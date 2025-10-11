„Sarcina noastră e să le maximizăm pierderile”. Soldații ucraineni din prima linie dezvăluie situația reală de pe câmpul de luptă

În timp ce Donald Trump se pregătea să se întâlnească cu Vladimir Putin în Alaska în august, Rusia lansa o ofensivă în estul Ucrainei. Grupuri mici de soldați au pătruns în apropiere de localitatea Dobropillia și, întâmpinând puțină rezistență, au avansat la o adâncime de 15-20 km în teritoriul apărat de Ucraina, ocupând câteva sate. Acest avans pe o fâșie îngustă de pământ a făcut impresie, influențând percepțiile despre mersul războiului, relatează The Guardian.

La momentul summitului din Alaska, a fost perceput drept o dovadă de netăgăduit a avântului Rusiei pe câmpul de luptă. După care Ucraina a început să recupereze, recâștigând teritorii pe frontul de est. Această inversare a situației a schimbat din nou percepțiile: poate și de aici reevaluarea lui Trump asupra armatei Moscovei, despre care a spus fără menajamente că probabil este doar un „tigru de hârtie”.

În urma străpungerii apărării lor în august, un pluton de soldați ucraineni a fost trimis să recucerească satele Hruzike și Vesele – întâmpinând o rezistență puternică mai ales în ultimul. Așezările erau situate în vârful unui nou cap de pod rusesc. Acesta avea două proeminențe distincte, pătrunzând adânc în teritoriul ucrainean. Pe hartă, acestea arătau ca două urechi de iepure.

Mai întâi, roboți tereștri echipați cu mitraliere au înaintat pas cu pas, trăgând asupra soldaților ruși ce stăteau ascunși. Ucrainenii i-au somat prin difuzoare să se predea. Apoi, două tancuri ucrainene s-au alăturat luptei. Au bombardat casele și o școală.

„După aceea, am intrat și am început să curățăm zona. Fiecare casă, tufiș și subsol”, povestește comandantul plutonului al cărui indicativ de apel e „Tarantino”.

Operațiunea din satul Hruzike a decurs lin. Soldați ruși luați prin surprindere s-au predat. În schimb, în Vesele, rușii au ripostat. După ce au coborât pe drumul principal, pe lângă căsuțe prăbușite și în flăcări, echipa de opt oameni a lui Tarantino a ajuns la ultimele două case. Ascunși în pivnițe, rușii au început să tragă.

„Un glonț mi-a nimerit casca, a fost de parca aș fi primit un pumn”, a spus el. „Eram în viață, slavă Domnului. Casca m-a salvat. M-am rostogolit în timp ce oamenii noștri au deschis și ei focul.”

Un alt glonț a lovit rucsacul lui Tarantino, aprinzând o baterie externă, dar el a aruncat geanta și a continuat să lupte. „Dronele noastre au sosit și au distrus inamicul. Aceasta a fost prima noastră misiune de acest fel la scară largă. Firește, eram plini de adrenalină, dar am exersaserăm totul în timpul antrenamentelor”, a spus el. Zece ruși au fost uciși în urma încleștării. Partea ucraineană nu a suferit pierderi.

Din 14 august, ziua în care ucrainenii au recuperat satul Vesele, Moscova a pierdut aproximativ jumătate din noua zonă de ocupație. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a anunțat că forțele sale au eliberat de atunci 330 km pătrați, peste 170 km pătrați fiind complet securizați în fața ofensivei inamice. Rusia a înregistrat 3.520 de victime, dintre care 1.988 au murit. Unele trupe rusești au fost încercuite, a relatat Sirski, iar operațiunea continuă.

O percepție vitală pentru Ucraina

Contraofensiva ucraineană este o declarație puternică, încapsulând modul în care este perceput războiul. Discuțiile cu administrația Trump a arătat de ce percepția este vitală. În timpul întâlnirii tensionate din februarie de la Casa Albă, Trump aproape că i-a spus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că victoria Rusiei este inevitabilă „Nu ai cărți”, l-a pus la punct liderul american, când omologul său încerca să-i explice perspectiva Ucrainei.

Întâlnindu-se din nou cu Zelenski în septembrie, la adunarea generală a ONU, Trump făcea o declarație la care nu s-a așteptat nimeni: s-a arătat încrezător că Ucraina își poate recupera toate teritoriile pierdute, și s-a pronunțat într-un mod greu de digerat în privința puterii militare a Kremlinului.

În urma conversației lor, Trump a căpătat o imagine mai clară a așa-numitelor „realități ale câmpului de luptă”, spunea Zelenski.

Succesele Rusiei pe teren au fost adesea trecătoare, a subliniat el. „Este o prezență temporară”, a întărit liderul ucrainean, salutând recucerirea unor sate ca fiind „nu neapărat o mare victorie, ci o dovadă că nu pierdem. Acest lucru este important”, a spus el.

În paralel, campania ucraineană de a paraliza producția de petrol rusesc este tot mai eficientă.

Lupta continuă

În multe părți ale frontului, Rusia a continuat să avanseze. Pe parcursul verii, armata rusă a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk și în orașul Kupiansk, din nord-estul țării.

Însă superiorul lui Tarantino, maiorul Evhen Liherko, din brigada mencanizată separată 93 Kholodnyi Yar estimează că Kremlinul nu are suficiente forțe pentru a face progrese semnificative.

„Au un oarecare succes la nivel local. Acest lucru nu schimbă prea mult imaginea de ansamblu”, a argumentat el. „Rușii nu au un plan clar. Ei avansează din inerție.”

Totuși rușii și-au schimbat tacticile. În loc de vehicule blindate vulnerabile la drone, aceștia desfășoară un număr mare de mici grupuri de asalt, formate din patru până la șase soldați din infanterie, însărcinați cu infiltrarea pozițiilor ucrainene, regrupare și apoi înaintare în profunzime. „E ușor să-i distrugi și greu să-i găsești”, a spus Liherko. „Dacă este vorba de un atac mare, e ușor să-i vezi și mai greu să-i ucizi.”

Ofițerul spune că situația reală de pe câmpul de luptă diferă de cea din hărți. El iși ilustrează spusele cu o reprezentare alternativă în care se vâd multe pete mici reprezentând trupele inamice. „Este mai dinamic. Noi rămânem pe poziția noastră. Ei încearcă să avanseze”, a explicat el.

Sergi, șeful unității de tancuri a brigăzii, a descris situația ca fiind „dificilă, dar stabilă”. Sergentul superior al Diviziei 93, Vitalii Piasetskyi, apreciază că sunt semne încurajatoare că armata rusă începe să se confrunte cu dificultăți. De pildă, are puțin combustibil din cauza atacurilor ucrainene în adâncime și a fost obligată să reducă utilizarea vehiculelor blindate și a artileriei. În septembrie, ritmul avansului rusesc a încetinit, cu 259 km pătrați cuceriți, aproape jumătate din cifra din august și cea mai mică din mai. În același timp, suferă un număr mare de pierderi.

Potrivit lui Piasetskyi, moralul ucrainean este unul ridicat. „Totul depinde de comandant”, a subliniat el. El explică că foștii deținuți, eliberați din închisoare după semnarea unui contract cu forțele armate ale Ucrainei, în cadrul unui program introdus în 2024, s-au dovedit a fi luptători duri și rezistenți. „Provin dintr-o școală grea. Sunt foarte eficienți”, a spus el: „Există curaj și există Tarantino. El este la un alt nivel.”

„Rușii sunt foarte implicați în acest război”, a spus el. „Sarcina noastră este să le maximizăm pierderile. Nu vreau să mă gândesc la final pentru că nu aș vrea să fiu dezamăgit.”