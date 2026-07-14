Mesajul viral al unui tânăr care vrea să renunțe la Norvegia pentru Iași

Mesajul unui tânăr care susține că economisește 2.000 de euro pe lună muncind în Norvegia a devenit viral. Românul a anunțat că vrea să se întoarcă în Iași pentru a-și continua studiile și a deveni instructor auto.

Norvegia este atractivă pentru numeroși români datorită salariilor ridicate și a pieței muncii stabile și sistemului social dezvoltat. Românii au dreptul să locuiască, să muncească și să studieze în Norvegia, iar după cinci ani de ședere legală pot solicita drept de ședere permanentă.

Autoritățile norvegiene arată că muncitorii străini acoperă deficitul de personal din Norvegia, în timp ce unele rapoarte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) arată Norvegia printre țările performante în privința veniturilor, siguranței locului de muncă, echilibrului dintre muncă și viața personală și nivelului de trai.

De asemenea, sistemul medical are acoperire universală, iar 80 la sută dintre locuitori se declară mulțumiți de accesul la servicii medicale de calitate. În ciuda avantajelor materiale oferite de Norvegia, ea este mai puțin apreciată pentru costurile ridicate ale vieții, pentru climă și din cauza dificultăților de integrare reclamate de migranți.

Mesajul viral al unui român din Norvegia

Un român de 21 de ani care trăiește în Norvegia a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a cerut sfaturi despre planul său de a reveni în Iași din Norvegia. Într-un mesaj publicat pe Reddit acesta susține că reușește să economisească 2.000 de euro pe lună.

„Jobul e destul de lejer și reușesc să pun deoparte, curat în buzunar, în jur de 2000 euro pe lună. Până la iarnă estimez că voi strânge 16.000–17.000 de euro cash, pe lângă cei 10.000 de euro investiți la bursă. Deși financiar îmi este bine aici, nu mă văd rămânând printre străini pe termen lung”, a relatat acesta.

Tânărul anunță că vrea să termine liceul la frecvență redusă, să ia Bacalaureatul și peste câțiva ani să devină instructor auto. El adaugă că pentru a nu cheltui economiile, intenționează să lucreze ca livrator în Iași, de joi până duminică, și estimează că ar putea câștiga aproximativ 5.000 de lei net pe lună.

„La 24–25 de ani aș avea Bacul luat, vechimea necesară pe permis și banii investiți la bursă intacți. Aș putea să urmez cursurile pentru instructori auto și să îmi încep cariera. Vi se pare un plan sustenabil sau sunt prea optimist și dau cu piciorul la banii din Norvegia degeaba?”, a întrebat el.

Alegeri între stabilitatea din Norvegia și dorul de casă

Sute de oameni au răspuns întrebării lansate de tânăr. Mulți dintre cei care au comentat l-au îndemnat să mai rămână în Norvegia, să strângă bani și să revină asupra planurilor legate de România.

„Sfatul meu este să rămâi acolo și să te bucuri de o calitate a vieții bine-meritată. Nu te întoarce. Dorul acela îl poți alimenta sau stinge cu excursii de o săptămână în țară”, i-a transmis o tânără din Iași.

Ea susține că are nevoie de două locuri de muncă pentru a trăi normal.

„Nu aș da Norvegia nici picurat cu ceară. Vino și stai mai mult acasă în concediu, vezi cum este acum orașul natal și ia pulsul. După aceea, mai gândește-te dacă vrei să revii”, l-a sfătuit altcineva.

Un român i-a recomandat să își continue studiile în străinătate.

„Ia Bacul și vezi dacă poți avansa în Norvegia. Eventual, vezi cum poți face o facultate acolo”, i-a scris acesta.

Piața muncii din Iași, privită cu rezerve

Alții au atras atenția asupra situației de pe piața muncii din Iași.

„Ai ales prost momentul să te întorci. Nu vorbește nimeni, dar piața muncii este groaznică, iar salariile sunt prost plătite. Sfatul meu este să rămâi cât poți acolo, să strângi o sumă considerabilă și abia apoi să te întorci”, a comentat un localnic.

Mai mulți oameni au pus sub semnul întrebării că tânărul ar putea câștiga 5.000 de lei lunar din livrări făcute doar în a doua parte a săptămânii.

„Planul sună coerent, în afară de partea cu veniturile din livrat pizza în weekend. Mai investighează puțin acest aspect și verifică și cât câștigă, în realitate, un instructor auto”, i-a recomandat altcineva.

Unii români l-au încurajat însă să își urmeze planul.

„Ești tânăr și ai putere de muncă. În cel mai rău caz, înveți din greșeli. Este o experiență valoroasă. Alternativa este să rămâi în Norvegia și să te macine regretul că nu ți-ai urmat planul”, a scris un comentator.

Sfaturile românilor întorși din Occident

Unii comentatori i-au recomandat tânărului să nu ia decizia doar din dorul de casă și să își construiască mai întâi o poziție mai sigură în Norvegia.

„Învață limba și ia-ți cetățenia înainte să te muți înapoi în țară. O să îți ofere mult mai multă stabilitate psihică, și dacă rămâi în Norvegia, și dacă te întorci”, i-a recomandat un român stabilit de două decenii în Irlanda.

Un alt român l-a sfătuit să mai rămână în Norvegia până la 25–26 de ani și să revină cu economii mai mari.

„Aș mai sta acolo până la 25–26 de ani. Te-ai întoarce cu un buget de aproximativ 60.000–80.000 de euro, suficient cât să trăiești câțiva ani în țară fără să lucrezi și să încerci să îți iei Bacul și să îți construiești o carieră”, a scris acesta.

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„Răceala” din țările nordice

Unii au scris că au trecut prin experiențe asemănătoare și l-au încurajat să se întoarcă, dacă simte că nu se poate integra în societatea nordică.

„Am fost într-o situație aproape identică, la 20 de ani, doar că eram în Finlanda. Aveam salariu bun acolo, dar m-am întors în Iași. Știu cum sunt nordicii și este greu să te integrezi. Eu, personal, nu regret nimic”, a relatat un internaut.

Alții i-au atras atenția că starea psihică și sentimentul de apartenență pot fi mai importante decât veniturile.

„Nu subestima asta. Mulți sunt centrați doar pe bani. Care este rostul să faci bani dacă îți distrugi sănătatea, inclusiv cea psihică?”, a comentat un internaut.

Un alt român, care a lucrat timp de doi ani în Norvegia, a susținut că izolarea socială poate conta mai mult decât avantajele financiare.

„Trebuie să te gândești astfel: ai prieteni, ai viață socială și ai șansa să te stabilești într-o relație acolo? Dacă la toate răspunsul este «nu», atunci mental nu vei fi bine. Este o țară rece, cu oameni care își văd de familiile lor. Eu am stat doi ani, am făcut bani și m-am întors acasă”, a scris acesta.

Un alt român, revenit după mai mulți ani petrecuți în Germania, a descris alegerea drept una dificilă, dar nu greșită.

„Din punct de vedere profesional, a fost cea mai bună perioadă din viața mea: zero stres, un loc de muncă interesant, bani suficienți pentru tot ce îmi doream și economii. Au trecut cinci ani de când m-am întors și nu cred că voi mai atinge vreodată liniștea pe care o aveam acolo. Totuși, nu regret. Pentru mine, acasă este acasă, nu locul unde o duc cel mai bine”, a relatat acesta.

România, mai atrăgătoare de la depărtare

O româncă întoarsă la Iași după ce a locuit în Irlanda și Marea Britanie crede că România poate părea mai atrăgătoare atunci când este privită de la distanță.

„În afară, lipsa grijilor și plictiseala fac ca viața în România să pară mai roz decât este. După șase ani de când m-am întors, observ cum mi s-a recalibrat mentalitatea: negativitate, nemulțumire și frustrare. Țările mai dezvoltate îți oferă un optimism și o mentalitate relaxată pe care nu le observi până când nu le mai ai”, a scris aceasta.

Totuși, ea a precizat că revenirea nu trebuie exclusă, mai ales la 21 de ani, când o decizie poate fi schimbată mai ușor.

„Poți doar să îți asumi riscul având în minte scenariul cel mai pesimist și să fii împăcat cu el. La vârsta ta poți lua în calcul și faptul că te poți întoarce oricând”, a adăugat internauta.

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Un român i-a recomandat să pună educația pe primul loc: „Bacul ar trebui să fie prioritatea, pentru că educația îți deschide mai multe uși pe termen lung. Planul trebuie să funcționeze și într-un scenariu conservator, nu doar dacă ies cele mai bune venituri din livrări”.

Alții au afirmat că, la 21 de ani, încercarea nu ar fi neapărat o catastrofă, chiar dacă planul ar eșua.

„Dacă nu încerci acum, o să regreți mai târziu, întrebându-te ce ar fi fost”, i-a transmis altcineva.

Păreri împărțite despre întoarcerea în România

Un ieșean l-a încurajat, de asemenea, să revină.

„Dacă simți să te întorci, eu zic să o faci. Nu este lapte și miere, nu este nicăieri, dar mie îmi place aici și cred că Iașiul este un oraș cu multe oportunități”, a scris acesta.

Alți internauți i-au recomandat să nu renunțe la locul de muncă din Norvegia.

„Nu da cu piciorul la vrabia din mână. Mai rezistă câțiva ani și după aceea mai vezi. Stai acolo, strânge bani și vino înapoi la 30 de ani cu ceva concret în buzunar”, a comentat altcineva.

Un român care lucrează în Olanda i-a oferit și un exemplu din propria familie.

„Același lucru l-a făcut și sora mea, la aceeași vârstă. După ce s-a pus pe picioare în Danemarca, s-a întors în țară și a cheltuit tot. Acum caută să se întoarcă. Până nu vii în România și nu încerci, o să te gândești mereu la asta, dar părerea mea este să rămâi acolo”, a relatat acesta.

Tânărul a recunoscut că, deși apreciază nivelul de trai din Norvegia, îi este greu să se adapteze și să își construiască o viață socială.

„Orice decizie aș lua, o pot întoarce relativ. Cât timp sunt sănătos, mă descurc”, a adăugat acesta.