search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Sarcina noastră e să le maximizăm pierderile”. Soldații ucraineni din prima linie dezvăluie situația reală de pe câmpul de luptă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În timp ce Donald Trump se pregătea să se întâlnească cu Vladimir Putin în Alaska în august, Rusia lansa o ofensivă în estul Ucrainei. Grupuri mici de soldați au pătruns în apropiere de localitatea Dobropillia și, întâmpinând puțină rezistență, au avansat la o adâncime de 15-20 km în teritoriul apărat de Ucraina, ocupând câteva sate. Acest avans pe o fâșie îngustă de pământ a făcut impresie, influențând percepțiile despre mersul războiului, relatează The Guardian.

image

La momentul summitului din Alaska, a fost perceput drept o dovadă de netăgăduit a avântului Rusiei pe câmpul de luptă. După care Ucraina a început să recupereze, recâștigând teritorii pe frontul de est. Această inversare a situației  a schimbat din nou percepțiile: poate și de aici reevaluarea lui Trump asupra armatei Moscovei, despre care a spus fără menajamente că probabil este doar un „tigru de hârtie”.

În urma străpungerii apărării lor în august, un pluton de soldați ucraineni a fost trimis să recucerească satele Hruzike și Vesele – întâmpinând o rezistență puternică mai ales în ultimul. Așezările erau situate în vârful unui nou cap de pod rusesc. Acesta avea două proeminențe distincte, pătrunzând adânc în teritoriul ucrainean. Pe hartă, acestea arătau ca două urechi de iepure.

Mai întâi, roboți tereștri echipați cu mitraliere au înaintat pas cu pas, trăgând asupra soldaților ruși ce stăteau ascunși. Ucrainenii i-au somat prin difuzoare să se predea. Apoi, două tancuri ucrainene s-au alăturat luptei. Au bombardat casele și o școală.

„După aceea, am intrat și am început să curățăm zona. Fiecare casă, tufiș și subsol”, povestește comandantul plutonului al cărui indicativ de apel e „Tarantino”.

Operațiunea din satul Hruzike a decurs lin. Soldați ruși luați prin surprindere s-au predat. În schimb, în Vesele, rușii au ripostat. După ce au coborât pe drumul principal, pe lângă căsuțe prăbușite și în flăcări, echipa de opt oameni a lui Tarantino a ajuns la ultimele două case. Ascunși în pivnițe, rușii au început să tragă.

„Un glonț mi-a nimerit casca, a fost de parca aș fi primit un pumn”, a spus el. „Eram în viață, slavă Domnului. Casca m-a salvat. M-am rostogolit în timp ce oamenii noștri au deschis și ei focul.”

image

Un alt glonț a lovit rucsacul lui Tarantino, aprinzând o baterie externă, dar el a aruncat geanta și a continuat să lupte. „Dronele noastre au sosit și au distrus inamicul. Aceasta a fost prima noastră misiune de acest fel la scară largă. Firește, eram plini de adrenalină, dar am exersaserăm totul în timpul antrenamentelor”, a spus el. Zece ruși au fost uciși în urma încleștării. Partea ucraineană nu a suferit pierderi.

Din 14 august, ziua în care ucrainenii au recuperat satul Vesele, Moscova a pierdut aproximativ jumătate din noua zonă de ocupație. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a anunțat că forțele sale au eliberat de atunci 330 km pătrați, peste 170 km pătrați fiind complet securizați în fața ofensivei inamice. Rusia a înregistrat 3.520 de victime, dintre care 1.988 au murit. Unele trupe rusești au fost încercuite, a relatat Sirski, iar operațiunea continuă.

O percepție vitală pentru Ucraina

Contraofensiva ucraineană este o declarație puternică, încapsulând modul în care este perceput războiul. Discuțiile cu administrația Trump a arătat de ce percepția este vitală. În timpul întâlnirii tensionate din februarie de la Casa Albă, Trump aproape că i-a spus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că victoria Rusiei este inevitabilă „Nu ai cărți”, l-a pus la punct liderul american, când omologul său încerca să-i explice perspectiva Ucrainei. 

Întâlnindu-se din nou cu Zelenski în septembrie, la adunarea generală a ONU, Trump făcea o declarație la care nu s-a așteptat nimeni: s-a arătat încrezător că Ucraina își poate recupera toate teritoriile pierdute, și s-a pronunțat într-un mod greu de digerat în privința puterii militare a Kremlinului.

În urma conversației lor, Trump a căpătat o imagine mai clară a așa-numitelor „realități ale câmpului de luptă”, spunea Zelenski.

Succesele Rusiei pe teren au fost adesea trecătoare, a subliniat el. „Este o prezență temporară”, a întărit liderul ucrainean, salutând recucerirea unor sate ca fiind „nu neapărat o mare victorie, ci o dovadă că nu pierdem. Acest lucru este important”, a spus el.

În paralel, campania ucraineană de a paraliza producția de petrol rusesc este tot mai eficientă.

Lupta continuă

În multe părți ale frontului, Rusia a continuat să avanseze. Pe parcursul verii, armata rusă a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk și în orașul Kupiansk, din nord-estul țării.

Însă superiorul lui Tarantino, maiorul Evhen Liherko, din brigada mencanizată separată 93 Kholodnyi Yar estimează că Kremlinul nu are suficiente forțe pentru a face progrese semnificative.

„Au un oarecare succes la nivel local. Acest lucru nu schimbă prea mult imaginea de ansamblu”, a argumentat el. „Rușii nu au un plan clar. Ei avansează din inerție.”

Totuși rușii și-au schimbat tacticile. În loc de  vehicule blindate vulnerabile la drone, aceștia desfășoară un număr mare de mici grupuri de asalt, formate din patru până la șase soldați din infanterie, însărcinați cu infiltrarea pozițiilor ucrainene, regrupare și apoi înaintare în profunzime. „E ușor să-i distrugi și greu să-i găsești”, a spus Liherko. „Dacă este vorba de un atac mare, e ușor să-i vezi și mai greu să-i ucizi.”

Ofițerul spune că situația reală de pe câmpul de luptă diferă de cea din hărți. El iși ilustrează spusele cu o reprezentare alternativă în care se vâd multe pete mici reprezentând trupele inamice. „Este mai dinamic. Noi rămânem pe poziția noastră. Ei încearcă să avanseze”, a explicat el.

Sergi, șeful unității de tancuri a brigăzii, a descris situația ca fiind „dificilă, dar stabilă”. Sergentul superior al Diviziei 93, Vitalii Piasetskyi, apreciază că sunt semne încurajatoare că armata rusă începe să se confrunte cu dificultăți. De pildă, are puțin combustibil din cauza atacurilor ucrainene în adâncime și a fost obligată să reducă utilizarea vehiculelor blindate și a artileriei. În septembrie, ritmul avansului rusesc a încetinit, cu 259 km pătrați cuceriți, aproape jumătate din cifra din august și cea mai mică din mai. În același timp, suferă un număr mare de pierderi.

Potrivit lui Piasetskyi, moralul ucrainean este unul ridicat. „Totul depinde de comandant”, a subliniat el. El explică că foștii deținuți, eliberați din închisoare după semnarea unui contract cu forțele armate ale Ucrainei, în cadrul unui program introdus în 2024, s-au dovedit a fi luptători duri și rezistenți. „Provin dintr-o școală grea. Sunt foarte eficienți”, a spus el: „Există curaj și există Tarantino. El este la un alt nivel.”

„Rușii sunt foarte implicați în acest război”, a spus el. „Sarcina noastră este să le maximizăm pierderile. Nu vreau să mă gândesc la final pentru că nu aș vrea să fiu dezamăgit.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
digi24.ro
image
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete
gandul.ro
image
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
mediafax.ro
image
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
fanatik.ro
image
Batalionul ucrainean care apără delta Niprului cu bărci controlate de la distanță: „Ca fantomele în noapte”
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
gsp.ro
image
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
playtech.ro
image
Video. Scandal la baza FCSB! Mustață: “1000 mașini au invadat baza sâmbătă noaptea!” Poliția a intervenit
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie”!!!
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare în țara UE preferată de români! Cine se pensionează la 67 de ani și 3 luni din 2027
mediaflux.ro
image
A murit Flavius Domide, cel mai mare jucător din istoria clubului UTA. Om al recordurilor, cu aceeași soartă ca Dobrin!
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică