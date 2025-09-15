Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a scris într-un bilet intențiile sale criminale, înainte de tragedie

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat luni dimineața, 15 septembrie, la Fox News, că Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, a scris o notiță în care spunea că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk” și că „o va face”. Biletul era în locuința suspectului înainte de împușcare.

Chiar dacă notița a fost distrusă fizic, au fost găsite probe criminalistice care confirmă conținutul ei, potrivit lui Kash Patel.

„De atunci am aflat conținutul biletului – chiar dacă acesta a fost distrus – am găsit dovezi criminalistice ale biletului și am confirmat conținutul acestuia datorită atitudinii noastre în timpul interogatoriului la FBI”, spune Patel, relatează Daily Mail.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut vineri, în urma anchetei pornite după împușcarea de la Universitatea Utah Valley, incident care a șocat opinia publică.

Patel a mai dezvăluit că s-au găsit probe ADN ce îl leagă pe Robinson de locul unde s-a ascuns autorul împușcăturii, precum și pe prosopul care acoperea arma când aceasta a fost abandonată în pădure.

Suspectul nu cooperează nici acum cu autoritățile, a confirmat guvernatorul Utah, Spencer Cox.

Ancheta încă nu a stabilit cu exactitate motivul atacului. Spencer Cox a menționat însă că Tyler Robinson s-ar fi radicalizat online și că ar fi exprimat antipatie față de Charlie Kirk.

Pe platforma Discord, prieteni și cunoscuți ar fi făcut glume referitoare la asemănarea lui Robinson cu autorul fotografiat, înainte ca acesta să recunoască, în conversațiile respective, faptul că era vorba de el însuși.