search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Teroare pe o plajă din Sidney, la un eveniment de Hanuka: 10 oameni uciși într-un atac armat. Eroul care l-a dezarmat pe atacator

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi, în estul Sydney-ului, în timpul unui eveniment comunitar evreiesc organizat în prima seară de Hanuka. Zece persoane au fost ucise, iar alte 18 se află în spital. Printre răniți se află și doi polițiști, un bărbat suspectat că ar fi autorul atacului a fost ucis, iar un alt presupus trăgător se află în stare critică, au anunțat autoritățile citate de The Guardian.

Atac armat Sidney FOTO Profimedia
Imaginea 1/5: Atac armat Sidney FOTO Profimedia
Atac armat Sidney FOTO Profimedia
Atac armat Sidney FOTO Profimedia
Atac armat Sidney FOTO Profimedia
Atac armat în Sidney FOTO AFP
Atac armat în Sidney FOTO AFP

UPDATE 12.35  Pe reţelele sociale apar imagini foarte explicite care arată urmările incidentului de la Bondi Beach, relatează BBC.

Un videoclip verificat, care a apărut pe reţelele sociale, arată doi bărbaţi înarmaţi trăgând de pe un mic pod care traversează parcarea de pe Campbell Parade spre plajă. Podul se află la doar 50 m de parcul pentru copii, Bondi Park Playground.

Un alt videoclip, de asemenea verificat, arată mai mulţi poliţişti pe acelaşi pod. Unul dintre ei pare să acorde primul ajutor unui bărbat nemişcat, în timp ce cineva strigă „e mort, e mort”.

Un alt bărbat nemişcat are cămaşa tăiată cu foarfeca. Pe jos sunt pete de sânge, iar în apropiere se află o vestă antiglonţ aruncată, împreună cu cel puţin opt cartuşe. Nu se ştie cu certitudine dacă bărbaţii de pe jos sunt aceiaşi cu cei care au tras în celălalt videoclip.

Cineva vomită la faţa locului şi i se recomandă să „facă o plimbare”.

Alte videoclipuri verificate arată sute de turişti care ţipă şi aleargă prin Bondi Beach Park în timp ce se aud continuu împuşcături.

Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane au fost arestate după un incident armat pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă. 

În imagini a fost surprins momentul în care un bărbat curajos sare asupra atacatorului și îl dezarmează:

Sute de oameni erau adunați la un eveniment de familie. Au auzit zeci de pocnituri și oamenii au început să fugă. A fost haos. Nu cred că a fost un atac întâmplător. Cred că a fost foarte deliberat și țintit”, a declarat co-directorul Consiliului Executiv al Evreilor din Australia, Alex Ryvchin.

Pe plajă era organizat un eveniment cu intrare liberă, promovat ca o celebrare a vieții evreiești prin aprinderea lumânărilor de Hanuka pe plaja iconică Bondi.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă din NSW a declarat că personalul medical a acordat îngrijiri la faţa locului persoanelor rănite prin împuşcare. Serviciul a fost chemat în zonă la ora 18:45, în urma unor sesizări privind mai multe persoane împuşcate. La faţa locului s-au deplasat 25 de unităţi, inclusiv elicoptere şi echipaje de terapie intensivă.

Citește și: 11 persoane, inclusiv copii, au murit într-un atac armat comis într-un cămin de muncitori din Africa de Sud

Sydney Morning Herald a relatat că mai multe persoane au fost rănite, iar posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.

Într-o declaraţie postată pe X, poliţia a informat că pe plaja Bondi are loc un „incident în desfăşurare” şi a îndemnat publicul să evite zona. „Toţi cei aflaţi la faţa locului trebuie să se adăpostească”, a transmis poliţia. „Poliţia se află la faţa locului şi vor fi furnizate mai multe informaţii când vor fi disponibile.”

Ulterior, autorităţile au precizat că două persoane au fost arestate. „Cu toate acestea, operaţiunea poliţiei este în curs de desfăşurare şi continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona. Vă rugăm să respectaţi TOATE instrucţiunile poliţiei. Nu treceţi de barierele poliţiei”, au sfătuit autorităţile.

Un videoclip postat ulterior arată doi bărbaţi îmbrăcaţi în negru traversând un pod spre plaja Bondi şi trăgând cu arma. Înregistrarea surprinde douăsprezece împuşcături, oameni ţipând.

Premierul NSW, Chris Minns, a declarat că „relatările şi imaginile care vin din Bondi în această seară sunt profund tulburătoare”. „Poliţia şi serviciile de urgenţă intervin, iar publicul ar trebui să urmeze sfaturile oficiale. Vom informa publicul de îndată ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a adăugat premierul.


În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri”
fanatik.ro
image
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
observatornews.ro
image
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Unde te poți caza ieftin dacă vrei să mergi să vezi Târgul de Crăciun de la Craiova. Prețurile pornesc de la 170 de lei pe noapte
playtech.ro
image
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Românul pe care Gigi Becali l-a făcut milionar l-a ”trădat” pe patronul FCSB-ului și a ajuns în vârful ierarhiei
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Ea este zodia care ar putea fi cerută în căsătorie chiar de Crăciun! Cine este norocoasa horoscopului
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică