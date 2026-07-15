Disperare în rândul crescătorilor de oi: „Vom vedea animale murind de foame”

Crescătorii de oi sunt disperați și spun că dacă nu se deblochează situația privind exportul de animale vii „o să vedem animale murind de foame”, iar asta în ciuda creșterii exportului de carne.

Fermierii sunt loviți de noi interdicții, nemaifiind permise, din cursul săptămânii trecute, nici măcar mișcările de animale între exploatații. Tot ce le mai rămâne la îndemână crescătorilor de oi este să-și ducă animalele la abator, acestea fiind mișcări de animale încă permise.

Tăierile în abatoare au crescut, de altfel, odată cu interdicția impusă României de a mai exporta animale vii în spațiul european și, în cele din urmă, și în state terțe. Vestea privind creșterea, deși bună, nu este în măsură să salveze un întreg sector, pentru că tăierile nu pot egala cantitățile de animale vii pe care România are nevoie să le trimită peste hotare. Fără exportul de animale vii fermierii riscă falimentul, avertizează asociațiile.

„Nu mai e voie decât spre abatoare să vindem, atât. Între noi, nimic, nicio mișcare. Dacă ciobanii vor să cumpere unii de la alții nu au voie. Nu este permisă nicio mișcare, nici să se plimbe aiurea cu animalele, nimic. Unde sunt pe pășune, acolo rămân deocamdată, 30 de zile”, a explicat Constanța Ștefan, președinta Asociației Crescătorilor de Animale „Țara Loviștei”.

Interdicția impusă acționează până în data de 10 august și este o măsură care le-ar putea fi fermierilor de mare ajutor, consideră Constanța Ștefan, însă doar dacă va fi respectată.

„Măsura ajută, dar nu e suficientă. Ajută, pentru că se fac foarte multe prostii. Samsarii nu se satură, tot umblă cu mașinile, poate și ei transportă boala de colo-colo; oamenii nu înțeleg și vând fără acte, dar să nu dăm vina pe ei, că omul vrea să scape de animale, cum-necum, pentru că nu știi ce se întâmplă”, a precizat Ștefan, pentru „Adevărul”.

În zilele următoare, în România trebuie să ajungă reprezentanți ai autorităților europene care să evalueze dacă România este pregătită să țină sub control focarele de boală care au dus la impunerea interdicțiilor, iar fermierii își pun toată speranța în această evaluare.

Problema a devenit deosebit de presantă, crescătorii de animale fiind puși în situația de a nu mai avea cu ce să-și întrețină animalele.

„Dacă nu se rezolvă până la sfârșitul lui august va fi rău. Acum mai sunt cu animalele la pășune, în unele zone mai e și secetă, acolo e mai rău. Dar după aceea ei trebuie să își dea mieii, trebuie să dea reformele. Nu au furaje pentru iarnă. O să vedem animale murind de foame, pur și simplu. Sau le dau pe 2 lei, așa cum sunt destui speculanți care or să profite de situație”, a punctat Ștefan.

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„Nu pot să ia orice”

Cantitatea de animale sacrificate în abatoare s-a mărit considerabil în ultima perioadă, exportul de carne și produse din carne fiind singurele permise României. Doar că pe de o parte tăierile sunt condiționate de comenzile externe, iar pe de alta fermierii trebuie să facă față cerințelor, or nu le e tuturor la îndemână. „Nu e vorba de cantitate, e vorba de greutate. Nu pot să ia orice. Carcasă se mai poate da, dar nu avem cerere. Am vândut carcasă cât nu s-a vândut în 5 ani, s-a vândut foarte mult, s-au vândut la 700.000 de oi, carcasă. Dar noi avem capacitate mare de vânzare”, a explicat președinta Asociației „Țara Loviștei”. Cantitatea vândută este considerabilă, având în vedere faptul că în trecut din România plecau spre abatoare, și în cele din urmă către export, 100.000, 150.000 sau maxim 200.000 de animale. Animale vii se vindeau, în schimb, peste 2 milioane de capete, ceea ce arată că, cel puțin la acest moment, abatorizarea nu rezolvă nici pe departe problema fermierilor români.

Prețul, pe de altă parte, este comparabil. Animalele se vând cu 4,5 euro/kg „în viu”, în timp ce pentru animalul în carcasă nu se oferă, spune Ștefan, mai mult de 6-7 euro/kg.

„Să vindem carne procesată ar fi mai bine, dar nu există comenzi pentru cât vindem noi”, mai spune reprezentanta Asociației „Țara Loviștei”.

Cererea foarte mare de animale vii pentru țările non-UE a dus România la vânzări record, în iunie fiind depășită cantitatea vândută tot anul trecut, or situația în care ne aflăm acum se potrivește ca o mănușă competitorilor, care ar putea ocupa locul fermierilor români. Este motivul pentru care întregul segment trebuie să adere la măsurile impuse temporar de autorități, pentru a se ajunge, în cele din urmă, la ridicarea restricțiilor, indică Ștefan.

„(Interdicția recentă – n. red.) e cea mai bună măsură care se poate lua, numai s-o respectăm. Poate ne aduce bine. Le-am spus că nu poate fi prelungită măsura, că dacă o prelungim după 1 septembrie dărâmăm tot”. (...) Dacă noi suntem cuminți și nu mai apare niciun focar, să ne dea drumul măcar pe piețele terțe, pentru că în Europa sigur n-o să avem dreptul să vindem, cine știe când vom mai avea acest drept. Dar în Europa vindem carcasă”, a mai spus Ștefan.

Grija pentru a evita apariția de noi focare este singura care poate salva sectorul, mai spune Constanța Ștefan, or pentru asta încă este de lucrat cu fermierii, care pe de o parte încă nu sunt cu toții dispuși să respecte regulile impuse de legislație, motivând că România are un anumit specific și că lucrurile se întâmplă într-un anume fel de sute de ani, iar pe de alta, unii chiar resping ideea existenței bolilor.

„Fermierii trebuie să înțeleagă că regulile - regulile de biosecuritate, de bunăstare a animalelor - trebuie respectate cu sfințenie. Nu mai e fiecare cu - fac ce vrea în ferma mea -, nu mai merge. Sunt pericolele atât de mari încât, uite, de aduc la faliment. Nu mai ai nicio predictibilitate în România să crești oi, că nu știi ce se întâmplă. (...) Creștem în România în mod specific, dar acum pericolele față de-acum sute de ani sunt cu totul altele. Mie mi-e ciudă că-i auzi pe mulți: nu există boală. Ba există boală”, a mai punctat Ștefan.