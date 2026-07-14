Un mort și opt răniți după atacul asupra a două petroliere în Strâmtoarea Ormuz. Emiratele Arabe Unite acuză Iranul și pregătesc un răspuns

Atacul asupra a două petroliere din Emiratele Arabe Unite în Strâmtoarea Ormuz, soldat cu moartea unui marinar și rănirea altor opt persoane, riscă să amplifice tensiunile din Golful Persic.

Emiratele Arabe Unite au acuzat marți, 14 iulie, Iranul că a atacat cu rachete două dintre petrolierele sale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Ministerului Apărării de la Abu Dhabi, navele Mombasa și al-Bahiyah navigau pe ruta sudică a strâmtorii, în apele teritoriale ale Omanului, când au fost lovite de două rachete de croazieră iraniene.

„Ministerul Apărării anunţă că petrolierele naţionale Mombasa şi al-Bahiyah au fost ţinta a două rachete de croazieră iraniene în timp ce tranzitau pe ruta de navigaţie sudică a Strâmtorii Ormuz, în apele teritoriale omaneze”, a transmis instituția pe platforma X.

Atacul s-a soldat cu moartea unui membru al echipajului petrolierului Mombasa, cetățean indian, și cu rănirea altor opt persoane, dintre care patru sunt în stare gravă. Printre răniți se află șase cetățeni indieni și doi ucraineni, notează emirates247.

„Acest atac s-a soldat cu decesul unui membru de naţionalitate indiană al echipajului aflat la bordul petrolierului Mombasa şi rănirea altor opt persoane, dintre care patru grav”, a precizat ministerul.

Cele două petroliere au suferit avarii în urma incendiilor izbucnite la bord, însă echipajele au reușit să le stingă.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a calificat incidentul drept „acest atac flagrant, considerat o încălcare gravă şi o infracţiune evidentă a dreptului internaţional, care ameninţă securitatea şi stabilitatea regiunii” şi a adăugat că „îşi rezervă pe deplin dreptul de a răspunde acestei escaladări”.

Incidentul are loc într-un context în care navigația comercială prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. La 1 martie, Iranul a închis această rută maritimă ca represalii la atacurile americane și israeliene.

Traficul a fost reluat după semnarea, la 17 iunie, a unui memorandum de înțelegere între Washington și Teheran, menit să pună capăt conflictului. Cu toate acestea, Iranul susține că nu va reveni la situația existentă înaintea războiului, când navele puteau traversa gratuit strâmtoarea, și avertizează că va lua măsuri împotriva celor care încearcă să ocolească singura rută de navigație autorizată, stabilită de-a lungul coastelor sale.

În acest context, președintele american Donald Trump a anunțat luni restabilirea blocadei americane asupra porturilor iraniene și a declarat că intenționează să introducă o taxă pentru navele care doresc să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.