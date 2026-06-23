SUA transmit un mesaj ferm Kremlinului: „Timpul nu este de partea Moscovei”. Washingtonul cere încheierea imediată a unui acord de pace

Statele Unite au cerut Rusiei să accepte cât mai rapid un acord care să pună capăt războiului din Ucraina, avertizând că prelungirea conflictului nu face decât să agraveze pierderile Moscovei. Mesajul a fost transmis în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU de către adjunctul reprezentantului permanent al SUA la Națiunile Unite, Dan Negrea.

Oficialul american a subliniat că Washingtonul continuă să susțină Ucraina în apărarea suveranității și independenței sale și a afirmat că „timpul nu este de partea Rusiei”.

„Statele Unite sprijină Ucraina în apărarea libertății și suveranității sale. De asemenea, suntem alături de cetățenii ucraineni care suferă din cauza atacurilor asupra infrastructurii critice și a patrimoniului cultural, inclusiv a loviturilor rusești care au afectat Lavra Pecerska din Kiev”, a declarat diplomatul american.

Acesta a amintit și de poziția exprimată recent de președintele american Donald Trump în cadrul summitului G7, potrivit căreia Moscova trebuie să ajungă la un acord pentru încetarea conflictului.

SUA: Rusia pierde aproximativ 40.000 de militari în fiecare lună

Dan Negrea a susținut că Rusia continuă să plătească un preț uriaș pentru războiul din Ucraina, estimând că armata rusă pierde lunar aproximativ 40.000 de soldați, morți sau răniți.

În același timp, oficialul american a afirmat că economia rusă se confruntă cu dificultăți tot mai mari, în timp ce Ucraina reușește să găsească permanent soluții și tactici noi pe câmpul de luptă.

„Statele Unite urmăresc obținerea cât mai rapidă a unei încetări a focului și a unui acord negociat care să pună capăt războiului ruso-ucrainean. Este suficient. A venit momentul pentru o încetare imediată a focului”, a declarat reprezentantul SUA.

Diplomatul a făcut apel atât la Kiev, cât și la Moscova să revină la masa negocierilor și să identifice o soluție diplomatică pentru încheierea conflictului.

Zelenski vorbește despre o șansă de pace până la sfârșitul anului

Declarațiile vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat recent că există posibilitatea ca războiul să se încheie până la finalul acestui an.

Moscova a răspuns însă condiționând orice acord de pace de retragerea armatei ucrainene din teritoriile pe care Kremlinul le revendică drept parte a Federației Ruse.

În ultimele luni, oficialii ruși au repetat în mod constant că sunt pregătiți să oprească ostilitățile dacă Ucraina renunță la regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. În alte declarații, reprezentanți ai Kremlinului au sugerat că retragerea forțelor ucrainene din Donbas ar putea fi suficientă pentru deschiderea unui proces de pace.

La rândul său, Zelenski a declarat că Ucraina dispune de o „fereastră de oportunitate” pentru negocieri înainte de venirea iernii, însă succesul unui eventual dialog va depinde atât de presiunea exercitată de societatea rusă asupra lui Vladimir Putin, cât și de adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei.

Ucraina avertizează: „Răbdarea noastră nu este nelimitată”

În aceeași reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantul permanent al Ucrainei la Națiunile Unite, Andrii Melnik, a avertizat că Kievul ar putea să-și revizuiască poziția actuală privind negocierile dacă comunitatea internațională continuă să întârzie luarea unor măsuri ferme împotriva Rusiei.

„Ucraina este pregătită pentru negocieri directe cu Rusia în vederea obținerii unei păci juste și durabile, în conformitate cu Carta ONU. Dar răbdarea noastră nu este nelimitată”, a declarat diplomatul ucrainean.

Melnik a subliniat că acceptarea unei încetări a focului pe actuala linie a frontului reprezintă deja un compromis major din partea Kievului.

„Dacă Consiliul de Securitate al ONU va continua să adopte o poziție de așteptare, Ucraina ar putea reconsidera actualele sale propuneri. Încetarea focului de-a lungul liniei de contact existente este deja o concesie importantă”, a spus oficialul.

Diplomatul ucrainean s-a adresat direct delegației ruse, afirmând că Moscova nu va putea păstra pe termen lung teritoriile ocupate și că trupele ruse ar trebui să părăsească teritoriul ucrainean.

Totodată, el a amintit de recentele atacuri asupra capitalei ucrainene și de pagubele provocate mănăstirii Lavra Peșterilor din Kiev, susținând că Rusia trebuie să răspundă pentru acțiunile sale.

Schimbul dur de declarații din cadrul ONU reflectă dificultățile care continuă să blocheze perspectivele unei soluții negociate, în timp ce presiunile internaționale pentru încetarea războiului se intensifică.