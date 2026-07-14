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REPORTAJ Cum s-a văzut la firul ierbii recepția la Ambasada Franței și un incident care a spus mai mult decât discursurile

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Așa cum obișnuiește în fiecare an, Ambasada Franței la București a organizat marți, 14 iulie, recepția dedicată Zilei Naționale. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent, aflându-se la Paris, unde a participat la ceremoniile organizate cu această ocazie. În schimb, ambasadorul Nicolas Warnery a ciocnit un pahar de șampanie cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și cu ceilalți invitați. Recepția a fost însă umbrită de un incident medical, după ce unui participant i s-a făcut rău. Printre puținii care au intervenit imediat s-a numărat procurorul-șef al DIICOT, Codrin Horațiu Miron.

Recepție la Ambasada Franței la București
Recepție la Ambasada Franței la București

Primii invitați au început să sosească la sediul din Piața Amzei în jurul orei 17:00, când soarele încă dogorea deasupra Capitalei. Rând pe rând, curtea Ambasadei a început să se umple de invitați îmbrăcați elegant. Printre primii sosiți s-au numărat liderul USR, Dominic Fritz, și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Cei doi s-au salutat, au schimbat câteva cuvinte, apoi fiecare și-a continuat drumul.

Robert Negoiță și Dominic Fritz. FOTO: Adevărul
Robert Negoiță și Dominic Fritz. FOTO: Adevărul

În timp ce Tadej Pogacar își pregătea atacul câștigător din etapa a 10-a a Turului Franței, peluza Ambasadei se umplea treptat de oameni politici. Fostul ministru Daniel Constantin, în prezent președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, a discutat minute bune cu șeful Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu.

Răzvan Pîrcălăbescu alături de Daniel Constantin. FOTO: Adevărul
Răzvan Pîrcălăbescu alături de Daniel Constantin. FOTO: Adevărul

Ciucu s-a întreținut cu Negoiță

Printre alăturările mai mult sau mai puțin neașteptate a fost cea dintre primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și cel al Sectorului 3, Robert Negoiță. Deși teoretic fac parte din tabere diferite, relațiile dintre cei doi s-au încălzit în ultima vreme, mai ales după ce Primăria Capitalei a dat undă verde pentru două pasaje pe care Negoiță vrea să le construiască. Este vorba despre un pasaj rutier denivelat la intersecția bd. Camil Ressu cu Nicolae Grigorescu și un pasaj subteran care să rezolve blocajele din intersecțiile șoselei Mihai Bravu cu Calea Vitan, Calea Dudești și strada Baba Novac. Plus, lărgirea Căii Dudești.

Robert Negoiță, Ciprian Ciucu și Stelian Bujduveanu. FOTO: Adevărul
Robert Negoiță, Ciprian Ciucu și Stelian Bujduveanu. FOTO: Adevărul

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat timp de mai multe minute cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, al cărui nume este vehiculat tot mai insistent în ultimele zile pentru funcția de prim-ministru.

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După imnuri și discursuri, invitații au luat-o în două direcții

La ora 17:45, pe scenă au urcat ambasadorul Franței, Nicolas Warnery, vizibil emoționat, și prim-ministrul Ilie Bolojan, care a susținut un discurs în limba română. Au urmat imnurile Franței și României, alături de „Oda Bucuriei”, imnul oficial al Uniunii Europene, după care pe scenă a fost invitată Nadia Comăneci.

După ceremonia oficială, invitații s-au împărțit în două. Unii s-au îndreptat spre mesele cu bruschete, macarons și pahare de șampanie sau socată, în timp ce alții au făcut coadă pentru o fotografie cu Nadia Comăneci.

În grupul format din mai mulți aleși USR, printre care și ministrii Diana Buzoianu și Irineu Darău, atmosfera era relaxată.

Diana Buzoianu, Lucian Judele, Irineu Darău, Diana Stoica
Diana Buzoianu, Lucian Judele, Irineu Darău, Diana Stoica

Apoi, Irineu Darău s-a întreținut preț de câteva minute și cu deputatul PSD Mihai Ghigiu, semn că relațiile dintre USR și PSD nu sunt chiar atât de glaciale.

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Șeful DIICOT i-a dat primul ajutor unui om căruia i s-a făcut rău

Recepția a fost însă umbrită pentru câteva momente de un incident medical, după ce unui participant i s-a făcut rău chiar în timpul evenimentului. Printre puținii care au intervenit pentru a-i oferi omului primul ajutor s-a numărat procurorul-șef al DIICOT, Codrin Horațiu Miron. 

În rest, suferința omului întins pe caldarâm nu a schimbat atmosfera din jur. La doar câțiva metri de locul incidentului, invitații au continuat să socializeze, să mănânce și să bea. Apoi și-a făcut apariția și un echipaj medical care a preluat cazul. Din fericire, bărbatul și-a revenit. 

Codrin Horațiu Miron (dreapta), alături de Alex Florența (stânga)
Codrin Horațiu Miron (dreapta), alături de Alex Florența (stânga)

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