cu victimele și familiile acestora și că a fost „copleșit” de „curajul, speranța și recunoștința” lor.

Reacții la nivel național

Vorbind la Casa Albă, președintele Donald Trump a declarat că speră ca cei nouă studenți răniți „să se facă bine repede” și a transmis condoleanțe familiilor celor două persoane decedate. Atacul de la Universitatea Brown ridică la 389 numărul atacurilor armate în masă din Statele Unite în acest an, potrivit organizației Gun Violence Archive, care definește astfel de incidente ca atacuri în care patru sau mai multe persoane sunt ucise sau rănite, fără a include atacatorul.

