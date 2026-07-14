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Video SUA își retrag complet trupele din Irak până la 30 septembrie. Donald Trump: „Nu considerăm că mai avem nevoie de prezență militară acolo”

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Statele Unite își vor retrage complet trupele din Irak până pe 30 septembrie 2026, au confirmat marți președintele american Donald Trump și premierul irakian Ali al-Zaidi, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Casa Albă.

Premierul irakian Ali al-Zaidi și președintele american Donald Trump. FOTO: X/@fermendte
Premierul irakian Ali al-Zaidi și președintele american Donald Trump. FOTO: X/@fermendte

Anunțul marchează finalul misiunii militare americane în această țară, după mai bine de două decenii de prezență.

Premierul irakian Ali al-Zaidi a declarat că retragerea va fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie, în conformitate cu calendarul stabilit anterior de cele două state.

La rândul său, Donald Trump a afirmat că Washingtonul nu mai consideră necesară menținerea unei prezențe militare în Irak.

„Nu considerăm că mai avem nevoie de prezență militară acolo. Suntem acolo pentru a ajuta Irakul dacă are nevoie, dar nu cred că acest lucru va fi necesar”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Retragerea a început deja

Procesul de retragere a trupelor americane este deja în desfășurare. În luna ianuarie, militarii americani au părăsit baza strategică Ain al-Assad, una dintre cele mai importante facilități militare utilizate de SUA în Irak, predând controlul forțelor de securitate irakiene.

În ultimele luni, efectivele americane au fost reduse treptat. Din cei aproximativ 2.500 de militari desfășurați în Irak, o parte au rămas în regiunea autonomă Kurdistan, la baza din Erbil, precum și în apropierea aeroportului din Bagdad și în Zona Verde a capitalei, relatează Agerpres.

Guvernul irakian leagă retragerea de dezarmarea milițiilor

Autoritățile de la Bagdad susțin că retragerea trupelor americane este corelată cu procesul de dezarmare a milițiilor care au o influență militară și politică semnificativă în Irak și care beneficiază de sprijinul Iranului.

Potrivit premierului Ali al-Zaidi, acest proces trebuie finalizat până la 30 septembrie, dată după care grupările armate nu vor mai avea dreptul să funcționeze.

Dezarmarea reprezintă însă o provocare majoră pentru autoritățile irakiene, întrucât cele mai puternice miliții din țară au respins până acum această măsură.

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