Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
FBI sub presiune: Stilul de conducere al lui Kash Patel, pus sub semnul întrebării după asasinarea lui Charlie Kirk

Publicat:

Vineri dimineață, în Utah, directorul FBI, Kash Patel, a pășit la microfon cu aerul omului sigur pe sine. Vorbea despre finalul unei anchete intense, în urma căreia autoritățile americane l-au reținut pe presupusul autor al uciderii activistului conservator Charlie Kirk.

Kash Patel, șeful FBI/FOTO:AFP
Kash Patel, șeful FBI/FOTO:AFP

„Așa arată lucrurile când îi lași pe polițiști să fie polițiști”, a declarat Patel, într-un discurs scurt, de șase minute, în care a lăudat profesionalismul echipelor de anchetă și cooperarea interinstituțională. A ținut să menționeze, de două ori, că decizia de a publica imagini cu suspectul a fost luată chiar de el. Reținerea lui Tyler Robinson a avut loc joi seară.

Dar în spatele discursului oficial, atmosfera în cadrul FBI este tensionată. Surse din interiorul agenției, citate de CNN, și-au exprimat frustrarea față de modul în care Patel a gestionat una dintre cele mai sensibile anchete din mandatul său. Mulți consideră că declarațiile sale publice reflectă o tendință de a-și asuma merite personale în detrimentul muncii colective – un stil văzut drept neprofesionist, ba chiar egocentric, în comparație cu tradiția discreției din interiorul FBI, relatează CNN.

Un director controversat, o anchetă tensionată

Kash Patel nu a fost niciodată o alegere convențională pentru funcția de director FBI. Fost consilier în prima administrație Trump și apropiat al cercurilor MAGA, numirea sa a stârnit din start critici — mai ales în rândul celor care s-au temut de o politizare excesivă a celei mai importante agenții federale de investigații din SUA.

Însă, în mod semnificativ, în ultimele zile, aceste critici nu mai vin doar din partea opoziției. Voci din interiorul dreptei conservatoare încep să se întrebe dacă Patel este cu adevărat omul potrivit pentru o funcție atât de delicată.

„A venit momentul ca Partidul Republican să se întrebe dacă Kash Patel e omul potrivit la conducerea FBI”, a scris Christopher Rufo, influent activist de dreapta, pe rețeaua X. Comentariul său a fost preluat și susținut de alți comentatori conservatori.

Un început greșit: confuzia din primele ore

Poate cel mai vizibil moment de slăbiciune în gestionarea crizei a fost postarea grăbită a lui Patel, la doar câteva ore după atac, în care anunța că „subiectul” se află în custodia FBI. Informația a fost imediat contrazisă în cadrul unei conferințe de presă a autorităților din Utah, care precizau că suspectul este, de fapt, încă în libertate.

Patel a revenit ulterior cu o corectură, însă daunele de imagine fuseseră deja produse. Departamentul de Justiție a considerat situația drept stânjenitoare, iar mai mulți oficiali au acuzat utilizarea iresponsabilă a rețelelor sociale într-un moment critic al anchetei.

Citește și: Uciderea lui Charlie Kirk: Posibila legătură între furia suspectului Tyler Robinson și orientarea colegului său de cameră

Un apropiat al lui Kirk, citat de CNN, a numit episodul „inacceptabil”.

Tensiuni interne și acuzații de epurare politică

În culisele FBI, surse apropiate anchetei vorbesc despre o atmosferă încărcată, alimentată și de deciziile recente ale lui Patel de a concedia zeci de oficiali cu experiență din structura de comandă a agenției. Printre cei demiși s-a numărat și fostul șef al biroului FBI din Salt Lake City – tocmai zona în care a avut loc atacul asupra lui Charlie Kirk.

Trei dintre foștii agenți concediați au intentat, miercuri, un proces împotriva lui Patel și a Departamentului Justiției, acuzându-l că a orchestrat concedieri motivate politic sau ca reacție la critici publice.

În plus, potrivit presei americane, Patel ar fi avut un comportament agresiv în discuțiile cu propriii subordonați. Joi, într-o videoconferință internă, directorul FBI ar fi avut un acces de furie, presărat cu înjurături, în care a reproșat agenților că nu l-au trezit în timpul nopții când au apărut primele imagini relevante cu suspectul.

O anchetă complicată de neînțelegeri instituționale

Tensiunile au fost accentuate și de gestionarea defectuoasă a probelor. Surse apropiate investigației spun că arma folosită de Robinson nu a fost transmisă imediat către Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF), așa cum era procedura. Abia după intervenția procurorului general adjunct și a altor oficiali federali, FBI a trimis arma pentru analiză balistică.

De asemenea, s-au făcut greșeli de comunicare și în legătură cu posibilele motive ale atacului. Presa a relatat inițial despre gloanțe cu inscripții ce ar face referire la „ideologie transgender” și antifascism. Totuși, autoritățile au evitat ulterior aceste precizări, spunând că unele inscripții ar putea fi legate, mai degrabă, de cultura gamingului decât de o orientare ideologică clară.

Reacții contradictorii: între sprijin politic și scepticism instituțional

În ciuda erorilor, președintele Trump și consilierii săi au exprimat public susținere pentru Patel. „Sunt mândru de FBI. Kash — și toți ceilalți — au făcut o treabă excelentă”, a declarat Trump pentru Fox News Digital.

Consiliera de comunicare a Casei Albe, Steven Cheung, a acuzat „jocuri politice” din partea celor care pun sub semnul întrebării competența lui Patel, amintind și de relația de prietenie strânsă dintre acesta și Charlie Kirk.

Totuși, dincolo de loialitățile politice, nemulțumirea din interiorul FBI, dar și din alte structuri federale, rămâne. Pentru mulți dintre cei care au lucrat în ultimele zile la acest dosar, problemele nu țin doar de o gafă izolată, ci de o lipsă de coerență instituțională, într-un moment în care credibilitatea și eficiența agențiilor federale sunt esențiale.

SUA

