Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Administraţia Trump investește masiv în sectorul mineralelor rare pentru a reduce dependența de China

Administrația Trump trece de la subvenții clasice la achiziții directe în companii-cheie din sectorul mineralelor rare, pentru a reduce dependența de China și a securiza lanțurile de aprovizionare.

Administraţia SUA investeţte în sectorul mineralelor rare. FOTO: Shutterstock
Administraţia SUA investeţte în sectorul mineralelor rare. FOTO: Shutterstock

Administrația Trump își intensifică eforturile de consolidare a securității naționale printr-o strategie inovatoare în sectorul mineralelor rare: transformarea subvențiilor federale pentru companii în participații directe la capitalul social al acestora. Această abordare are scopul de a reduce dependența SUA de China, care controlează majoritatea lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale rare, esențiale pentru tehnologie, energie și apărare, potivit Reuters.

Korea Zinc

Administrația Trump a achiziționat aproximativ 10% din Korea Zinc, ca parte a proiectului de construire a unei topitorii în valoare de 7,4 miliarde de dolari în Tennessee.

Această investiție face parte dintr-un joint venture în care Departamentul Apărării deține 40%, iar Departamentul de Comerț oferă subvenții de 210 milioane de dolari conform Legii CHIPS. Restul finanțării, de 5,5 miliarde de dolari, va fi asigurat prin împrumuturi garantate de SUA și alte surse private.

Construcția va începe în 2026, iar operațiunile vor demara treptat începând cu 2029.

Trilogy Metals

Trilogy Metals reprezintă un alt punct central în strategia administrației Trump. SUA au achiziționat o participație de 10% în proiectul Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP), Alaska, și au obținut dreptul de a cumpăra ulterior alte 7,5% din companie, printr-un mecanism financiar numit warrante (drept de a achiziționa acțiuni la un preț stabilit în viitor).

 Investiția, de aproximativ 35,6 milioane de dolari, va sprijini dezvoltarea resurselor minerale critice din districtul minier Ambler, bogat în cupru, zinc și plumb.

Donald Trump a semnat, de asemenea, un ordin executiv care permite construirea unui drum de acces către district, facilitând exploatarea acestor resurse strategice.

Critical Metals

Se poartă discuții, de asemenea, pentru achiziționarea unei participații de aproximativ 8% în Critical Metals, o companie care dezvoltă zăcământul de pământuri rare Tanbreez din Groenlanda. Această investiție ar oferi Washingtonului un acces direct în cel mai mare proiect de metale rare din teritoriu arctic, permițând SUA să controleze o parte din resursele strategice fără precedent.

Lithium Americas

Administraţia americană a achiziționat şi 5% din Lithium Americas și 5% din joint venture-ul Thacker Pass, realizat împreună cu General Motors, mina de litiu Thacker Pass din Nevada fiindconsiderată vitală pentru dezvoltarea unui lanț intern de aprovizionare cu litiu, metal folosit la bateriile vehiculelor electrice și alte dispozitive electronice.

MP Materials

În MP Materials, care exploatează mina de pământuri rare Mountain Pass din California, administrația Trump a achiziționat aproximativ 15% din companie. Departamentul Apărării va deveni cel mai mare acționar, marcând cea mai importantă investiție federală din sectorul mineralelor rare până în prezent. Proiectul vizează creșterea prelucrării interne și a producției de magneți, reducând dependența SUA de importuri.

USA Rare Earth

Discuțiile sunt avansate și cu USA Rare Earth, care dezvoltă o mină în Sierra Blanca, Texas, și o fabrică de magneți neo în Stillwater, Oklahoma.

Exploatarea comercială este preconizată pentru prima jumătate a anului 2026, investiția oferindu-i administrației un rol direct în producția internă de metale rare și magneți esențiali pentru tehnologia avansată.

Intel Corp

Administrația Trump a achiziționat, de asemenea, aproximativ 9,9% din Intel Corp, consolidând securitatea lanțului de aprovizionare cu materiale critice și sprijinind extinderea și construirea de facilități avansate de producție pe plan intern.

Prin aceste investiții, administrația Trump transformă subvențiile tradiționale în instrumente de proprietate directă, oferind SUA control asupra resurselor strategice din sectorul mineralelor rare și reducând dependența de furnizorii străini, în special China.

SUA

