Video Teroare pe o plajă din Sidney, la un eveniment de Hanuka: 10 oameni uciși într-un atac armat. Eroul care l-a dezarmat pe atacator

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi, în estul Sydney-ului, în timpul unui eveniment comunitar evreiesc organizat în prima seară de Hanuka. Zece persoane au fost ucise, iar alte 18 se află în spital. Printre răniți se află și doi polițiști, un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului a fost ucis, iar un alt presupus trăgător se află în stare critică, au anunțat autoritățile citate de The Guardian.

→ Imaginea 1/5: Atac armat Sidney FOTO Profimedia

UPDATE 12.35 Pe reţelele sociale apar imagini foarte explicite care arată urmările incidentului de la Bondi Beach, relatează BBC.

Un videoclip verificat, care a apărut pe reţelele sociale, arată doi bărbaţi înarmaţi trăgând de pe un mic pod care traversează parcarea de pe Campbell Parade spre plajă. Podul se află la doar 50 m de parcul pentru copii, Bondi Park Playground.

Un alt videoclip, de asemenea verificat, arată mai mulţi poliţişti pe acelaşi pod. Unul dintre ei pare să acorde primul ajutor unui bărbat nemişcat, în timp ce cineva strigă „e mort, e mort”.

Un alt bărbat nemişcat are cămaşa tăiată cu foarfeca. Pe jos sunt pete de sânge, iar în apropiere se află o vestă antiglonţ aruncată, împreună cu cel puţin opt cartuşe. Nu se ştie cu certitudine dacă bărbaţii de pe jos sunt aceiaşi cu cei care au tras în celălalt videoclip.

Cineva vomită la faţa locului şi i se recomandă să „facă o plimbare”.

Alte videoclipuri verificate arată sute de turişti care ţipă şi aleargă prin Bondi Beach Park în timp ce se aud continuu împuşcături.

Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane au fost arestate după un incident armat pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă.

În imagini a fost surprins momentul în care un bărbat curajos sare asupra atacatorului și îl dezarmează:

„Sute de oameni erau adunați la un eveniment de familie. Au auzit zeci de pocnituri și oamenii au început să fugă. A fost haos. Nu cred că a fost un atac întâmplător. Cred că a fost foarte deliberat și țintit”, a declarat co-directorul Consiliului Executiv al Evreilor din Australia, Alex Ryvchin.

Pe plajă era organizat un eveniment cu intrare liberă, promovat ca o celebrare a vieții evreiești prin aprinderea lumânărilor de Hanuka pe plaja iconică Bondi.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă din NSW a declarat că personalul medical a acordat îngrijiri la faţa locului persoanelor rănite prin împuşcare. Serviciul a fost chemat în zonă la ora 18:45, în urma unor sesizări privind mai multe persoane împuşcate. La faţa locului s-au deplasat 25 de unităţi, inclusiv elicoptere şi echipaje de terapie intensivă.

Sydney Morning Herald a relatat că mai multe persoane au fost rănite, iar posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.

Într-o declaraţie postată pe X, poliţia a informat că pe plaja Bondi are loc un „incident în desfăşurare” şi a îndemnat publicul să evite zona. „Toţi cei aflaţi la faţa locului trebuie să se adăpostească”, a transmis poliţia. „Poliţia se află la faţa locului şi vor fi furnizate mai multe informaţii când vor fi disponibile.”

Ulterior, autorităţile au precizat că două persoane au fost arestate. „Cu toate acestea, operaţiunea poliţiei este în curs de desfăşurare şi continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona. Vă rugăm să respectaţi TOATE instrucţiunile poliţiei. Nu treceţi de barierele poliţiei”, au sfătuit autorităţile.

Un videoclip postat ulterior arată doi bărbaţi îmbrăcaţi în negru traversând un pod spre plaja Bondi şi trăgând cu arma. Înregistrarea surprinde douăsprezece împuşcături, oameni ţipând.

Premierul NSW, Chris Minns, a declarat că „relatările şi imaginile care vin din Bondi în această seară sunt profund tulburătoare”. „Poliţia şi serviciile de urgenţă intervin, iar publicul ar trebui să urmeze sfaturile oficiale. Vom informa publicul de îndată ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a adăugat premierul.



