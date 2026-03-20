Cinci scenarii ale unui conflict Iran–SUA: de la grav la catastrofal

Operațiunea militară din Iran, denumită „Furia epică”, nu dă semne de încetare. Deși conducerea militară de la Teheran a suferit pierderi, atacurile asupra unor ținte din Orientul Mijlociu continuă, la fel ca și amenințările la adresa Statelor Unite, considerate de analiști tot mai credibile.

În timp ce avioane militare americane și israeliene continuă bombardamentele asupra unor obiective iraniene, Teheranul răspunde cu lansări de rachete balistice și drone peste Golful Persic, atacuri asupra infrastructurii energetice, creșterea prețului petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril și perturbarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global. Evoluția conflictului ar putea însă să devină și mai periculoasă, potrivit unor scenarii analizate de presa internațională.

Experții avertizează că Iranul abia începe să își expună capacitățile. „Nu vor putea învinge Statele Unite din punct de vedere militar, dar ar putea câștiga pe plan politic. Iranul mai are multe opțiuni pe care încă nu le-am văzut”, afirmă Jonathan Cristol, specialist în politică din Orientul Mijlociu, citat de surse academice.

Potrivit acestuia, Teheranul a derulat până acum o campanie clasică de război asimetric, păstrând rezerve importante de rachete balistice, rachete antinavă și mine maritime pentru un conflict de durată. Strategia ar viza, spune el, presiune continuă asupra intereselor americane, amplificarea nemulțumirii publice, afectarea economiilor regionale și erodarea percepției de securitate în statele din Golf, inclusiv prin creșterea costurilor de asigurare pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Această abordare pare deja să producă efecte. Mai mulți aliați ai Statelor Unite au respins apelurile Washingtonului privind sprijinirea redeschiderii Strâmtorii Ormuz — un coridor maritim prin care tranzitează aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Un oficial iranian de rang înalt ar fi transmis, prin intermediari, că noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, respinge categoric orice formă de dezescaladare, solicitând ca Statele Unite și Israelul să fie „aduse în genunchi” înainte de eventuale negocieri.

În acest context, analiștii conturează mai multe direcții posibile de escaladare care ar putea afecta direct Statele Unite.

Atacuri pe teritoriul american

Iranul are un istoric documentat de operațiuni violente împotriva unor ținte americane sau occidentale, inclusiv atentatul cu mașină-capcană din 1994 asupra unui centru comunitar evreiesc din Buenos Aires, soldat cu peste 100 de morți.

Spre deosebire de un conflict convențional, astfel de acțiuni nu necesită neapărat armament sofisticat. Rețele de agenți adormiți, deja existente în diverse regiuni, ar putea fi activate în cazul unei escaladări.

Autoritățile americane au intensificat măsurile de securitate, în contextul unor informații de intelligence care sugerează posibile planuri ce includ utilizarea dronelor și activarea unor celule operative deja infiltrate pe teritoriul SUA.

Creșterea prețurilor la energie și impact economic

Costurile pentru combustibil sunt deja în creștere, iar o prelungire a conflictului ar putea amplifica presiunea asupra consumatorilor. Escaladarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Golf și restricționarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz au contribuit la depășirea pragului de 100 de dolari pe baril.

Șeful diplomației din Oman cere oprirea războiului din Iran: „Nu există niciun scenariu în care SUA să obțină ce își doresc”

Estimările unor oficiali iranieni indică posibilitatea unor prețuri mult mai ridicate, într-un scenariu în care energia devine un instrument central al confruntării. În astfel de condiții, costurile la pompă ar putea crește semnificativ pentru consumatorii americani.

Administrația americană a luat măsuri pentru a atenua impactul, inclusiv creșterea producției interne și coordonarea eliberării unor rezerve strategice de petrol împreună cu aliații. Cu toate acestea, atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite ar putea avea efecte majore asupra economiei globale.

Amenințarea nucleară

Programul nuclear iranian rămâne un punct sensibil. Deși instalațiile au fost afectate de atacuri recente, o parte semnificativă a stocurilor de uraniu îmbogățit ar putea fi încă disponibilă.

Prevenirea dezvoltării unei arme nucleare a fost invocată ca obiectiv major al intervențiilor militare. Totuși, scenariul în care Iranul reușește să își refacă capacitățile și să producă o armă nucleară nu este exclus, ceea ce ar modifica profund echilibrul de putere în regiune.

Experiența altor state sugerează că, odată acumulată capacitatea tehnologică, aceasta poate fi utilizată relativ rapid pentru dezvoltarea unei arme operaționale.

Escaladare regională și atacuri coordonate

Conflictul a intrat deja într-o etapă în care atacurile sunt din ce în ce mai coordonate și complexe. Utilizarea simultană a dronelor și rachetelor din mai multe direcții este concepută pentru a suprasolicita sistemele de apărare aeriană.

Rețelele de alianțe regionale ale Iranului, care includ grupări din Liban, Irak și Yemen, permit lansarea de atacuri sincronizate din mai multe puncte geografice. Această strategie crește dificultatea interceptării și reduce eficiența sistemelor defensive avansate.

Analiștii avertizează că utilizarea inițială a unor arme mai ieftine ar putea avea rolul de a consuma resursele defensive ale adversarilor, în timp ce capabilitățile mai avansate ar fi păstrate pentru etape ulterioare ale conflictului.

Atacuri cibernetice și infrastructură critică

Pe lângă dimensiunea militară, conflictul se extinde și în spațiul digital. Atacurile cibernetice asupra companiilor și infrastructurii critice reprezintă un risc major.

Grupuri asociate Iranului au fost implicate în operațiuni care au vizat sisteme informatice ale unor organizații internaționale, iar experții estimează că astfel de acțiuni vor continua. Țintele pot include rețele energetice, spitale, sisteme de alimentare cu apă sau instituții financiare.

Autoritățile din mai multe țări au raportat tentative de atac asupra unor instalații sensibile, inclusiv obiective nucleare de cercetare. În paralel, activitatea de recunoaștere digitală sugerează pregătiri pentru operațiuni mai ample.

Analiștii subliniază că sprijinul indirect dintre diverse grupări de hackeri poate amplifica semnificativ impactul acestor atacuri.