Subsolul groazei: un bărbat este acuzat că a ținut patru persoane captive, le-a abuzat și furat banii: „Este un individ bolnav”

Un bărbat din Carolina de Sud este acuzat că a ținut patru persoane captive în subsolul casei sale, le-a abuzat fizic și le-a furat banii, fiind descoperit abia după ce una dintre victime a murit din cauza relelor tratamente, potrivit poliției.

Donnie Ray Birchfield Jr., în vârstă de 35 de ani, este acuzat că a sechestrat un cuplu căsătorit vulnerabil și două femei cu care se afla în relații romantice, în locuința sa din Lancaster, conform unui mandat, scrie nypost. El controla în totalitate viețile celor patru, i-a izolat de lumea exterioară, restricționându-le accesul la hrană și la toaletă și supunându-i frecvent la acte de violență.

Poliția a început ancheta după ce femeia din cuplul căsătorit a fost găsită decedată. Ancheta a arătat că aceasta murise cu o zi înainte, în urma unor abuzuri fizice severe și a lipsei de hrană și îngrijire medicală.

Ulterior, anchetatorii i-au găsit și pe soțul acesteia, precum și pe celelalte două femei reținute, fără a le dezvălui identitatea.

Birchfield a fost arestat pe 1 august și acuzat de abuz asupra adulților vulnerabili, patru capete de acuzare pentru reținere ilegală și violență domestică. Ulterior, s-au adăugat și acuzații de fraudă și exploatare pentru că ar fi folosit banii captivilor. Autoritățile așteaptă raportul unui patolog înainte de a lua în calcul și alte acuzații.

„Este un individ bolnav”, a declarat unul dintre vecini.

Cei doi soți erau în grija lui Birchfield, deși nu este clar cum îi cunoștea, iar celelalte două femei erau implicate romantic cu bărbatul. Una dintre ele locuia cu el din septembrie 2024, iar cealaltă din 2015.

Potrivit publicației citate, captivii nu puteau părăsi subsolul decât cu permisiunea lui Birchfield. În plus față de abuzurile fizice, acesta este acuzat că le-a furat mii de dolari, cheltuind cel puțin 2.000 de dolari la Walmart folosind cardul cuplului încă din 2021 și aproape 12.000 de dolari din contul lor bancar în ultimele opt luni pentru a-și plăti propriile carduri de credit.

Una dintre iubitele lui Birchfield a declarat că acesta a amenințat-o cu moartea și că i-ar fi făcut rău familiei sale.

Mai mult, bărbatul i-ar fi spus că știe cum să scape de un cadavru, bazându-se pe „experiențe anterioare”.

În prezent, Donnie Ray Birchfield Jr. se află în custodia Poliției din Lancaster.