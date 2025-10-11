search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Patru persoane au murit în urma unui atac armat în statul Mississippi. Agresiunea a avut loc la o sărbătoare locală

Publicat:

Patru persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite, dintre care patru grav, în urma unui atac armat în masă, în statul american Mississippi.

Atacul armat a avut loc vineri FOTO: X
Atacul armat a avut loc vineri FOTO: X

Împușcăturile au avut loc în jurul miezului nopții pe strada principală din Leland, un orășel situat la 190 km nord-est de capitala statului, Jackson, a declarat pentru BBC primarul orășelului, John Lee.

Patru dintre răniți au fost transportați cu avionul la spital, a adăugat Lee. Niciun suspect nu a fost reținut, dar poliția caută un tânăr de 18 ani, suspect de comiterea atacului.

Leland a fost mai aglomerat decât de obicei vineri, liceul local având programat un meci de fotbal pentru a marca homecoming, o tradiție americană anuală, de obicei toamna, când foștii elevi sunt primiți înapoi pentru a celebra spiritul școlar și comunitatea.

Primarul a declarat că împușcăturile nu au avut loc în campusul liceului Leland.

„Acesta este un eveniment pe care îl organizăm anual de ani de zile și nu am avut niciun incident de acest gen, niciodată”, a declarat Lee pentru BBC.

"Și suntem un oraș care ne înțelegem cu toții și toată lumea cunoaște pe toată lumea. Așa că aceasta este cu siguranță o tragedie pentru noi".

Un schimb de focuri mortal a fost raportat vineri seara și într-un alt orășel din Mississippi, Heidelberg, la aproximativ 320 km sud-est de Leland.

Acest atac a avut loc, de asemenea, în timpul weekendului și a provocat moartea a două persoane, a declarat pentru Associated Press șeful poliției din Heidelberg, Cornell White.

Nu există niciun indiciu că împușcăturile din Leland și Heidelberg ar fi legate.

SUA

