Video Doi morți și opt studenți în stare gravă după un atac armat la Universitatea Brown. Atacatorul e în libertate

Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite după ce un atacator a deschis focul în timpul unei sesiuni de recapitulare pentru examenele finale la Universitatea Brown, o universitate privată de cercetare din Ivy League, situată în Providence, statul Rhode Island. Suspectul, care purta haine închise la culoare și ar avea în jur de 30 de ani, este în continuare în libertate. Locuitorilor li s-a cerut să rămână în interior.

Focurile de armă au fost trase în clădirea de inginerie şi fizică, unde se derulau examene, potrivit unui responsabil al Universităţii Brown.

Poliţia a dat publicităţii o înregistrare video în care se poate vedea cum presupusul autor al atacului iese din clădire, îmbrăcat în haine închise la culoare. Martori au declarat că el avea de asemenea o "mască de camuflaj gri", a precizat şeful-adjunct al poliţiei din Providence, Tim O'Hara, îndemnând martorii să ofere orice informaţie utilă anchetei.

Nicio armă nu a fost deocamdată găsită de autorităţi.

Dintre cei nouă studenţi răniţi, opt sunt în stare gravă, dar stabilă, a declarat în timpul unei conferinţe de presă primarul oraşului Providence.

"Aceasta este, din păcate, o zi cum oraşul Providence şi statul Rhode Island se rugau să nu se întâmple niciodată", a spus Brett Smiley, citat de Reuters. Ulterior, edilul a precizat că autorul atacului este în continuare căutat și că aproximativ 400 de membri ai forțelor de ordine au fost mobilizați. Sâmbătă seara, în jurul orei 22:00 (ora locală), ordinul de a rămâne în interiorul clădirilor era încă valabil în zona din jurul universității.

La patru ore după atacul armat de la Universitatea Brown, studenții erau în continuare izolați: „Imaginați-vă cum este să stai ascuns, în tăcere, timp de ore întregi, știind că atacatorul este încă în libertate. Este de nesuportat”, a scris un internaut postând imaginile de mai jos.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că a fost informat asupra situaţiei şi că poliţia federală, FBI, este la faţa locului.

După ce afirmase iniţial că suspectul a fost arestat, preşedintele american a postat un al doilea mesaj în care a declarat că poliţia locală a revenit asupra acestui anunţ. "Suspectul NU a fost arestat", a precizat el.

La întoarcerea sa la Casa Albă după ce asistase la un meci de fotbal american universitar, Donald Trump a declarat: "Ceva teribil (s-a întâmplat). Tot ce putem face pentru moment este să ne rugăm pentru victime", a adăugat el.