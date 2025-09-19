Fetiță în vârstă de 10 ani, agresată sexual pe un teren de fotbal. Autorul, un bărbat de 57 de ani, a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual o fată de 10 ani, pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, judeţul Dolj.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, vineri, că poliţiştii Secţiei nr.4 Poliţie Rurală Coşoveni cercetează un bărbat de 57 de ani din comuna Malu Mare pentru agresiune sexuală asupra unui minor, scrie News.

„La data de 17 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că, în seara zilei de 16 septembrie, fiica sa de 10 ani ar fi fost agresată sexual. Din cercetări s-a stabilit că, în seara zilei de 16 septembrie, în jurul orei 20.30, în timp ce se afla pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, minora ar fi fost acostată de un bărbat de 57 de ani, din localitate, care s-ar fi apropiat de aceasta şi ar fi atins-o în zonele intime”, au transmis poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Dolj. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.