Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
Războiul viitorului a început: dronele cu inteligență artificială schimbă regulile frontului din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

O dronă rusească interceptată recent de forțele ucrainene a stârnit îngrijorare la Kiev. Potrivit consultantului militar Serhiy Beskrestnov, aparatul nu era unul obișnuit: era dotat cu inteligență artificială și capabil să identifice și să atace ținte de unul singur, fără intervenție umană, notează BBC. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Această tehnologie este amenințarea noastră viitoare”, avertizează Beskrestnov, unul dintre experții care analizează echipamentele inamice capturate. „Spre deosebire de alte drone, aceasta nu trimitea și nu primea semnale, ceea ce o face imposibil de bruiat.”

Atât Rusia, cât și Ucraina testează sisteme autonome de luptă. În unele cazuri, acestea sunt deja utilizate pentru identificarea țintelor, colectarea informațiilor sau deminare.

Pentru Ucraina, tehnologia bazată pe inteligență artificială a devenit indispensabilă. „Armata noastră primește peste 50.000 de fluxuri video de pe linia frontului în fiecare lună, care sunt analizate cu ajutorul AI”, explică Yuriy Myronenko, ministrul adjunct al apărării. „Acest lucru ne ajută să procesăm rapid cantități uriașe de date, să identificăm țintele și să le plasăm pe hartă.”

Potrivit acestuia, AI nu este doar un instrument de analiză, ci și un mijloc de protejare a vieților militare. „Inteligența artificială poate face planificarea strategică mai eficientă, poate maximiza resursele și, cel mai important, poate salva vieți.”

Drone care se pilotează singure

Armata ucraineană folosește deja software bazat pe AI care permite dronelor să se fixeze pe o țintă și să zboare autonom pe ultimele sute de metri ale misiunii. „Bruiajul este imposibil, iar doborârea unui obiect zburător atât de mic este foarte dificilă”, spune Beskrestnov.

Specialiștii se așteaptă ca în curând aceste sisteme să evolueze în arme complet autonome, capabile să decidă singure ce și pe cine atacă.

„Tot ce va trebui să facă un soldat este să apese un buton pe o aplicație de smartphone”, explică Yaroslav Azhnyuk, directorul companiei ucrainene The Fourth Law. „Drona va face restul: va găsi ținta, va arunca explozibilii, va evalua pagubele și se va întoarce la bază. Nici măcar nu va mai fi nevoie ca soldatul să știe să piloteze.”

Astfel de drone, complet automatizate, ar putea întări considerabil apărarea aeriană împotriva dronelor rusești de atac pe distanțe lungi, precum cele de tip Shahed.

„Un sistem ghidat de computer poate fi mai bun decât un om în multe privințe. Poate detecta o țintă mai repede, reacționează mai rapid și este mai precis”, spune Azhnyuk.

Inteligența artificială, între progres și pericol

Yuriy Myronenko susține că astfel de sisteme nu sunt încă complet operaționale, dar că Ucraina se află „aproape de finalizarea dezvoltării lor”. „Am implementat parțial această tehnologie în unele dispozitive”, afirmă el.

Azhnyuk estimează că până în 2026 Ucraina ar putea avea mii de astfel de drone autonome.

Totuși, dezvoltatorii avertizează asupra riscurilor. Vadym, reprezentant al companiei DevDroid, spune că folosirea complet automată a armelor AI este o decizie riscantă: „Inteligența artificială ar putea să nu distingă un soldat ucrainean de un soldat rus, mai ales dacă poartă uniforme similare. De aceea, nu permitem sistemului să tragă automat. Am putea activa această funcție, dar vrem mai multă experiență de pe teren, să știm când e sigur să o folosim.”

Temerile nu sunt doar etice, ci și juridice. Cum pot fi aceste arme programate să respecte regulile războiului, să evite civilii sau să recunoască soldații care vor să se predea?

„Decizia finală ar trebui să rămână întotdeauna la un om”, spune Myronenko. „AI poate ajuta, dar nu trebuie să înlocuiască judecata umană.”

„Cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istorie”

Teama că armele inteligente ar putea scăpa de sub control este tot mai mare.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat recent, în fața ONU, că inteligența artificială contribuie la „cea mai distructivă cursă a înarmărilor din istoria omenirii”.

„Trebuie stabilite reguli globale pentru folosirea AI în armament. Această problemă este la fel de urgentă ca prevenirea răspândirii armelor nucleare”, a spus liderul ucrainean.

Operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”, desfășurată anul trecut, când 100 de drone au atacat simultan baze aeriene rusești, ar fi fost asistată de instrumente bazate pe AI.

Acum, mulți în Ucraina se tem că Moscova va copia aceleași tactici – nu doar pe linia frontului, ci și în spatele acestuia.

„Ne aflăm într-un punct de cotitură”, concluzionează Azhnyuk. „Cine va învăța primul să controleze aceste sisteme, nu doar să le construiască, va câștiga războaiele viitorului.”

