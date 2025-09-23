Momente de groază pentru un copil în Orășelul Copiilor: a fost atacat în toaletă de o persoană cu cagulă. Mama: „Părea o provocare TikTok”

Incident șocant la Orășelul Copiilor din Oradea. Un băiețel de 8 ani a fost atacat în toaleta de un adolescent cu cagulă. Micuțul se afla în parc pentru a sărbători o aniversare, fiind însoțit de părinți și prieteni.

Potrivit relatărilor părinților, atacatorul, un băiat mai mare și masiv pentru vârsta sa, a intrat după copil în baie, a stins lumina și l-a lovit repetat, trântindu-l de perete. În apropiere se afla un alt adolescent, care ar fi stat „de pază” la ușă.

Agresorul purta tricou portocaliu, pantaloni negri și o cagulă neagră. Atacul s-a încheiat brusc după ce o mamă a intrat în toaletă, potrivit presei locale.

Băiatul a fost transportat la Spitalul Județean din Oradea, unde medicii au stabilit că are contuzii la abdomen, torace și coloană. Certificatul medico-legal indică o perioadă de 5–7 zile de recuperare.

Mama copilului spune că totul părea o scenetă bine gândită și intenționată, precum provocare TikTok.

„Copilul meu de 8 ani a fost atacat în incinta Orășelului Copiilor din Oradea, între orele 13.43-13.45, când a intrat la toaletă. După el a intrat un băiat mai făcut care, fără niciun motiv, a început să îl lovească cu piciorul. Băiatul meu a suferit mai multe contuzii în zona abdominală, toracică și la coloană și a ajuns la UPU. Băiatul care l-a lovit purta tricou portocaliu, pantaloni negri, pe cap avea o cagulă neagră, iar în buzunar avea un obiect care emitea lumină albastră intermitentă. Totul părea o scenetă bine gândită și intenționată, gen provocare TikTok. Cu el mai era un complice îmbrăcat în tricou albastru cu șapcă de baseball alb cu negru, care îl aștepta. Când a intrat după el la toaletă a stins becul, iar după atac a părăsit locul la ușa laterală în fugă. Vă rog, dacă cineva are mai multe informații sau a văzut agresorul, să mă ajute. Am depus plângere la Poliție, iar camerele de supraveghere vor fi verificate”, a transmis mama copilului.

Poliția Bihor a anunțat că va investiga incidentul, urmând să stabilească cine sunt tinerii implicați și motivele reale ale atacului.