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Video Noua Transalpina prinde contur în Munții Lotrului. Drum modern pe malul lacului Vidra, la granița a cinci județe

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A doua Transalpina prinde contur în Munții Lotrului, una dintre cele mai spectaculoase regiuni din România, aflată la întâlnirea a cinci județe și în vecinătatea Transalpinei, a Lacului Vidra și a Lacului Oașa. Drumul montan îi aduce pe călători mai aproape de marile lacuri și de stațiunile montane.

Lacul Vidra. Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL
DN 7A ocolește Lacul Vidra. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Masivul Parâng se întinde pe mai mult 5.000 de kilometri pătrați în Carpații Meridionali și a primit numele de cel mai înalt vârf al său, Parângul Mare, de 2.519 metri. Masivul cuprinde munții Parângului, Căpățânii, Lotrului, Cindrel și Șureanu, aflați pe raza județelor Hunedoara, Gorj și Vâlcea și mărginiți de râurile Olt, Jiu și Strei și de afluenții acestora. 

Munții Parâng își înalță crestele la peste 2.500 de metri și sunt străbătuți de cea mai înaltă șosea din România. Transalpina (Drumul Național 67C), a fost folosită de aproape un secol ca drum de legătură între ținuturile Sibiului și sudul României, iar cu timpul a devenit o șosea modernă, căutată de numeroși călători.

DN 67C traversează Munții Parâng, de la Novaci, în județul Gorj, până la Sebeș, în județul Alba, pe o lungime de aproape 150 de kilometri. Pe cel mai spectaculos sector al său, șoseaua trece prin Pasul Urdele, la aproximativ 2.145 de metri altitudine.

După ce traversează crestele Parângului Transalpina coboară spre nord la Obârșia Lotrului, locul unde se intersectează cu o altă șosea montană spectaculoasă: DN 7A, care face legătura prin Munții Lotrului între Petroșani, Obârșia Lotrului, Voineasa și Valea Oltului.

DN 7A, drumul Lotrului

DN 7A a fost amenajat în anii ’60 și ’70, odată cu marele șantier hidroenergetic de pe Valea Lotrului. Pentru construirea barajului Vidra, a hidrocentralei subterane Lotru–Ciunget și a rețelei de captări și galerii din munți au fost deschise aproape 300 de kilometri de drumuri de acces.

Șoseaua a fost principala legătură dintre coloniile muncitorești, care urmau să devină stațiunile Voineasa și Vidra și leagă Transalpina de Valea Jiului. În jurul Lacului Vidra, DN 7A traversează unul dintre cele mai spectaculoase ținuturi montane din România, aflat în apropierea granițelor județelor Vâlcea, Hunedoara, Sibiu, Alba și Gorj.

Amenajat în anii ’70, la aproape 1.300 de metri altitudine, Lacul Vidra se întinde pe o suprafață de aproximativ 1.000 de hectare și are o lungime de peste nouă kilometri. Lacul de acumulare este înconjurat de păduri întinse de molid și reprezintă principala sursă de apă a hidrocentralei subterane Lotru–Ciunget, cea mai mare amenajare hidroenergetică de pe râurile interioare ale României.

În apropierea lacului și a localității Obârșia Lotrului a fost amenajat Domeniul Schiabil Transalpina, aflat la 30 de kilometri de Voineasa. Baza domeniului se află la 1.350 de metri altitudine, iar turiștii pot urca cu telegondola până la aproximativ 1.800 de metri. De aici, ascensiunea poate continua pe Muntele Bora, la peste 2.000 de metri.

Spre Petroșani, DN 7A traversează Cheile Jiețului, un defileu sălbatic de aproape 11 kilometri, mărginit de versanți abrupți, stânci, cascade și păduri dese.

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Șoseaua leagă Obârșia Lotrului de localitățile Petrila și Petroșani și oferă acces spre Munții Parâng și Șureanu. Printre locurile cunoscute ale defileului se numără cascadele Vălul Miresei și Dușul Pădurarului.

DN 7A, în șantier pe malul Lacului Vidra

Aproape 100 de milioane de lei sunt investiți în modernizarea unuia dintre cele mai spectaculoase sectoare ale DN 7A. Traseul pornește din zona Vidra, ocolește lacul de acumulare, traversează Obârșia Lotrului și continuă până la limita județelor Vâlcea și Hunedoara, în apropierea Pasului Groapa Seacă.

Contractul pentru proiectul „Consolidare și protecție versanți pe DN 7A, km 63+200 – km 86+601” a fost semnat în 2024, iar lucrările sunt executate de asocierea condusă de Maristar Com.

„Lucrările pe DN 7A continuă în ritm susținut! Pe sectorul de drum național cuprins între km 63+200 și km 86+601 se execută lucrări complexe pentru consolidarea și protecția versanților, modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței circulației. În această perioadă sunt mobilizați aproximativ 120 de muncitori și 50 de utilaje și autovehicule, care desfășoară simultan activități în mai multe puncte de lucru. Intervențiile vizează lucrări la partea carosabilă, sisteme de scurgere a apelor, poduri și podețe, ziduri de sprijin, precum și consolidarea versanților”, a informat recent Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Lucrări complexe pe DN 7A

Proiectul se desfășoară pe o lungime de aproximativ 22 de kilometri și urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație pe această șosea montană frecventată de turiști.

DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Imaginea 1/15: DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Lacul Vidra pe DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
Lacul Vidra pe DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Lacul Vidra pe DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Lacul Vidra pe DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Lacul Vidra pe DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
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„Se vor executa patru poduri noi, iar unul va fi reabilitat. Se va ranforsa întreaga structură rutieră existentă, iar în mai multe zone se va realiza o structură rutieră nouă, prin execuția unor casete de lărgire”, informa DRDP Craiova la semnarea contractului.

Lucrările mai vizează refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor de pe platforma drumului. Sunt prevăzuți aproximativ 23.000 de metri de șanțuri și rigole, precum și intervenții la 126 de podețe. De asemenea, vor fi montați parapeți metalici noi, iar cei vechi sau deteriorați vor fi înlocuiți. În zonele expuse căderilor de pietre vor fi instalate plase de protecție.

DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Imaginea 1/12: DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
DN 7A Noua Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
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Lucrările la versanți cuprind și construirea unor ziduri de sprijin, înlocuirea celor degradate și realizarea unor structuri din coloane forate și gabioane. Lucrările aveau ca termen de finalizare inițial anul 2026.

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