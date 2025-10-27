search
Luni, 27 Octombrie 2025
China integrează inteligența artificială DeepSeek în tehnică militară și roiuri de drone autonome

Un amplu studiu realizat de agenția Reuters arată modul în care Beijingul accelerează integrarea inteligenței artificiale (AI) în tehnologiile sale militare, printr-un program susținut de stat ce implică sute de brevete, contracte publice și proiecte de cercetare.

Roboții și dronele chinezești, echipate cu sistemul DeepSeek /FOTO:X
Roboții și dronele chinezești, echipate cu sistemul DeepSeek /FOTO:X

Gigantul de apărare Norinco a prezentat deja un vehicul de luptă autonom, capabil să efectueze misiuni la viteze de până la 50 km/h, echipat cu sistemul DeepSeek — una dintre cele mai avansate modele AI dezvoltate în China.

Beijingul urmărește dominația în războiul autonom

Deși amploarea reală a acestor programe rămâne clasificată, documentele analizate de Reuters indică faptul că China își propune să obțină un avantaj în recunoașterea automată a țintelor și luarea deciziilor în timp real, o strategie similară cu cea a Statelor Unite.

Publicația notează că nu toate proiectele pot fi confirmate ca funcționale, însă numărul mare de patente și de studii tehnice demonstrează caracterul sistematic al eforturilor Chinei de a-și militariza cercetarea în domeniul AI.

De la procesoare Nvidia la “suveranitate algoritmică”

Documentele Armatei Populare de Eliberare menționează utilizarea cipurilor Nvidia, unele dintre ele aflate sub restricții americane de export. Nu este clar dacă achizițiile au avut loc înainte sau după introducerea sancțiunilor. Nvidia a declarat pentru Reuters că nu poate urmări revânzările modelelor vechi și că nu oferă suport pentru utilizarea militară a produselor sale.

Totuși, în 2025, companiile chineze de apărare au început să treacă la procesoare produse de Huawei, în linie cu politica Beijingului privind “suveranitatea algoritmică” — reducerea dependenței de tehnologiile occidentale.

Potrivit Jamestown Foundation, achizițiile militare legate de DeepSeek s-au înmulțit considerabil în 2025, depășind cererea pentru modelele rivale, precum Qwen, dezvoltate de Alibaba.

DeepSeek, motorul AI din spatele noii generații de arme autonome

Departamentul de Stat al SUA susține că DeepSeek “sprijină și, cel mai probabil, va continua să sprijine operațiunile militare și de informații ale Chinei”. Washingtonul afirmă că lucrează cu “parteneri de încredere” pentru a preveni utilizarea tehnologiilor AI de către potențiali adversari.

În paralel, China dezvoltă câini-robot și roiuri de drone autonome. În noiembrie 2024, armata chineză a lansat un tender pentru proiectarea unor câini-robot dotați cu sisteme AI, destinați misiunilor de recunoaștere și deminare. Modele similare, produse de compania Unitree, au fost deja testate în exerciții militare.

Alte proiecte se concentrează pe analiza rapidă a imaginilor satelitare și pe coordonarea operațiunilor între drone, radare și avioane. Cercetătorii Universității Tehnologice din Xi’an afirmă că DeepSeek poate evalua 10.000 de scenarii de luptă în 48 de secunde, o sarcină care ar necesita 48 de ore în sistemele convenționale.

Dronele care pot decide singure

Unele brevete sugerează că AI-ul chinez poate permite dronelor să identifice, urmărească și atace ținte fără intervenția umană directă. Universitatea Beihang, de exemplu, utilizează DeepSeek pentru a optimiza eficiența roiurilor de drone împotriva țintelor “joase, lente și mici” — cum ar fi aeronave ușoare sau alte drone.

Deși Beijingul afirmă oficial că păstrează “controlul uman” asupra sistemelor autonome, analiștii occidentali avertizează că cursa AI dintre China și Statele Unite riscă să ducă la o nouă formă de escaladare militară.

Statele Unite au anunțat deja că intenționează să desfășoare mii de drone autonome până la finalul anului 2025.

Tehnologie americană în spatele progresului chinez

Reuters mai relatează că cercetători afiliați Universității Naționale de Tehnologie a Apărării (NUDT) și rețelei universitare “Șapte Fii ai Apărării” au depus cel puțin 35 de brevete în ultimii doi ani, menționând utilizarea procesoarelor Nvidia A100 — în ciuda interdicțiilor SUA.

Reprezentanți ai NUDT au admis că restricțiile americane “au afectat într-o anumită măsură” cercetarea în domeniul AI, dar au insistat că China este hotărâtă să depășească decalajul tehnologic.

La rândul său, Nvidia a transmis că Beijingul dispune deja de “suficiente cipuri produse local pentru toate aplicațiile sale militare”.

China

