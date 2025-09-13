China se pregătește pentru război și pentru anexarea Taiwanului? Avertismentul transmis din SUA

China se pregătește de război și de ocuparea Taiwanului, a declarat vineri, la Washington, cel mai înalt oficial al insulei pentru politica chineză. El a avertizat că prăbușirea Taiwanului va declanșa un „efect de domino” regional care ar amenința securitatea Statelor Unite, a relatat Reuters .

Tszyu Chui-Cheng, șeful Consiliului pentru Afaceri ale Chinei Continentale din cadrul guvernului taiwanez, vorbind la Heritage Foundation din Washington, a subliniat că Partidul Comunist Chinez, aflat la guvernare, nu a respins niciodată posibilitatea folosirii forței împotriva Taiwanului, guvernat democratic , pe care îl consideră teritoriul său.

De fapt, a subliniat oficialul, Partidul Comunist urmărește să împingă America din Asia-Pacific și, în cele din urmă, să-i ia locul ca putere globală, în numele „măreției naționale” și al „Visului Chinezesc”.

El a adăugat că Beijingul „se pregătește activ pentru război”, atrăgând atenția asupra activității militare tot mai mari a Chinei în jurul insulei.

„Dacă Taiwanul este ocupat cu forța de China, acest lucru va declanșa un efect de domino, va submina echilibrul regional de putere și va amenința direct securitatea și bunăstarea Statelor Unite”, a declarat Tszyu.

Declarațiile vin pe fondul intensificării activității militare chineze în jurul insulei. Vineri, Beijingul a anunțat că noul său portavion, Fujian, a traversat Strâmtoarea Taiwan. Odată operațional, va permite Chinei să proiecteze putere militară adânc în vestul Pacificului.

Un „efect de domino” cu centrul în Silicon Valley

Chui-Chen a adăugat că riscurile nu sunt doar militare, ci și economice. Taiwanul este lider mondial în producția de semiconductori avansați, iar întreruperea acestui lanț ar fi o lovitură uriașă pentru industria tehnologică americană.

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, susținând că doar poporul insulei își poate decide viitorul.

Vizitele oficialilor taiwanezi de rang înalt în Statele Unite sunt mult mai puțin frecvente și mai puțin importante decât vizitele liderilor unor aliați americani cheie.

Ambasada Chinei la Washington a reacționat rapid, declarând că Beijingul este dispus să caute reunificarea pe cale pașnică, dar că nu va ezita să ia „toate măsurile necesare” pentru a-și apăra suveranitatea și a combate „separatismul independenței Taiwanului”.

Replica vine după ce armata chineză a criticat trecerea recentă a unor nave americane și britanice prin strâmtoare. SUA și aliații lor efectuează astfel de traversări lunar, insistând că apele sunt internaționale. China, în schimb, revendică zona ca fiind parte din apele sale teritoriale.