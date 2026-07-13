Un fost comandant al CENTCOM spune că SUA ar putea lua în calcul cucerirea insulei Kharg pentru a exercita presiune asupra Iranului

Generalul în retragere Frank McKenzie, fost comandant al Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), a declarat că Washingtonul ar putea lua în considerare preluarea controlului asupra insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului, ca mijloc de presiune în eventuale negocieri cu Teheranul.

Într-un interviu acordat postului CBS News, McKenzie a afirmat că armata americană dispune de capacitatea militară necesară pentru o astfel de operațiune, dacă aceasta ar fi autorizată de conducerea politică.

„Este ceva ce ar trebui analizat, deoarece deținerea unui teritoriu iranian ar putea reprezenta un avantaj semnificativ în eventualele negocieri cu Iranul”, a spus fostul comandant.

Declarațiile sale au fost făcute pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

Insula Kharg, situată în Golful Persic, este principalul terminal de export al petrolului iranian și unul dintre cele mai importante active economice ale țării. Datorită infrastructurii sale portuare, aceasta permite încărcarea petrolierele de mare capacitate și joacă un rol esențial în exporturile de țiței ale Iranului.

McKenzie a declarat că orice decizie privind o astfel de operațiune ar aparține președintelui Statelor Unite și a argumentat că exercitarea unei presiuni directe asupra infrastructurii strategice ar putea influența poziția Teheranului în negocieri.

Ideea nu este nouă în dezbaterea politică americană

Președintele Donald Trump a mai făcut referire în mai multe rânduri la insula Kharg în contextul politicii față de Iran, descriind-o drept un obiectiv de importanță strategică. Propunerea rămâne însă controversată.

Susținătorii unei abordări mai ferme afirmă că afectarea sau controlul principalului terminal petrolier iranian ar reduce semnificativ veniturile guvernului de la Teheran și ar putea oferi Washingtonului un avantaj în eventuale negocieri.

Criticii avertizează însă că o asemenea operațiune ar expune forțele americane la atacuri cu rachete și drone lansate de pe teritoriul iranian și ar putea conduce la o extindere a conflictului.

Autoritățile iraniene au transmis anterior că orice tentativă de ocupare a unor obiective strategice de pe teritoriul țării ar primi un răspuns militar.

În contextul tensiunilor dintre Washington și Teheran, controlul infrastructurii energetice și securitatea transportului maritim în Golful Persic continuă să fie subiecte centrale ale dezbaterii privind politica de securitate din regiune.