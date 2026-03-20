Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Cinci scenarii ale unui conflict Iran–SUA: de la grav la catastrofal

Război în Orientul Mijlociu
Operațiunea militară din Iran, denumită „Furia epică”, nu dă semne de încetare. Deși conducerea militară de la Teheran a suferit pierderi, atacurile asupra unor ținte din Orientul Mijlociu continuă, la fel ca și amenințările la adresa Statelor Unite, considerate de analiști tot mai credibile.

Atacuri israeliano-americane asupra unor centre energetice din Iran/FOTO:Profimedia
În timp ce avioane militare americane și israeliene continuă bombardamentele asupra unor obiective iraniene, Teheranul răspunde cu lansări de rachete balistice și drone peste Golful Persic, atacuri asupra infrastructurii energetice, creșterea prețului petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril și perturbarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global. Evoluția conflictului ar putea însă să devină și mai periculoasă, potrivit unor scenarii analizate de presa internațională.

Experții avertizează că Iranul abia începe să își expună capacitățile. „Nu vor putea învinge Statele Unite din punct de vedere militar, dar ar putea câștiga pe plan politic. Iranul mai are multe opțiuni pe care încă nu le-am văzut”, afirmă Jonathan Cristol, specialist în politică din Orientul Mijlociu, citat de surse academice.

Potrivit acestuia, Teheranul a derulat până acum o campanie clasică de război asimetric, păstrând rezerve importante de rachete balistice, rachete antinavă și mine maritime pentru un conflict de durată. Strategia ar viza, spune el, presiune continuă asupra intereselor americane, amplificarea nemulțumirii publice, afectarea economiilor regionale și erodarea percepției de securitate în statele din Golf, inclusiv prin creșterea costurilor de asigurare pentru transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Această abordare pare deja să producă efecte. Mai mulți aliați ai Statelor Unite au respins apelurile Washingtonului privind sprijinirea redeschiderii Strâmtorii Ormuz — un coridor maritim prin care tranzitează aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Un oficial iranian de rang înalt ar fi transmis, prin intermediari, că noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, respinge categoric orice formă de dezescaladare, solicitând ca Statele Unite și Israelul să fie „aduse în genunchi” înainte de eventuale negocieri.

În acest context, analiștii conturează mai multe direcții posibile de escaladare care ar putea afecta direct Statele Unite.

Atacuri pe teritoriul american

Iranul are un istoric documentat de operațiuni violente împotriva unor ținte americane sau occidentale, inclusiv atentatul cu mașină-capcană din 1994 asupra unui centru comunitar evreiesc din Buenos Aires, soldat cu peste 100 de morți.

Spre deosebire de un conflict convențional, astfel de acțiuni nu necesită neapărat armament sofisticat. Rețele de agenți adormiți, deja existente în diverse regiuni, ar putea fi activate în cazul unei escaladări.

Autoritățile americane au intensificat măsurile de securitate, în contextul unor informații de intelligence care sugerează posibile planuri ce includ utilizarea dronelor și activarea unor celule operative deja infiltrate pe teritoriul SUA.

Creșterea prețurilor la energie și impact economic

Costurile pentru combustibil sunt deja în creștere, iar o prelungire a conflictului ar putea amplifica presiunea asupra consumatorilor. Escaladarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Golf și restricționarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz au contribuit la depășirea pragului de 100 de dolari pe baril.

Șeful diplomației din Oman cere oprirea războiului din Iran: „Nu există niciun scenariu în care SUA să obțină ce își doresc”

Estimările unor oficiali iranieni indică posibilitatea unor prețuri mult mai ridicate, într-un scenariu în care energia devine un instrument central al confruntării. În astfel de condiții, costurile la pompă ar putea crește semnificativ pentru consumatorii americani.

Administrația americană a luat măsuri pentru a atenua impactul, inclusiv creșterea producției interne și coordonarea eliberării unor rezerve strategice de petrol împreună cu aliații. Cu toate acestea, atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite ar putea avea efecte majore asupra economiei globale.

Amenințarea nucleară

Programul nuclear iranian rămâne un punct sensibil. Deși instalațiile au fost afectate de atacuri recente, o parte semnificativă a stocurilor de uraniu îmbogățit ar putea fi încă disponibilă.

Prevenirea dezvoltării unei arme nucleare a fost invocată ca obiectiv major al intervențiilor militare. Totuși, scenariul în care Iranul reușește să își refacă capacitățile și să producă o armă nucleară nu este exclus, ceea ce ar modifica profund echilibrul de putere în regiune.

Experiența altor state sugerează că, odată acumulată capacitatea tehnologică, aceasta poate fi utilizată relativ rapid pentru dezvoltarea unei arme operaționale.

Escaladare regională și atacuri coordonate

Conflictul a intrat deja într-o etapă în care atacurile sunt din ce în ce mai coordonate și complexe. Utilizarea simultană a dronelor și rachetelor din mai multe direcții este concepută pentru a suprasolicita sistemele de apărare aeriană.

Rețelele de alianțe regionale ale Iranului, care includ grupări din Liban, Irak și Yemen, permit lansarea de atacuri sincronizate din mai multe puncte geografice. Această strategie crește dificultatea interceptării și reduce eficiența sistemelor defensive avansate.

Analiștii avertizează că utilizarea inițială a unor arme mai ieftine ar putea avea rolul de a consuma resursele defensive ale adversarilor, în timp ce capabilitățile mai avansate ar fi păstrate pentru etape ulterioare ale conflictului.

Atacuri cibernetice și infrastructură critică

Pe lângă dimensiunea militară, conflictul se extinde și în spațiul digital. Atacurile cibernetice asupra companiilor și infrastructurii critice reprezintă un risc major.

Grupuri asociate Iranului au fost implicate în operațiuni care au vizat sisteme informatice ale unor organizații internaționale, iar experții estimează că astfel de acțiuni vor continua. Țintele pot include rețele energetice, spitale, sisteme de alimentare cu apă sau instituții financiare.

Autoritățile din mai multe țări au raportat tentative de atac asupra unor instalații sensibile, inclusiv obiective nucleare de cercetare. În paralel, activitatea de recunoaștere digitală sugerează pregătiri pentru operațiuni mai ample.

Analiștii subliniază că sprijinul indirect dintre diverse grupări de hackeri poate amplifica semnificativ impactul acestor atacuri.

Top articole

image
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că riscul unui conflict direct cu NATO crește
digi24.ro
image
SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
stirileprotv.ro
image
Zodia BINECUVÂNTATĂ înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
gandul.ro
image
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
mediafax.ro
image
Filmul de pe Netflix pe care trebuie să-l vadă neapărat și Mircea Lucescu. E în topul lunii martie și i-ar ajuta și pe tricolori
fanatik.ro
image
Cărbune presupus rusesc livrat la Iași de traderul elvețian Vitol. Proces la Londra cu miză cât 10% din bugetul orașului
libertatea.ro
image
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
antena3.ro
image
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
observatornews.ro
image
Pensionarii care vor primi 1.000 de lei în plus de la stat. Cine se încadrează
cancan.ro
image
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Ce rol are cifra 5 de la bancomat. De ce trebuie să fii atent la această tastă de fiecare dată când scoţi bani
shorturl.at
image
Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea cu Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Ultimele cuvinte ale marinarilor de pe remorcherul Astana: ,,Lăsați-o mai ușor”. Cum s-ar fi produs tragedia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Serghei Mizil, cu soția la restaurant exotic! El înfulecă, dar doamna plătește la final FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Descoperirea care a schimbat regulile sarcinii și a pus sub semnul întrebării medicina modernă
actualitate.net
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
click.ro
image
Momente de bucurie! Adelina Pestrițu a făcut marele anunț: „Vom avea o fetiță”
click.ro
image
Câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să-ți cânte Andra la nuntă. Și-a mărit tariful, după plecarea lui Măruță de la Pro TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Ficatul gras îți poate afecta și ochii, avertizează un expert