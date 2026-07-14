„Cea mai mare greșeală din viața mea”. Povestea incredibilă a galezului care s-a expediat singur ca marfă aeriană

Un tânăr de 19 ani a călătorit într-o ladă de lemn timp de patru zile și a scăpat cu viață printr-o minune. Pentru că nu avea bani de bilet, s-a expediat singur prin poștă, inspirat fiind de o aventură similară, petrecută nu cu mult timp înainte.

Cum ajungi din Australia în Marea Britanie fără bani de avion? Pentru Brian Robson, un tânăr galez de 19 ani, răspunsul a fost unul incredibil: s-a lăsat închis într-o ladă de lemn și s-a expediat ca marfă aeriană. Planul părea simplu, însă o eroare de transport l-a transformat într-un coșmar de aproape patru zile, în care a crezut de mai multe ori că va muri.

Astăzi, povestea lui Brian Robson este considerată unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de „human mail” (persoane care au încercat să călătorească ascunse în colete sau lăzi expediate prin sistemele de transport).

Îi era dor de casă și nu avea bani de bilet

Întâmplarea a avut loc la mijlocul anilor ’60. În 1965, Brian Robson lucra în Australia, în Melbourne, unde ajunsese printr-un program de emigrare destinat tinerilor britanici. Era angajat la Victorian Railways, însă după 10 luni în care a lucrat ca portar și conductor i s-a făcut dor de casă și a decis că vrea să revină în Cardiff, orașul natal din Țara Galilor. Programul prin care se afla în Australia era unul de imigrare asistată, plătit de guvernul australian, așa că tânărul nu a putut obține un pașaport până la expirarea celor doi ani. În plus, nu ar fi avut bani suficienți pentru călătorie, potrivit news.com.au.

„Australia a fost un șoc total”, a declarat Robson, cu ani buni în urmă. „Mi s-a părut foarte dificil și, din momentul în care am ajuns acolo, m-am gândit că vreau să ies cât mai repede posibil”, a mai spus tânărul care ulterior a scris și o carte despre aventura sa.

Ideea care putea să-l coste viața

În perioada în care tânărul se lupta cu dorul de locurile natale, neputându-se adapta, presa vremii relata povestea atletului australian Reg Spiers, care reușise să ajungă din Anglia în Australia ascuns într-o ladă transportată ca marfă aeriană. Așa i-a încolțit ideea și lui Brian, iar de la idee la faptă nu a mai fost mult.

Ajutat de doi colegi irlandezi, Paul și John, pe care după zeci de ani de la aventura trăită Brian i-a căutat, a cumpărat o ladă de lemn suficient de mare pentru ca el să poată sta ghemuit înăuntru. Lada era în schimb considerabil mai mică decât cea folosită de Reg Spiers, temerarul dinaintea sa. A declarat bunul transportat ca fiind un computer, marcând coletul cu inscripția „This Side Up” (Această parte în sus), potrivit Wikipedia.

Kit-ul de supraviețuire

Ca și Reg Spiers, Brian Robson și-a pregătit provizii pentru cele 36 de ore, cât ar fi trebuit să dureze călătoria sa. A pus în ladă: o sticlă cu apă, o sticlă goală, folosită drept toaletă improvizată, o lanternă, o pernă, un ciocan pe care și-a programat să-l folosească pentru a putea ieși odată ajuns al destinație, câteva obiecte personale și o carte cu versurile pieselor trupei The Beatles.

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Lada era însă atât de mică încât tânărul, care măsura 173 de centimetri, nu putea să stea întins și își putea mișca doar foarte puțin mâinile și picioarele.

Deși planul său părea perfect, ce s-a întâmplat în aeroport a schimbat totul.

De la o călătorie de 36 de ore, la 4 zile în cutia care i-ar fi putut deveni sicriu

Planul presupunea ca lada să fie transportată din Melbourne la Sydney, apoi încărcată într-un avion spre Londra, ceea ce ar fi însemnat o călătorie de o zi și jumătate. Doar că zborul spre Londra era complet, iar lada a rămas aproape o zi întreagă pe aeroportul din Sydney în așteptarea unui alt zbor. În ciuda faptului că avea marcaje vizibile, manipulatorii de marfă au întors lada invers, complicându-i mult tânărului situația. Brian a povestit mai târziu că orele petrecute cu capul în jos au fost cele mai cumplite din viața lui.

Și cum o întâmplare nefericită nu vine niciodată singură, o greșeală de transport i-a prelungit coșmarul, coletul nemaiplecând spre Europa, ci spre SUA, astfel că avionul a aterizat la Los Angeles.

Brian Robson era într-o stare rea, călătoria durând în fapt 92 de ore, nicidecum 36, conform planului său.

Șoc printre angajații aeroportului

Tânărul, foarte probabil, nu ar fi rezistat călătoriei de încă 12 ore pentru a ajunge de la Los Angeles la Londra. În aeroportul din Los Angeles, angajații au văzut lumina unei lanterne și au auzit bătăi în ladă, astfel descoperindu-l pe tânărul care deja avea dificultăți de respirație, era deshidratat și își pierduse de mai multe ori cunoștința.

A fost dus la secția pentru deținuți a unui spital din Los Angeles, în scaun cu rotile, pentru că după cele patru zile petrecute în lada îngustă nu mai putea merge, brațele și picioarele fiindu-i învinețite.

La spital s-a refăcut, iar autoritățile americane au decis să-l trimită în Marea Britanie.

Cazul a revenit în atenția publicului cu cinci ani în urmă

Brian a scris, în 2021, o carte despre cele trăite, după ce povestea sa a revenit în atenția publicului. Tânărul aventurier de odinioară a vrut, după atâția ani, să-și revadă cei doi prieteni irlandezi care l-au ajutat în 1965 să-și pună planul în aplicare, așa că a lansat un apel public pentru a-i găsi.

Le știa doar prenumele, dar voia să le mulțumească, după o jumătate de secol de la întâmplare. Unul dintre bărbați a fost găsit, urmând o întâlnire emoționantă, relatată de The Irish Times și The Washington Post. Ulterior Brian Robson și-a publicat memoriile, în care povestește în detaliu aventura care i-a schimbat viața.

Brian Robson a catalogat aventura drept „cea mai mare greșeală” din viața lui. Povestea sa este în schimb fascinantă și astăzi, deși o întâmplare similară, având în vedere cât de mult au evoluat verificările de securitate pentru transportul aerian, ar fi aproape imposibilă în prezent.